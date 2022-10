Maluma se ha caracterizado en los últimos años por sus colaboraciones de alto nivel con otras figuras de la industria. Esta vez, el antioqueño habría trabajado con Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, para sacar su nuevo sencillo.



La canción lleva por nombre ‘Ojalá’ y aún no se conoce su fecha de estreno. Levine compartió un fragmento en su cuenta de TikTok donde dejó ver que ambos artistas estarán cantando en español.



(Siga leyendo: Medellín: hasta el 3 de noviembre estará abierta la Casa Spotify Medallo).

Maluma y el integrante de Maroon 5 anunciaron que estaban trabajando juntos por primera vez en junio de este año. Mientras el reguetonero estuvo en Los Ángeles, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram al lado de Levine.



“El mundo no está preparado”, escribió Levine mientras que Maluma afirmó “guarden esta foto”, en referencia a la imagen en la que aparecen los dos en un estudio.



(Más: Así puede ver los Latino Music Awards 2022 que se celebran en el Movistar Arena).



Desde entonces, los fanáticos estaban esperando una confirmación oficial o alguna canción. Hasta ahora, los artistas no habían vuelto a hablar del proyecto musical juntos. El adelanto de tan solo 20 segundos ya tiene más de 83 mil reproducciones en TikTok.



“Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí, ojalá sea mi nombre el que quieras repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí, ojalá no pueda olvidarme de ti”, dice un fragmento de la letra del sencillo.

El nuevo álbum de Maluma

Hace unas semanas el paisa anunció en redes sociales que en 2023 lanzará un nuevo disco. Desde ya, Maluma se está preparando para el estreno con algunos sencillos que aparecerán en el álbum.



(También: ¿Dedicada a Piqué? Shakira revela avances de 'Monotonía', su canción con Ozuna).



La más reciente canción del ‘pretty boy’ es ‘Junio’, un tema urbano que combina los ritmos típicos del género con una letra romántica. El artista cantó la melodía en el escenario de los Premios Billboard Latino días atrás.



El video fue compartido en Youtube el pasado 29 de septiembre y la filmación se realizó en Medellín por ‘Royalty Films’. Como ya es costumbre, el mismo Maluma estuvo a cargo de la dirección del cortometraje, junto a otros experimentados nombres como César “Tes” Pimienta y Juan Felipe Zuleta.

