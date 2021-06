A 35 años de su muerte, Borges vive una gloria más allá del Nobel

La comunidad hispanoparlante, y me atrevo a decir que el mundo entero, conmemoraron este 14 de junio los 35 años del fallecimiento del escritor y poeta argentino Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, aunque hoy, cuando su prestigio ha trascendido todas las fronteras, la pronunciación únicamente de su primer apellido le da toda la proyección a la grandeza que supo irradiar el personaje en la dimensión de su portentosa obra.

Borges nació el 24 de agosto de 1899, cuando el siglo XIX corría los últimos velos de su existencia para dar paso al siglo XX, aquel que marcó prácticamente toda la existencia del personaje, hasta su final, en Ginebra, en 1986.

Desde temprana edad, tal vez demasiado pronto, tuvo aliento para introducirse en profundas lecturas, no solo de escritores argentinos, sino en general de la lengua castellana y también de otras lenguas, pues desde muy joven se radicó con su familia en Europa, situación que le permitió asimilar otros idiomas como el inglés, el francés y el alemán.

En medio de este escenario, y mientras avanzaba la Primera Guerra Mundial, Ginebra le ofrecía cierta tranquilidad, debido a la neutralidad que había adoptado dentro del escenario bélico europeo, y allí se le brindaban inmensas oportunidades para su formación cultural.

Aún así, decidió acercarse de manera inquietante, hasta volverse férrea, a la obra literaria de cuatro grandes intelectuales argentinos, que terminaron ejerciendo una enorme incidencia en su formación: José Hernández, Evaristo Carriego, Domingo Faustino Sarmiento y Leopoldo Lugones. Sobre este último, dijo: “Mas importante que el elogio o la censura, es el hecho de que, más allá de nuestras polémicas, hay líneas de Lugones, líneas inagotables de Lugones, que me acompañarán, lo sé, hasta el fin”. También hizo frecuentes alusiones a Macedonio Fernández, a quien se acercaba bastante, pero de quien hacía la salvedad de que le gustaba más como narrador y conversador que como escritor, y anotaba: “Tal vez por eso pueda asociarlo a genios que no escribieron nunca, como Sócrates o Pitágoras, o aun como Buda y Cristo”.

Su familia tuvo que radicarse una temporada en España y Borges aprovechó para acercarse a los grandes intelectuales de la época como Ramón del Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna y Gerardo Diego.

El asomo a la notoriedad

En 1950, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombró su presidente, y a la par se dedicó a escribir cuentos y relatos, mientras lo acechaba la sombra de la dictadura peronista.

Para 1955, con un nuevo gobierno, que reemplaza los dictados imperantes del totalitarismo, se resuelve reivindicar a Borges y lo nombran director de la Biblioteca Nacional, y a su vez la Academia Argentina de Letras lo designa miembro de la institución. Viene para Borges una época gloriosa, motivadora y fulgurante: se le otorga el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional de Literatura, Formentor.

Sin embargo, Borges no cambiaba su actitud humilde y sencilla. Vivía en un apartamento sin pretensiones, sin lujos, sin amor, sin placer. Escribía constantemente, pues sentía que era la forma para poder olvidar la historia anterior. Y después, leer y seguir leyendo; unas lecturas lo conducían a otras y en todas partes hallaba una ocasión sugerente para encontrar más elementos creativos. “Uno no es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”, solía decir.

Borges, ciego

Cuando lo sometió la soledad y lo dominó la ceguera, apeló a la imaginación y dentro de sus visiones internas, recorría las calles que ante sus ojos lo impresionaron para el disfrute de su existencia, sintiendo la nostalgia de no volverlas a ver jamás.

Los años le fueron marcando un mundo distinto y las vivencias que retenía en su memoria triste siempre lo acompañaban en los escritos, pues el verso o la prosa terminaban por reflejar su propia forma de vida. Percibía limitaciones, frustraciones, ingratitudes y engaños, y se sentía vencido por un sendero que no identificaba como el suyo:

“Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue, la venturosa o la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo”.

La oscuridad le nubló su exterior, pero le iluminó los núcleos fundamentales de su interioridad, y por sobre todo, su fuente creativa. En una oportunidad dijo: “Yo soy menos un autor que un lector, y ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven”.

Estuvo en Bogotá y también en Medellín. Cuando el avión se acercaba a esta última ciudad le dijo a su acompañante: 'Si esta nave se cae, seré famoso, como Gardel'.

Él describió su desgracia en los siguientes términos: “Hacia 1957 reconocí con justificada melancolía que estaba quedándome ciego. La revelación fue piadosamente gradual. No hubo un instante inexorable en el tiempo, un eclipse brusco. Pude repetir y sentir de manera nueva las lacónicas palabras de Goethe sobre el atardecer de cada día (todo lo cercano se aleja). Sin prisa, pero sin pausa, me abandonaban las formas y los colores del querido mundo visible... Ya no había nadie en el espejo; mis amigos no tenían cara; en los libros que mis manos reconocían, solo había párrafos y vagos espacios en blanco, pero no letras. Entonces recordé cierta sentencia de Steiner: ‘Si algo se acaba, debemos pensar que algo empieza’. El hermoso mundo del día y de la noche me había dejado”.

