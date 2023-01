Shakira estremeció la industria musical con el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, pues rápidamente ascendió al primer puesto en distintas listas de música y se convirtió en el mejor debut de una artista latina en YouTube. ¿Cómo no? Si la polémica que envuelve a la canción relaciona también a Gerard Piqué y Clara Chía.



Pero esta no es la primera vez que la cantante lanza pullas de este tipo a uno de sus ex. Aunque es famosa por sus letras románticas no ha perdido oportunidad de sacarse una que otra espinita.



Hacemos un recuento de las canciones perfectas de la barranquillera para dedicarle a esa persona que en algún momento hizo daño.

‘No’ (2005)

Esta canción hace parte del álbum ‘Fijación Oral vol. 1’ y, de hecho, en ella participa el fallecido Gustavo Cerati. En la letra deja claro que no está dispuesta a perdonar a quien le rompió el corazón:“No, no intentes disculparte,

no juegues a insistir,

las excusas ya existían antes de ti.

No, no me mires como antes,

no hables en plural,

la retórica es tu arma más letal”.

‘Si te vas’ (1998)

‘Si te vas’ en una de las canciones más famosas de Shakira, pues marcó la pauta a los inicios de su carrera. De hecho, hace parte de ‘¿Dónde están los ladrones?’, su segundo álbum de estudio.“Si te vas, si te vas y me cambias

por esa bruja, pedazo de cuero,

no vuelvas nunca más

que no estaré aquí”.

‘Te aviso, te anuncio’ (2001)

Este tema vino más tarde, con el lanzamiento del disco ‘Servicios de lavandería’. En él se despide del hombre que la engañó con la frase:“Que el cielo y tu madre cuiden de ti.

Me voy, será mejor así”.

‘Loba’ (2009)

‘Loba’ inauguró una faceta muy pop de la intérprete colombiana y tuvo versión tanto en español como inglés. En esta pista le canta a aquel hombre que no la valoró y la palabra “loba” funciona como representación de una mujer empoderada:“No pienso quedarme a tu lado

mirando la tele y oyendo disculpas.

La vida me ha dado un hambre voraz

y tú apenas me das caramelos.

Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí

aunque te maten los celos”.

‘Te felicito’ (2022)

¿Cómo no mencionar ‘Te felicito’? Si tras destaparse el escándalo de infidelidad que involucra a Shakira y a Gerard Piqué los fans concluyeron que era la despedida de la cantante hacia quien fue su pareja por más de 10 años.



En el tema abre los ojos ante la situación que vivió durante mucho tiempo:“Me tratas como una más de tus antojos.

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos,

los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

‘Beautiful liar’ (2006)

Aunque pertenece a Beyoncé, Shakira aparece con créditos en la producción de ‘Beautiful liar’, una colaboración que no se ha repetido y que no tiene igual.



Cuenta cómo una mujer descubre la infidelidad de su pareja y descarga toda la rabia en él, no en la tercera persona. Por el contrario, le dice:“No vale la pena el drama

por un hermoso mentiroso.

¿No podemos reírnos de eso?

No vale la pena nuestro tiempo,

podemos vivir sin él”.

