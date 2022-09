El grupo Mecano fue una de las bandas de pop en español más conocidas de la década de los 80 y los 90. José María Cano, Ana Torroja y Nacho Cano, llegaron al mundo del espectáculo internacional con canciones de corte romántico logrando que los enamorados y los despechados se identificaran con sus letras.



Si bien su sencillo más conocido es ‘Cruz de navajas’, hay dos temas que se han logrado posicionar como clásicos del género por la particular historia de amor que hay detrás de ellos: ‘Fuerza del destino’, un retrato del romance entre Nacho y la escritora Coloma, y ‘7 de septiembre’, la ruptura de ese amorío que duró más de 8 años.

Hace cuatro décadas comenzó la historia entre estos dos artistas, cuando ambos eran unos jóvenes de 19 años como indica la canción. Fue en concreto un 7 de septiembre de 1981, que “ese amor marcó para toda la vida” a Coloma.



En un bar del barrio Chamartín, específicamente en el pub Golden Village de Madrid, se dieron cita los enamorados sin esperar que, casi diez años después, sus caminos tomarían rumbos diferentes.



Una ruptura que daría pie a que la musa tocara las composiciones de Cano con la particularidad del dolor de la nostalgia y de un amor fallido.



‘Quedamos como amigos’

“Quedamos como amigos”, le dice Coloma a la revista 'Variety Fair', luego de haber protagonizado una de las relaciones más conocidas de la farándula hispanoamericana. Es más, su relación acabó en diciembre y al siguiente 7 de septiembre, día de su aniversario, fueron a comer juntos a uno de sus restaurantes favoritos.

Ana Torroja y Nachoi Cano. Foto: Archivo particular

“La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo, cuida que el rincón de siempre permanezca reservado”, dice el verso que compuso Cano a su expareja en 1991.



Al escuchar la canción la escritora se mostró conmovida, pero segura de haber tomado la decisión de culminar su relación sentimental, aunque eran vistos frecuentemente acudiendo a la Parra, restaurante donde celebraban su conmemoración de separados.



“Fue así durante muchos años, diría que otros 8 por lo menos. Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 septiembre nos fuimos a La Parra (...) guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema”, dijo Coloma.



“Me impactó. No me lo podía imaginar (Canción). Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de 8 años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente y un amor enorme”, agregó.



De esos encuentros nació '7 de septiembre', un tema que habla de los rezagos que dejó el amor y de su posterior retrospectiva frente a los acontecimientos vividos que ya no volverán. La pieza tiene más de 30 años y cuenta con más de 30 millones de reproducciones en YouTube. Definitivamente un clásico del pop en español.



