Adele publica el video de su nueva canción 'Easy on Me'

Tras seis años de espera, la cantante británica Adele finalmente lanzó este jueves música nueva. Su nuevo sencillo 'Easy on Me' es el primer adelanto de su próximo álbum '30', que saldrá a la venta el 19 de noviembre.



La canción ha sido coproducida y coescrita por Greg Kurstin. El videoclip fue realizado por el director Xavier Dolan, quien también dirigió el de su canción 'Hello',.

El título del disco, '30', es una referencia a la edad con el que lo comenzó a componer, hace tres años, en un momento en el que la vida de la intérprete de "Hello" o "Someone like you" no era más que desazones.



Hace poco, esta artista inglesa que vive en Los Ángeles, confesaba a la revista Vogue la redención y catarsis que le dio este nuevo disco. "Con 30 años mi vida se hundió sin previo aviso", contaba Adele.



"Tengo la sensación de que este álbum es primero autodestrucción, y después autoreflexión y autoredención".



También es una respuesta a las muchas preguntas de su hijo Angelo, que pronto tendrá nueve años, al divorcio de sus padres, y la herida que ello generó.

Vea el video a continuación: