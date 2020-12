Acordeoneros al desnudo y otras 'locuras' de Silvestre Dangond

Durante el fin de semana, tres acordeoneros vallenatos reconocidos por su disciplina musical, han aparecido en redes sociales presentando una estética poco usual en sus fotografías.



Los tres posan sin ropa, "cubiertos" solo por un acordeón en el frente. Se trata de Lucas Dangond, el acordeonero que acompaña a Silvestre Dangond en su conjunto musical, el rey vallenato Juan José Granados y Jimmy Zambrano.

Los tres participaron en el álbum Las locuras mías, el que Dangond presentó durante su convalescencia -tras una cirugía de emergencia- la semana pasada. La iniciativa es otra de las 'locuras' de Silvestre, cuya actitud hacia la figura del acordeonero como pareja inseparable del cantor vallenato ha sido criticada por unos y aplaudida por otros.

Juan José Granados, rey vallenato 2005, posa para las imágenes del lanzamiento del álbum de Silvestre Dangond, 'Las locuras mías' Foto: @juanjosegranados

Todo comenzó con la imagen de Las locuras mías, con la silueta de Silvestre detrás de una guitarra. El viernes pasado, el cantante le escribió a Juan José Granados con la propuesta:



"A mí Silvestre me escribió: 'Compadre mándeme una foto en cueros, para yo montarla en redes también' -cuenta Juan José Granados, que además participó como arreglista-. Y pensé: la personalidad de Jimmy Zambrano es parecida a la mía. Así que le respondí a Silvestre: 'Si quiere, dígale a Jimmy que le mande la foto suya en cueros, si él lo hace, yo le mando la mía también'. Al ratico me la mandó y tuve que hacérmela. Me la tomó mi hija Melissa".



Para Granados es parte de una estrategia de marketing. "Silvestre manifestó que él respeta mucho la personalidad de cada quien -agregó-. Él hace sus cosas locas sin obligar a ninguno, pero si era una estrategia de mercadeo, había que respaldar el trabajo. Fui llamado a aportarle al disco como arreglista y creo que el deber es respaldarlo".

La evolución de la figura del acordeonero

Y es que a la larga, la historia del acordeonero como figura emblemática del folclor vallenato tendrá que registrar al cantante Silvestre Dangond como un reformador de su concepto. Porque en el principio de este folclor el juglar acordeonero -voz compositor e intérprete- eran un solo (caso aparte para los conjuntos que interpretaban los ritmos en guitarra). Y por mucho tiempo fue así. Incluso por eso se instituyó el Festival de la Leyenda Vallenata, en 1968, para exaltar hasta darle una corona al mejor intérprete de este instrumento. Y por ahí mismo se fueron los demás festivales regionales que ensalsan esta música.

A otro cantante, Jorge Oñate, le endilgan el haberle restado un poco de esplendor a la figura del acordeonero. En realidad, lo que hizo Oñate fue inaugurar el estrellato para las voces vallenatas. Lo hizo en álbumes (antes de él, el cantante era una voz invitada, que se anotaba en letra pequeña en las carátulas) y también en el festival, cuando acompañó no solo con la guacharaca sino con su vozarrón al acordeonero Miguel López, en el año en que se consagró como rey vallenato, en el 72.



López aún dice que injustamente lo llamaban 'El rey mudo' y el mote se reafirmó cuando fue el primero de los concursantes en no cantar sus canciones. Esto después se volvió la regla. Tanto así que a comienzos de este siglo, al festival le tocó poner en el reglamento la norma de que el acordeonero aspirante al título de rey vallenato cantara al menos una de las canciones.

Después vinieron los años de compartir protagonismo en los álbumes: se institucionalizó la pareja vallenata: El Binomio de Oro eran Israel Romero y Rafael Orozco, Diomedes Díaz y 'Colacho' Mendoza (o Juancho Rois, o Miguel López), Jorge Oñate y Chiche Martínez... Silvestre Dangond y Juan Mario de La Espriella (y después Rolando Ochoa, y más adelante Lucas Dangond)... Jorge Celedón y Jimmy Zambrano (ahora Celedón está con Sergio Luis Rodríguez).

