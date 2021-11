¿Por qué Adele le pidió a Spotify quitar el modo aleatorio de sus álbumes?

El viernes fue el día de Adele. Por fin, después de seis años, sacó a la luz la música de su álbum '30', una fotografía musical de lo que es su vida en la treintena de su vida. La cantante tiene 33 años y lleva trabajando en este disco durante varios años.



Su álbum anterior se llamó '25' y en el intermedio, la cantante británica se divorció del padre de su hijo, algo que también se percibe en las letras de sus canciones.

Como una de las grandes intérpretes musicales del mundo, Adele le hizo una solicitud a la plataforma de reproducción de música Spotify y logró que le concedieran supedido.



La artista quería que Spotify eliminara la opción de reproducción aleatoria predeterminada en todos los álbumes después del lanzamiento de 30.



(Puede leer: La cantante Adele presenta su disco más maduro).

No quiere decir que no se pueda saltar de una canción a otra en desorden, solo que ahora ya no será una opción predeterminada, sino que cada usuario, si quiere, tendrá que hacerlo por sí mismo.

Los motivos de la intérprete de Easy on Me, para pedir que desaparezca el botón de reproducción aleatoria cuando se trate de sus discos tienen que ver con el deseo de la artista de que las canciones sean escuchadas en el orden que ella escogió.



La cantante explicó en una publicación en Twitter: "Esta es la única solicitud que he hecho en nuestra industria en constante cambio -escribió Adele-. No creamos álbumes con tanto cuidado y pensamiento en nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Gracias Spotify por escucharnos".



A la petición, la plataforma respondió cumpliendo con su deseo y con un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter: "Cualquier cosa para ti".

