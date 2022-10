Rosalía está en medio de su gira mundial de conciertos ‘Motomami World Tour’. La cantante ya ha recorrido más de cinco países y ahora mismo se encuentra en Estados Unidos, cumpliendo los compromisos del tour.



La española se ha convertido en una de las artistas más reconocidas del mundo. Su último álbum ‘Motomami’ fue un éxito en las plataformas y cada vez es más conocida por su característica voz.



(Siga leyendo: Daddy Yankee sufrió un peligroso accidente en un concierto en Argentina).

Adicional a esto, tiene una comunidad de fanáticos que se extiende por todo el mundo y que constantemente le demuestra su amor. Por esa razón, muchos seguidores le lanzan objetos al escenario con la esperanza de que los recoja y los guarde.



Muchos cantantes aceptan este tipo de regalos inesperados. Hace unos días, mientras se presentaba en San Diego, California, Rosalía vivió un momento parecido al final de su presentación.



Mientras terminaba la coreografía, alguien del público le lanzó un ramo de flores. El gesto no le gustó a la española que inmediatamente se mostró molesta. Las imágenes quedaron grabadas en video y se difundieron rápidamente en redes sociales.



(Más: BTS actuaría en partido inaugural del Mundial de la FIFA Catar 2022).

Facebook Twitter Linkedin

Rosalía en Bogotá hace unas semanas. Foto: Instagram: @rosalia.vt

La reacción de Rosalía

Tras acabar el concierto, la grabación se hizo viral en Twitter e Instagram. Algunos defendieron las acciones de los fanáticos y aseguraron que solo fue una muestra de cariño.



(También: Aterciopelados abrirá los conciertos de Guns N’ Roses en Bogotá).



Sin embargo, otros manifestaron que la artista se mostró incomoda y que fue un acto irrespetuoso. Aunque no es raro que lancen objetos, muchos consideraron que se trató de una imprudencia.



Finalmente la cantante le puso fin a la polémica y envió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. Rosalía le pidió a sus espectadores que no le vuelvan a tirar nada y que si lo hacen, sea al lado opuesto del escenario.



“Por favor, no tiréis cosas al escenario, y si sois tan motomamis que las tiráis igualmente, pues tiradas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias”, señaló la española.



Rosalía se presentó en Colombia como parte de esta misma gira, el pasado 31 de agosto. El concierto realizado en el Movistar Arena de Bogotá, fue todo un éxito entre los fanáticos que aplaudieron su actuación.

PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias — R O S A L Í A (@rosalia) October 3, 2022

Más noticias

BTS: esto es lo que vale un concierto privado de la banda

Christian Nodal reveló la razón por la que se hizo tatuajes en la cara

'Hay una persecución viciosa y cruel contra Shakira': Jaime Bayly

'Prohibido': la nueva canción que estrenarán Pipe Bueno y Silvestre Dangond

Tendencias EL TIEMPO