Jimmy Zambrano, acordeonero vallenato. Ha trabajado al lado de los cantantes Jorge Celedón, Fello Zabaleta y Dubán Bayona. Foto: @Jimmyzambranof

Justamente, Silvestre influyó en otro cambio que ahora se está reflejando en la composición de los conjuntos vallenatos. El cambio se venía cocinando desde que rompió su "unión musical" con Rolando Ochoa, en el 2013. El también productor musical -hijo del legendario Calixto Ochoa- alegó en su momento que se apartaba de Silvestre porque quería convertir al acordeonero (a propósito, folcloristas dicen que en lenguaje vallenato se usa más esta palabra que la de acordeonista).en un músico más del conjunto.

El año pasado todavía Silvestre explicaba en entrevistas que no creía en esas "uniones indisolubles" de cantante y acordeonero. Ampliaba diciendo que esos "celos" que se despertaban porque el acordeonero oficial de un cantante de pronto se subía a tocar con otro no eran buenos. En eso tenía cierta razón: parejas musicales se rompieron por el solo "rumor" de una "infidelidad musical".



A lo que se leyó en un principio como un deseo de figurar como la estrella solitaria del show, Silvestre respondió con una gira llamada Entre Grandes, en la que no solo llevó a Lucas Dangond, su acordeonero de planta, su "pareja oficial", sino a seis o siete intérpretes más, algunos ya mayores y legendarios.



Entre ellos estaban Emiliano Zuleta, Julián Rojas, Álvaro López, Franco Argüelles y Omar Geles, el autor de la canción que le da título al nuevo álbum: 'Las locuras mías'.



Silvestre se dio el gusto de llevarlos por diferentes ciudades en un show con todos los juguetes tecnológicos, incluso fuera de país. Presentó con ellos los clásicos vallenatos que influyeron en sus gustos musicales. Su idea, explicada con el ejemplo que llegó a llenar tres veces el Movistar Arena de Bogotá (e iban para una cuarta, de no ser por la pandemia, relataba Silvestre en una entrevista con EL TIEMPO).

A partir de ahí, muchos otros cantantes empezaron a hacer conciertos con otros acordeoneros. Al estilo reguetón, en donde todos los intérpretes cantan con todos. Han sido varios los shows virtuales en los que los diferentes cantantes venden la presencia de varias estrellas del acordeón, desde Iván Villazón hasta Orlando Acosta.



Y ahora sale Silvestre con Las locuras mías. Además de Lucas invitó a Juan José Granados (en la canción Punto final) y a Jimmy Zambrano (en Perdiendo el tiempo) a grabar y, pese a la crítica cuya vocería esta vez tomó el rey vallenato Fernando Rangel en un trino, sigue dándoles protagonismo, no solo al principal si no a los invitados.

Rangel escribió: "Bueno en este CD de Silvestre el pobre Lucas no aparece ni en la parte de atrás del CD, cómo hemos qeudado los acordeoneros valiendo tres tiras"

Y justo al tiempo de su queja -apoyada por muchos de sus seguidores- empezaron a publicarse las imágenes promocionales del álbum: es decir las de los acordeoneros al desnudo. Y no solo las de ellos, Silvestre también hizo sus poses: con guitarra y acordeón.

Silvestre posa detrás de un acordeón, para la promoción de Las locuras mías, su álbum de diciembre de 2020. Foto: @SilvestreFDC

De paso, como el urumitero no se queda con nada, respondió a la crítica de Rangel con una imagen de Lucas y sus acordeones y el texto: "Ahí lo tienes en bandeja... cómetelo ripiaooo". Y no ha sido el único al que ha tenido que responderle.

Tavo tu jodei por to siempre !! Y te creí el q más sabes de esta jodia!! Recojete ya está bueno los tiempos cambian!! De todas maneras aquí te lo dejo pa que lo disfrutes

