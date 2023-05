La organización a favor de la libertad de expresión PEN America, la editorial Penguin Random House y varios padres de alumnos y autores demandaron este miércoles al distrito escolar del condado de Escambia, en el noroeste del estado de Florida, por retirar o restringir el acceso a determinados libros.



"Esas restricciones y retiradas han apuntado de forma desproporcionada a libros de o sobre personas de color y/o LGTBQ, y han prescrito una ortodoxia que vulnera las Primera y Decimocuarta Enmienda" de la Constitución estadounidense -que protegen la libertad de expresión y la igualdad de los ciudadanos-, sostiene la demanda.

El veto a cientos de libros en las escuelas estadounidenses aumentó en los últimos meses como parte de una batalla cultural emprendida por los sectores más conservadores de la sociedad contra la ideología progresista, también denominada "woke".



(Lea además: Nadia Celis sigue los secretos de ‘Crónica de una muerte anunciada’)



Al frente de esas iniciativas se encuentran asociaciones como Moms for Liberty, un grupo que aboga por darle a los padres un mayor control sobre la educación de sus hijos.



En Florida (sureste de Estados Unidos), varias leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis facilitan la prohibición de determinados libros al restringir la enseñanza de asuntos relacionados con la orientación sexual o identidad de género y también la forma en que se explican los asuntos raciales.



Los demandantes exigen que el distrito escolar de Escambia reincorpore los 10 libros que retiró de sus establecimientos e impida el veto de otros 150 bajo investigación.



Alegan que las restricciones impuestas a esas obras se basaron en puntos de vista personales en lugar de consideraciones pedagógicas.



En su querella, citan como ejemplo el libro infantil ilustrado "And Tango Makes Three", de 2005, basado en la historia real de dos pingüinos machos del zoo de Central Park que formaron una pareja e incubaron con éxito un huevo de otros pingüinos.



Esa obra fue retirada, según la demanda, después de que una profesora asegurara que el libro promovía una agenda de la comunidad LGBTQ utilizando pingüinos. El distrito escolar aún no respondió a una solicitud de comentarios enviada por la AFP.



(Le puede interesar: Sesenta años de ‘Rayuela’ y el nacimiento del ‘boom’)



En la primera mitad del curso escolar 2022-2023, Pen America contabilizó 1.477 decisiones de retirar libros, un aumento del 28% respecto a los seis meses anteriores. Los estados más afectados son Texas, Florida, Misuri, Utah y Carolina del Sur, todos de mayoría republicana.



"La censura, en forma de prohibiciones de libros como las promulgadas por el condado de Escambia, es una amenaza directa a la democracia y a nuestros derechos constitucionales", declaró Nihar Malaviya, director general de Penguin Random House, en un comunicado.



AFP