Una de las facetas reflejada en sus poemas es la del desamor; pues para él, el amor, siempre esquivo o equívoco, y cuando creía encontrarlo no hallaba más que un tormento.

Tal vez, esa circunstancia lo hizo llenar de temores y de prevenciones a la hora de sentir una atracción sentimental hacia otra persona. Sabía que podía presentarse en diversas formas y que ese sentimiento era consustancial con el ser humano, pero era consciente de que las exigencias y condiciones se tornaban tan abundantes, que tal vez era imposible asumir las responsabilidades para aprehenderlo; hasta el punto de llegar a escribir, en medio de sus profundas meditaciones, cuando percibía señales y sentía manifestaciones inequívocas: “Es el amor. Tendré que ocultarme, o huir”.

El narrador insuperable

Como narrador, fue creando ricas descripciones de los intelectuales a los que se acercaba a través de sus obras, para pasar a referir lugares, situaciones, tramas, e inclusive divagaciones simples, a las que les incorporaba elementos literarios y les agregaba valor.

Prefería el género del cuento, pues decía que no consideraba necesario extender a 500 páginas lo que se podía contar en 20 o 30.

Frente a la poesía decía que, como la música, “es el inmediato lenguaje del espíritu”, y agregaba: “A partir del renacimiento, las defensas de la poesía constituyen un género literario, que obedece a tácitas leyes”. Decía también que la poesía es un lenguaje tan misterioso como la música, afirmando que compartía la expresión de un crítico austriaco que decía: “Es un lenguaje que todos pueden entender, que muchos pueden usar y que nadie puede traducir”.

Su labor como escritor

Dijo Borges: “... No sé cuantos libros he escrito. Sé que son demasiados, pero su escritura fue indispensable para arribar a las contadas piezas que podrán, acaso, justificarme. Por lo demás, el único antologista es el tiempo. No todos mis relatos me desagradan. Rescatemos tres, que pueden ser cuatro o ser dos. El primero, La Intrusa, una sórdida historia de orilleros… El tema es la amistad, esa íntima pasión de los argentinos. El segundo es El Aleph, que congrega todos los puntos del espacio en un solo punto, como la eternidad de los teólogos congrega en un instante simultáneo todos los instantes del tiempo. El tercero, El Sur, capaz de una lectura realista, de una lectura simbólica y de una lectura onírica… En cuanto a los poemas, el que suelo preferir es El Golem, cuya doble materia es la relación del artífice con la obra y de Dios con el hombre”.

Gabo: ‘Lo necesitamos’

Carlos Grümberg lo describió en los siguientes términos: “Lo admiraba enormemente, y no podía creer que él mismo no fuera consciente de su importancia. Recorría las calles de Buenos Aires y no solía recordar que era, entre tantas otras cosas, un gran poeta”.

García Márquez, en una entrevista, se refirió a Borges en los siguientes términos: “Yo no tengo ningún problema para justificar mi admiración por Borges. Le tengo una gran admiración, lo leo todas las noches. Vengo de Buenos Aires con las obras completas de Borges, las llevo en mi maleta para leerlas todos los días, y es un escritor que detesto… Pero en cambio me encanta el violín que usa para expresar sus cosas. Es decir, lo necesitamos para la exploración del lenguaje, que es otro problema muy serio”.

El fantasma del Nobel

Durante muchos años lo persiguió el fantasma del Premio Nobel de Literatura.

Cada octubre figuraba en la nómina de los candidatos y cada vez que se iba a otorgar, sus simpatizantes se apostaban enfrente de su residencia para esperar la decisión de los jueces nórdicos; pero, como siempre ocurrió, el premio no llegó.

En una ocasión le pidieron referirse a esa situación, y con humor respondió: “He sido tantas veces candidato al Premio Nobel, que allá creen que ya me lo otorgaron”. Su viuda, María Kodama, dijo después: “El Nobel se quedó sin Borges”.

La condición de discapacidad lo llevó a pensar constantemente en una muerte que anhelaba y, de hecho, reclamaba. Cada vez que podía, no desperdiciaba la oportunidad para expresar que su deseo irreversible era morir: “... Quisiera que la muerte me ocurriera ya, y abruptamente”. Y cuando le preguntaron que por qué insistía tanto en el tema, expresó: “¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad”.

Estuvo en Bogotá y también en Medellín. Cuando el avión se acercaba a esta última ciudad, le dijo a su acompañante: “Si esta nave se cae, seré famoso, como Gardel”.

Murió el 14 de junio de 1986, en Ginebra (Suiza), hace 35 años. La fecha ya la sentimos lejana; sin embargo, su obra nos acerca cada vez más al personaje que fue capaz de crear, y dejar para el mundo entero un legado intelectual inmarcesible.

“Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca...”.

EDUARDO DURÁN GÓMEZ*

Para EL TIEMPO

*Miembro de número y subdirector de la Academia Colombiana de la Lengua.