¿A qué suenan los violines de los vientos nórdicos frente al mar Caribe?

Eldbjorg Hemsing creció a pocos metros del lugar de nacimiento de Thor, el hijo de Odín y dios de la guerra. La cordillera del Jotunheimen la acompañó e inspiró desde muy niña, pues a los cinco años ya tocaba para la familia real noruega.



Los integrantes del Cuarteto de Cuerdas Nórdico provienen de Dinamarca, Suecia y de las Islas Feroe, 18 islas rocosas volcánicas entre Islandia y Noruega que son parte del Reino de Dinamarca. Mads Haugsted Hansen, el segundo violín del cuarteto, creció en el pueblo de Søndersø, a 2 horas de Copenhague y disfruta contemplar las erupciones volcánicas de Islandia, de donde viene su esposa.



Desde los fuertes vientos y heladas del norte de Europa, ambos violinistas llegaron al imperioso calor caribeño como invitados al Cartagena Festival de Música 2024.

La violinista Eldbjorg Hemsing inauguró el Cartagena Festival de Música junto a la orquesta invitada Ensamble Allegria con la famosa pieza de Vivaldi 'La primavera'. Foto: Cortesía Cartagena Festival de Música

"Saben cómo es la mentalidad nórdica y que no somos tan abiertos pero vienes aqui y ves a todos tan sonrientes, felices, es tan cálido y sencillo, que te hacen sentir relajado. Y eso te da más en términos de interpretación, sabes que no tienes que ser tan estricto", señala Hemsing.



EL TIEMPO asistió a dos ruedas de prensa con los dos violinistas durante el Cartagena Music Festival que se desarrolla desde el 5 de enero hasta el 13 de enero de 2024. Los músicos contaron su historia e hicieron hincapié en la calidez del público colombiano y en la emoción de participar en un festival bajo estas latitudes. La edición XVlll del Festival explora precisamente la relación entre la historia de la música y la naturaleza. "Siempre miro por encima de las montañas noruegas, y veo cuando el sol está saliendo. Pero el otro día estaba sentado en mi habitación de hotel mirando el mar Caribe y viendo la puesta de sol, y pensaba que era tan diferente para mí... así que tal vez de ahora en adelante voy a pensar en Cartagena", reflexiona Haugsted.

Es cofundadora del Festival Hemsing y Directora Artística de SPIRE, un innovador concurso anual para promover y fomentar el desarrollo artístico de jóvenes artistas en el mundo de la música clásica. Foto: Cartagena Festival de Música

En el mundo de hoy hay tanto sonido todo el tiempo, hay mucho ruido, tantas distracciones. Pero encuentras ese silencio en la naturaleza" FACEBOOK

Hemsing es una de las violinistas más destacadas del panorama internacional. Ha sido invitada a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU. Tiene una estrecha colaboración con el compositor Tan Dun –compositor de música clásica contemporánea chino, galardonado por Grammy, Óscar, entre otros. La violinista colabora con prestigiosas orquestas alrededor del mundo,u álbum de sonatas para violín de Grieg en BIS ganó el Premio Spellemann en Noruega como Grabación del Año de 2020, tiene tres álbumes galardonados, y su más reciente –Artic–, es un homenaje a los paisajes de esa región.



De hecho, la artista tiene una relación íntima con la naturaleza nórdica pues su padre trabajaba con la preservación de la naturaleza y la ciencia. "A mí me inculcaron desde muy joven que era extremadamente importante tratar la naturaleza con mayor respeto (...) Crecí en un pequeño pueblo del norte de Noruega y la naturaleza está por todas partes. Es como si estuvieras inmerso en él y es un fuerte recordatorio de lo pequeños que somos". Y agrega: "Cuando estás en la naturaleza, puedes simplemente escuchar, hay tantas sonidos, hay tanta música natural, ya sean cascadas o simplemente los pequeños arroyos que corren o simplemente el sonido de los árboles o lo que sea que pueda ser. En el mundo de hoy hay tanto sonido todo el tiempo, hay mucho ruido, tantas distracciones. Pero encuentras ese silencio en la naturaleza".

Mads Haugsted Hansen, segundo violinista del Cuarteto de Cuerdas Nórdico, (Nordic String Quartet) Foto: Tico Angulo

En el caso de Mads Haugsted Hansen, segundo violinista del Cuarteto de Cuerdas Nórdico, (Nordic String Quartet), la naturaleza también ha sido una gran inspiración para la interpretación. "Estoy honrado de estar aqui y representar las imágenes en la música de los paisajes nórdicos, la nieve cayendo silenciosamente en el bosque, esas imágenes están cuando tocamos. Y para mí eso el sonido nórdico. Experimentar menos cinco o diez grados al despertar por la mañana, salir y respirar el aire que es tan limpio y sentirlo".



