La Temporada Sinfónica 2023-2024 se inaugurará en el fin de semana del Amor y la Amistad con una obra de la música culta icónica.Con más de 90 artistas en escena, la Sociedad Coral de Bogotá y la Orquesta Sinfónica de Bogotá (Fosbo) presentarán este 15 y 16 de septiembre, en el Teatro Cafam de Bogotá, el 'Réquiem' de Mozart.

“Se trata de una obra emblemática, una de las más importantes en la historia de la música, en la que este reconocido compositor plasmó su visión espiritual sobre la vida, la muerte y el más allá, y que llega hoy a nosotros como parte de su gran legado, que ha trascendido durante siglos y que sigue vigente”, explica María José Villamil, directora orquestal y coral, cofundadora y directora artística de Fosbo.



Esta obra lleva cinco años sin interpretarse en Bogotá y será una oportunidad única, pues se realizará una interpretación histórica, lo más fiel a la partitura original, que llevará al público a transportarse en el tiempo y a vivirla lo más similar posible a cómo se hubiera escuchado en su tiempo.



“Esta obra tiene una estética muy particular, porque ahora en el mundo se ha institucionalizado mucho el tema de interpretación histórica, en la que nos tratamos de imaginar cómo se tocaba la música en la época y, además, lleva a un momento de introspección, para a través de la música explorar un poco esa sensación más allá de esa experiencia estética”, anota a su turno Adam Zajac, director ejecutivo de Fosbo.



En plena celebración de Amor y Amistad, el 'Réquiem' inaugurará la Temporada Sinfónica 2023-2024.



En la obra participará un selecto grupo de solistas, compuesto por la soprano Camila Toro, la mezzosoprano María José Ramírez, el tenor Felipe Cevallos y el barítono Camilo Mendoza, todos cantantes líricos de renombre, reconocidos por su imponente presencia escénica en los más exigentes repertorios y su experiencia en escenarios de talla internacional.



Serán dos veladas solemnes y llenas de emociones, el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre, en las que se interpretará esta emblemática obra compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en 1791, poco antes de su prematura muerte.



Como anécdota histórica, se sabe que esta obra fue encargada por un enigmático personaje llamado Conde Franz von Walsegg, quien deseaba presentarla como si fuera de su propia autoría, en honor a su difunta esposa, una dramática historia que escaló a la pantalla grande en la película mundialmente aclamada por la crítica 'Amadeus', cuya banda sonora es este mismo Réquiem.



Aunque Mozart no logró completar el Réquiem en su totalidad, su colaborador Franz Xaver Süssmayr finalizó la composición, basándose en los bocetos dejados por el genio musical. Hoy en día, la obra sigue siendo una pieza de gran relevancia y se considera una de las composiciones más destacadas de la música clásica. Su poderoso y emocionante carácter musical, su profundidad espiritual y sus impactantes coros hacen que escucharlo sea una experiencia conmovedora y trascendental.



Mozart fue un genio desde temprana edad y se convirtió en uno de los compositores más influyentes y prodigiosos de la música clásica. Desde sus cinco años componía y realizaba giras por Europa junto a su familia mostrando su talento. Con el tiempo, Mozart estableció su reputación como un virtuoso compositor y pianista en Viena, donde produjo algunas de sus obras más famosas, como "Las bodas de Fígaro", "Don Giovanni" y "Réquiem".



Trágicamente, el músico falleció a los 35 años en 1791, dejando tras de sí un legado perdurable que ha influido en generaciones posteriores de músicos y amantes de la música clásica. Sus composiciones siguen siendo una fuente inagotable de belleza y emoción, y su vida marcada por el genio y la pasión sigue cautivando a audiencias en todo el mundo.

¿Dónde y cuándo?

Réquiem de Mozart

Viernes 15 de septiembre

Sábado 16 de Agosto

8:00 p.m.

Teatro Cafam Avenida. Carrera 68 No. 90 - 88

Boletas entre $70.000 y $99.000 + servicio en TuBoleta, Atrápalo y en las taquillas del teatro.