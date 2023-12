Adele habla de su trastorno depresivo en Navidad   

La cantante británica reveló que lidia con un trastorno depresivo que se acentúa por estas fechas. Se trata de una depresión estacional que la hizo dejar Inglaterra, para cambiar de clima, ya que realmente la afecta.

Eso lo contó en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Estados Unidos) es bueno para mí (...). A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso”, recalcó.



Puede leer: Jada Pinkett dice que la bofetada de Will Smith en los Óscar salvó su relación

Adele también reveló que preferiría trabajar en el mundo del espectáculo fuera del centro de atención.

En la misma charla comentó que le encantaría trabajar en el cine, pero como lectora de guiones. "Quiero estar en la televisión y detrás de escena”, comentó.



Otro tema: ¿Dejaría la música Mau Montaner para encarar el reto de hacer un pódcast?

La estrella se casó con Rich Paul y lo contó en un show de comedia al que la cantante llegó con una amiga y donde terminó de contarle al mundo que estaba nuevamente casada.



CULTURA

@CulturaET