El Cuarteto se formó en 2013 y se ha hecho un espacio en la música danesa. Está conformado también por Heidrun Petersen en el violin l, Daniel Eklund en la viola, y Lea Emile Brondal, violonchelo. Durante el Festival, han protagonizado los escenarios con los cuartetos de compositores como Edvard Grieg, Carl Nielsen y Jean Sibelius. "Nos conocimos estudiando en la academia en Copenhague. Ya nos conocíamos pero no tocábamos juntos, pero de pronto un profesor nos eligió para tocar y empezamos a trabajar duro con él. Ya es nuestro aniversario #10".



Para Haugsted, "es liberador trabajar en un cuarteto". "Es una forma muy flexible de trabajar. También somos buenos amigos. Me siento muy afortunado de tener el privilegio de poder ganarme la vida con esto y mi inspiración sin duda proviene de la música misma".

Eldbjorg Hemsing interpretó varias piezas junto al colombiano Santiago Cañón-Valencia Foto: Cartagena Festival de Música

Hemsing proviene de un legado familiar pues en su casa siempre hubo música: su madre y hermana tocan el violín, y de hecho, la Balada, op. 24 del gran compositor noruego Eduard Grieg fue inspirada en una melodía cantada por el tatarabuelo de la artista.

Además, trajo una novedad al repertorio del festival con el descubrimiento del compositor Hjalmar Borgstrom, (1864-1925), de quien dijo "Me recuerda mi lugar de origen, los accidentados paisajes de Valdres y Joyunheimen, donde las montañas circundantes se levan dramáticamente sobre los valles y la música me hace arañar mis raíces. Bergström sabía claramente escribir para un violinista virtuoso".



Durante la rueda de prensa, comentó el origen de su hallazgo. "Un amigo de mi familia y director le encanta investigar música antigua que la gente no conoce y me dio un gran montón de partituras. No hay grabaciones, ha sido presentado dos veces en la historia con 50 años de diferencia y al escucharlo, me gustó. Creo que murió en 1925, era un romanticismo muy tardío en una época donde ya estaba el nuevo estilo del impresionismo. Es como si él hubiese estado un poco fuera de su tiempo. Esta pieza se ha convertido en un proyecto apasionante y estoy muy feliz de poder traerla aqui".

- Foto: Tico Angulo

El cuarteto de cuerdas interpretó durante el Festival el cuarteto de cuerdas en sol menor no. 1, op. 27 de Grieg; el Cuarteto de cuerdas en sol menor no. 1, op. 13 de Carl Nielsen y Cuarteto de cuerdas en re menor, op. 56 'Voces Intimae' de Jean Sibelius.

Para el violinista del cuarteto, el grupo busca representar y rescatar a los compositores clásicos y conectar con el sonido de los compositores contemporáneos. "En Escandinavia por estos días hay una gran idea alrededor de las mujeres compositoras. Hay cada vez más y creo que siempre han habido pero antes no podían por ser mujeres... Pero yo creo que ellas han tenido completamente un nuevo acercamiento a lo que se produce. Nosotros tenemos una pieza de una compositora sueca, Brita Brystrom. Es un sonido completamente diferente. Así que tienes el antiguo sonido nórdico de Grieg, que suele ser más romántico pero ahora están haciendo un nuevo sonido nórdico y es muy interesante y también un honor ser parte de eso".



También señala que conoce los ritmos brasileños pero nunca los ha tocado. "Tengo un colega brasileño (...) y cada vez que puede, se levanta y hace esto [mueve los hombros]. Pero yo creo que la música latina está llegando cada vez más a Europa, tienen a grandes compositores contemporáneos como Gustavo Dudamel". Y agrega: "ellos traen la diversión. Todos sabemos cómo suenan pero si ves tocar a un europeo, no es lo mismo, es muy rígido. No lo tenemos en las caderas", señala entre risas.



Al preguntarle a Hemsing por las diferencias de género, considera que no ha sido particularmente marcada por esto. "Creo que la música clásica es un mundo muy tolerante. Solo tienes que demostrar tu valía. Es una cuestión mucho más que el género per se, quiero decir. Creo que si nos fijamos en quiénes son los grandes artistas de hoy, creo que está bastante igualado".



Como artista, la violinista ha tenido un papel más allá de las fronteras musicales en eventos como la ceremonia del Premio Nobel de Paz en 2021. Sobre esta experiencia, señala que "la música es probablemente una de las herramientas más importantes de cualquier tipo de situación política diplomática. Conecta a las personas de una manera muy diferente y creo que también les da a las personas la oportunidad de estar en la misma habitación con otras que tal vez no puedan estar por razones políticas".



Y finaliza con una reflexión: "La música es necesaria para iniciar diálogos y crear una especie de puntos de encuentro. Creo que es increíble ser parte de ello".

