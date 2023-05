Días antes de llegar a la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, la estrella mundial de la música pop The Weeknd regresa a sus raíces reclamando su verdadera identidad, Abel Tesfaye, y ha prometido que eventualmente "matará" su nombre artístico.

En redes sociales, como Twitter, donde el artista tiene 17 millones de suscriptores, e Instagram (55,6 millones), las cuentas del intérprete de Blinding Lights exhibieron este lunes las dos identidades.



Una evolución que no debe nada al azar, según explicó este artista de 33 años nacido en Canadá y de padres etíopes en una reciente entrevista con la revista de moda W. En esa nota, el músico dijo que atraviesa "una experiencia catártica" y que pretende "matar a The Weeknd".

"Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer", explicó.



También señaló al medio que el álbum en el que está trabajando ahora tendría por última vez su nombre artístico actual.



"Es probablemente mi último hurra como The Weeknd", subrayó. "Como The Weeknd, ya dije todo lo que podía decir", indicó el cantante.

Tesfaye, de 33 años, protagonizará junto a Lily-Rose Depp la próxima serie de HBO The Idol, que se estrenará el próximo mes. El artista nacido en Toronto, que había comenzado a actuar en sus comienzos en Youtube, se consagró como uno de los grandes nombres de la música de los años 2010 a 2020, transitando entre el pop y el R&B oscuro.



The Idol, protagonizada por The Weeknd y Lily Rose Depp. Foto: HBO MAX

The Idol se estrena en la 76° edición del Festival de Cine de Cannes, que se inaugura el martes. La serie, producida y escrita por el cantante, junto a Sam Levinson (Euphoria), cuenta la historia de una diva del pop que se cruza en el camino con el gurú de una secta tras una crisis nerviosa.

AFP

NEW YORK