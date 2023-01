Cita: “Evitar que el Papa tuviera que estar mucho tiempo de pie, como le desaconsejan los médicos”. Comentario: No le aconsejan que esté mucho tiempo de pie, sino evitarlo. La redacción podría ser: “Evitar que el Papa tuviera que estar mucho tiempo de pie, como le aconsejan los médicos”.

Laico

Cita: “Allí asisten alrededor de 50.000 personas y 3.700 sacerdotes”. Comentario: ¿Y los sacerdotes no son personas? Al decir tantos sacerdotes y tantas personas está indicando dos categorías distintas, lo que sería válido con el antónimo de “sacerdote”: “laico”. Asistieron alrededor de 50.000 laicos y 3.700 sacerdotes.



La primera definición de laico en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, es ‘que no tiene órdenes clericales’. Si usted o yo, hombre o mujer, menor o mayor, católico o no, es uno de los 7,5 terrícolas que no tenemos órdenes clericales, somos laicos. La segunda definición de laico en el DLE es ‘independiente de cualquier organización o confesión religiosa’, de la que el DLE da como ejemplos “Estado laico” y “enseñanza laica”, todo lo cual opone la palabra laico no solo a “clerical”, sino a algo más amplio, como puede ser “religioso”.



Sin embargo, llega el Código de Derecho Canónico y reivindica el concepto, inspirado en los textos del Vaticano II, concilio que habla del laico como la vocación a la cual están llamados todos los hombres para llevar el mensaje evangélico al mundo entero. Por dar un ejemplo contundente, personas con votos de pobreza, castidad y obediencia son laicos (si no han recibido el sacramento del orden, caso de todas las monjas que en el mundo hay).

Y la palabra laico se convierte así casi en su opuesto, pero, ¡en fin!, para volver al comienzo y concluir, podría escribirse lo ya propuesto o, si se considera que el lector no conoce esta terminología, otra solución podría ser “50.000 personas, incluidos 3.700 sacerdotes”.

Iniciativa

Cita: “Los divorciados no están excomulgados. La Iglesia no rechaza a los homosexuales. Todas, iniciativas que reafirman su visión, progresista de la religión”. Se refiere a iniciativas del papa Francisco. Iniciativa es ‘que da principio a algo’, y el Papa no ha dado principio a ninguna de estas dos posiciones. En el primer caso, los divorciados no pueden comulgar (recibir la hostia consagrada en la misa), pero no están excomulgados, que en palabras llanas es estar expulsado de la Iglesia. En el segundo caso, la Biblia condena los comportamientos o actos homosexuales, pero no a los homosexuales.



Punto

Cita: “Con esto hay una capacidad adicional de 16 años más de concesión, la Aerocivil, obviamente, tiene un plan de expansión que está actualizando”. Mejor con punto: “...más de concesión. La Aerocivil, obviamente, tiene un plan...”.



Anti-

En algunas de las muchas campañas publicitarias televisivas se lee anti-viral, anti-robo, anti-gripal, anti-grasa... Recomendación: Darle a anti- el manejo de prefijo que debe tener: separado, ante nombre de varias palabras: “anti aborto a las 24 semanas”; con guion, ante cifra, “anti-1160”, y ante mayúscula, “anti-Trump”, y pegado ante palabras de un solo término, antiviral, antirrobo, antigripal, antigrasa. Anti- significa ‘contra’.



FERNANDO ÁVILA, experto en redacción y creación literaria. @fernandoav