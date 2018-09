Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946, bajo el nombre de Farrokh Bulsara, en la isla africana de Zanzíbar (actual Tanzania), Mercury vivió de manera extrema, rápida, como si siempre corriera por alcanzarse a sí mismo.

Este miércoles estaría cumpliendo 72 años. Estos son cinco grandes momentos de Queen y Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody

La obra maestra de Queen y el mayor éxito en toda su carrera. Se incluye en el disco A Night at The Opera. La edición remasterizada de 2000 es un buen referente de la grandeza de esta canción.

Somebody to Love

Incluida en el disco A Day at The Races es una obra maestra en arreglos vocales. El tipo de coro góspel usado por May y Taylor para acompañar a Mercury en la canción marcó a generaciones enteras. Imperdible la versión de George Michael en el tributo a Freddie Mercury de 1992.

We Are the Champions

Himno de cada final de la copa del mundo, apareció en el disco News of the World de 1977. Una canción que podría ser el reflejo final de lo que fue Mercury, un campeón.

Love of my Life

Una sencilla canción de amor de 1975, que unió todos los elementos que engrandecerían a Queen: teatralidad, melodía, harpas y arreglos de piano clásico. En 1981 fue coreada por 40 mil argentinos, en el estadio de Velez Sarsfield. Uno de los grandes momentos en la historia de Queen.

Barcelona

El final perfecto para una carrera. Himno oficial de las olimpiadas de Barcelona 92, Mercury la cantó a dúo con Montserrat Caballé. Ostentosa y magistral.

¿Cómo se formó Queen?

El Saint Peter's School fue el escenario donde nació el talento de Mercury para la música y el dibujo.



En 1964 se trasladó con su familia a Inglaterra y en 1966 ganó una beca por su habilidad para el dibujo para estudiar en el Ealing School of Arts de Londres.



Allí, tuvo un grupo llamado Ibex, que duró un año. Bulsara decidió darle vida al personaje público que lo caracterizó durante toda su vida.



Por otra parte, se estaba formando el embrión de Queen. En el escenario del ‘glam’ rock estaba Smile, que tenía como integrantes al guitarrista Brian May, al baterista Roger Taylor y al vocalista y bajista Tim Staffell, quien decidió irse en 1969. Lo reemplazó Mercury y, para 1970, tras una larga insistencia del cantante, se transformó en Queen.



