Abdulrazak Gurnah: un nobel que ha narrado el trauma y el dolor de África

La narración descarnada pero humana del desarraigo, la migración y el colonialismo del escritor tanzano Abdulrazak Gurnah le hicieron ayer merecedor del Nobel de Literatura 2021, un premio que regresa al continente africano, dos décadas después de que el sudafricano John Maxwell Coetzee lo recibiera en 2003.



A Gurnah se le premia “por su penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”, según el fallo de la Academia Sueca.

Al respecto, Gurnah señaló que “este fenómeno que afecta particularmente a los africanos que viajan a Europa es relativamente nuevo, pero los europeos que fluyen hacia el mundo no es nada nuevo. Hemos tenido siglos de eso”, en unas declaraciones recogidas en la web de los Premios Nobel.



Y en su opinión, la dificultad de Europa para entender la situación se puede justificar en una “especie de avaricia, como si no hubiera suficiente para todos”.



“Estaba pensando: ‘me pregunto a quién se lo darán’ ”, contó el escritor ayer en una breve entrevista a la web de los Nobel, en alusión a la llamada del secretario de la Academia Sueca, Mats Malm, para anunciarle la concesión del premio.



“Creía que era una broma, de verdad”, agregó. Y como no estaba muy convencido de que la noticia fuera real, decidió seguir en directo el anuncio de la Academia Sueca, momento en el que fue contactado por la web de los Nobel para la entrevista.



En su primera entrevista concedida a la Fundación Nobel, el galardonado hizo un llamamiento a Europa para que cambie su visión de los refugiados de África y reconozca “que tienen algo que aportar”. “No vienen con las manos vacías”, afirmó el escritor, subrayando que son “personas con talento y energía”.



“Me doy cuenta de que la Academia (Sueca) ha elegido destacar estos temas que están presentes en toda mi obra. Es importante abordarlos y hablar de ellos”, dijo también a la agencia de noticias británica PA, asegurando estar “muy orgulloso” de su premio.

Migrante también



Nacido en la isla de Zanzíbar en 1948, abandonó su tierra rumbo a Reino Unido, donde aterrizó en 1968, en parte para estudiar y en parte huyendo de la violencia política y la represión que sufrían los zanzibaríes de origen árabe.



Entre 1980 y 1982, Gurnah ejerció como profesor en la Universidad Bayero, en la ciudad nigeriana de Kano, mientras obtenía su doctorado en la británica Universidad de Kent, en Canterbury, donde aún reside.



Desde entonces, y hasta su reciente jubilación, este autor siguió escribiendo y enseñando literatura inglesa y poscolonial, con un foco especial en la diáspora.



“No tiene miedo de ser radical en su crítica del colonialismo y el capitalismo. Quizás por eso, a pesar de haber escrito mucho y muy bien, no ha recibido reconocimiento hasta tiempos más recientes”, explica Emily Horton, profesora titular de la Brunel University de Londres y especialista en literatura del mundo anglófono.



“Solo quiero escribir con la mayor veracidad posible y tratar de decir ‘algo noble’ ”, explicó, por su lado, el galardonado en una entrevista concedida en Alemania en 2016.



“Fue en los primeros años de vivir en Inglaterra, cuando tenía unos 21 años, cuando empecé a escribir”, explicó en una ocasión al diario británico The Guardian. “En cierto sentido, fue algo con lo que tropecé por accidente más que el cumplimiento de un plan (…). En gran medida, tuvo que ver con la abrumadora sensación de extrañeza y diferencia que sentí allí”, anotó.



Lo cierto es que las novelas del tanzano se ven atravesadas por la voluntad de desentrañar el rastro del colonialismo en las identidades de quienes lo sufrieron, sin esquivar la complejidad de navegar el mundo como migrante, como refugiado.

Gurnah escribe en inglés –aunque el suajili es su lengua materna y sus obras están salpicadas por expresiones y palabras de ese idioma africano–, evidenciando el rastro colonial también sobre el lenguaje.

Libros de Abdulrazak Gurnah. Foto: AFP

Obra sin límite espacial

Desde una mujer negra de origen migrante creciendo en la racista Inglaterra de los años 50 hasta relaciones de amor entre personas de diferentes comunidades, pasando por un refugiado que finge no hablar inglés porque le dicen que así será más fácil conseguir el asilo, la obra de Gurnah personaliza la historia, poniendo rostro y nombres a hechos históricos y traumas colectivos.



Además de prolífico, destaca Horton, su trabajo abarca un enorme abanico “de lugares y temporalidades”, incluyendo tanto el periodo colonial como los movimientos migratorios actuales.



“Siempre ha existido, parece, el clima actual de atacar a desconocidos (y de hostilidad) contra los demás. Pero también hay, a la vez, una lucha constante, creo, de vuelta”, dijo el propio autor en una entrevista con una revista literaria a principios de año.



