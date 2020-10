AC/DC lanza nuevo video y roquea como mejor lo sabe hacer

El video de 'Shot in the Dark' fue dirigido por David Mallet, su amigo y realizador de otros de sus videos desde hace mucho tiempo. El sencillo recoge frente a las cámaras lo mejor del sonido del grupo bajo unos tonos rojizos y una puesta en escena sencilla y directo con ellos tocando con todo su poderío y experiencia.

'Shot in the Dark' hace parte de su decimoséptimo álbum de larga duración, Power Up que se lanza el 13 de noviembre.

Le puede interesar: Cuarenta años del álbum más vendido de la historia del rock.

Para el álbum, la banda se reunió con el productor Brendan O'Brien, quien trabajó en sus discos 'Black Ice' en 2008 y 'Rock Or Bust' de 2014. Cargado para la próxima década, AC / DC grabó doce nuevas canciones para el álbum, manteniendo con orgullo su sonido característico y todas sus poderosas señas de identidad.

Referentes totales del mundo del rock duro siguen en la autopista del rock tronando con fuerza.



Para contextualizar: AC/DC confirma su regreso y un nuevo álbum: 'POWER UP'



La banda en este momento está conformada por Angus Young y su infatlable vestido escolar, en la guitarra; la voz inconfundible de Brian Johnson; junto a Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en la batería, estos últimos ya habían trabajado con la agrupación en diferentes etapas.