En toda su producción hay también un intento por evitar la nostalgia de una África precolonial y, aunque escribe desde el exilio, lo hace sobre todo de su relación con su lugar de origen, de ahí que la memoria juegue un papel central, como queda ya patente en su debut literario, Memory of Departure (1987).



En Pilgrims Way (1988), Gurnah explora la realidad de la vida en el exilio, y en su tercera novela, Dottie (1980), hace un retrato de una mujer negra de origen inmigrante que crece en el contexto racial duro en la Inglaterra de 1950.



Pero el éxito como escritor no le llegó hasta su siguiente libro, Paradise (1994), originado tras un viaje al este de África unos años antes, y su prestigio se cimentó con obras posteriores como Admiring Silence y By the sea.



“Sus personajes itinerantes se encuentran en un vacío entre culturas y continentes, entre una vida que fue y una vida emergente, es un estado inseguro que nunca podrá ser resuelto”, ahonda la motivación del premio.



Sus novelas se alejan de los estereotipos y abren la mirada a un este de África culturalmente diversificado, un mundo literario en cambio permanente, una exploración inacabable impulsada por su “pasión intelectual”.



No es mucho lo que hay traducido al español de este autor por descubrir. El diario español ABC se dio a la tarea de investigar qué libros de Gurnah se pueden encontrar en nuestro idioma, y halló tres novelas: 'En la orilla', 'Paraíso' y 'Precario silencio', todas ellas por editoriales ya extintas: Poliedro y El Aleph.



Gurnah ha publicado también numerosos ensayos en torno a la obra de otros autores poscoloniales, como Salman Rushdie, Zoë Wicomb o Vidiadhar Surajprasad Naipaul.

La analista Emily Horton, que ha compartido espacio profesional con él, asegura que “es una persona con una opinión muy fuerte que quiere cambiar el canon de lo que se enseña en la universidad” bajo el paraguas de literatura poscolonial.



No solo “no está interesado en los autores blancos, británicos y de clase media”, sino que quiere ir más allá de los grandes nombres africanos conocidos en el norte global, como Chinua Achebe o Chimamanda Ngozi Adichie, y dar espacio, por ejemplo, a las voces de mujeres africanas musulmanas, como la egipcia Leila Aboulela.



“La forma en que se comercializa la literatura poscolonial no siempre refleja como la guerra juega un papel en el capitalismo y la violencia colonial hace, efectivamente, que Occidente se enriquezca”, algo que el escritor tanzano trata de denunciar en su obra, según Horton.

La Academia se renueva

Gurnah es el quinto escritor africano galardonado con el Nobel, después de Wole Soyinka (Nigeria, 1986), Naguib Mahfuz (Egipto, 1988) y los novelistas Nadine Gordimer (1991) y John Maxwell Coetzee (2003), ambos de Sudáfrica. Sus libros han sido preseleccionados para diferentes premios literarios de gran prestigio, como el Booker Prize o Los Angeles Times Book Award.



El premio a Gurnah se enmarca en el cambio que la Academia Sueca ha aplicado tras la crisis vivida en 2017 por un escándalo sexual y de filtraciones que amenazó su prestigio y su supervivencia.



Aparte de renovarse por dentro, expresó, entre otras cosas, su intención de ensanchar miras, en alusión al dominio abrumador occidental: el 81 % de los ganadores son europeos o norteamericanos.



De ahí que las especulaciones de este año apuntaran a un escritor caribeño o africano, pero Gurnah no aparecía en las quinielas de los medios suecos ni en las de las casas de apuestas, que mencionaban al keniano Ngugi Wa Thiong’o, la nigeriana Chimamanda Adichie, Maryse Condé (Guadalupe) y Jamaica Kincaid (Antigua), entre otros.



Y la reacción generalizada de los medios ha sido de sorpresa. El sueco Dagens Nyheter, principal cabecera de este país nórdico, ha señalado que el “asombro” no era tan grande desde que el chino Mo Yan ganó el premio en 2012.



Aunque Gurnah, jubilado recientemente tras enseñar literatura inglesa y poscolonial en la Universidad de Kent (Canterbury), sea africano, su elección refuerza el dominio claro de autores en lengua inglesa en el palmarés del Nobel.



Más de treinta galardonados, algo menos de un tercio del total de distinguidos con el centenario premio, pertenecen a las letras inglesas, frente a 14 de la francesa y la alemana y once del castellano: el último, el peruano Mario Vargas Llosa (2010), y en 1982, el colombiano Gabriel García Márquez, entre otros.



(Además: El libro que alguna vez unió a Vargas Llosa y a García Márquez)



Abdulrazak Gurnah sucede en el palmarés del Nobel a la poeta estadounidense Louise Glück, otra elección relativamente inesperada, aunque menos, de la Academia Sueca.

El novelista tanzano recibirá los 10 millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares) con que está dotado el premio.



A causa de la crisis sanitaria, por segundo año consecutivo, los laureados recibirán el premio en su país de residencia.



Con información de Efe y AFP

