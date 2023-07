“Siempre tenemos puntos en común, en cómo sonamos y la manera en que nuestra música hace sentir a nuestros seguidores, pero nos gusta experimentar mucho y, de alguna forma, cambiar las cosas”, explicó Michael Clifford, guitarrista de 5 Seconds of Summer (5SOS), en una entrevista con EL TIEMPO.



Conformada por cuatro talentosos músicos provenientes de Australia (Luke Robert Hemmings, cantante y guitarrista; Ashton Fletcher Irwin, baterista; Calum Hood, bajista y vocalista; y Michael Clifford, guitarrista), 5 Seconds of Summer ha cosechado un éxito arrollador desde su formación en 2011.



(No deje de leer: 'Reina Leona’, el nuevo sencillo Esteman que celebra la fuerza interior).

Su innovadora fusión de géneros musicales, que combina elementos del rock, el pop y el punk, ha capturado los oídos de una base de seguidores fervientes, convirtiéndolos en un fenómeno musical global.

Los integrantes de la agrupación han expresado que bandas como Blink 182 , Mayday Parade, Busted o Green Day han sido sus principales influencias musicales.



Antes de componer sus propias canciones, en 2011, 5 Seconds of Summer hizo covers de canciones populares como Next to You, de Chris Brown, que publicaban en su canal de YouTube. Así fue como empezaron a tener reconocimiento en la industria musical.

Luego lanzaron su primer sencillo, Out Of My Limit, en noviembre de 2012 y dos años después, en 2014, salió su primer álbum, que tiene el mismo nombre de la banda. Hasta el momento, la agrupación cuenta con cinco discos de estudio, tres de los cuales ocuparon el primer lugar en la lista Billboard 200.

(Le recomendamos: Morrissey busca el amor en Colombia: vuelve para tocar todos sus éxitos).

El anuncio de su presentación en Bogotá probablemente generó un sinfín de emociones en sus seguidores, quienes han esperado ansiosamente desde hace varios años esta oportunidad para ver a sus ídolos en vivo. El concierto, que se llevará a cabo en el Movistar Arena, promete ser una experiencia inolvidable, llena de energía, emoción y una conexión única entre la banda y su público.



Argentina será la encargada de preparar el escenario para dar comienzo a esta gira mundial que contará con 42 fechas, las cuales se distribuirán en otros países latinoamericanos como Brasil, Chile, Perú y Colombia; Norteamérica y Europa a lo largo de este año.

Durante el tour, la banda australiana estará promocionando su último álbum: 5SOS5, el cual salió el 23 de septiembre del año pasado. Con canciones reconocidas como She looks so perfect, Complete mess, Older y Caramel, buscarán llegar al corazón de sus fanáticos en la velada del domingo 30 de julio.



En conversación con EL TIEMPO, Clifford contó qué tienen preparado para esta gira, cómo fue la producción de su último álbum y la transformación personal y profesional que han tenido a lo largo de su carrera.

'5SOS5' es el primer álbum que lanzan de forma independiente. ¿Cómo se sienten al respecto y cuál fue el impacto en su forma de crear y percibir la música?

Sí, 5SOS5 fue un gran punto de inflexión para nosotros. Creo que dimos un paso decisivo, creativo, en el que entendimos cómo queríamos que sonara nuestra música y sobre todo comprender cómo podíamos hacer música en el estudio que sonara bien en vivo.



Fue un proceso realmente satisfactorio y también largo para todos nosotros. Nos tomó mucho tiempo hacer 5SOS5, pero estamos muy felices con el resultado final. También estamos contentos de estar de gira por el mundo para promoverlo, y poder conectar con las personas que lo escuchan… Entonces sí, ha sido una gran experiencia.

(Además: El cantante que quiere convertir el danés en el próximo idioma del pop).

¿Diría que con esto ya encontraron su ‘voz’ o esencia? O para otros proyectos musicales, ¿planean probar cosas nuevas?

Creo que siempre estamos intentando cosas nuevas y nos alentamos a nosotros mismos. Cualquiera que haya escuchado a 5 Seconds of Summer antes sabe que nunca hemos sonado igual. Cada álbum es una experiencia totalmente distinta porque surge de nuevas influencias.



Es como si colocáramos todo en una pared e intentáramos hacer algo nuevo, que se sienta distinto. Entonces, ese proceso nos permitió encontrar nuestra voz en el último álbum, pero esperaremos a ver qué pasa después.

En una entrevista previa, Luke (vocalista de la banda) dijo que 'Complete Mess', una canción de su último álbum, "capturó a la banda en su forma más pura", ¿Por qué?

Siento que este último - ‘5SOS5’- es una pieza de un rompecabezas, que está cambiando constantemente FACEBOOK

TWITTER

Esa canción fue muy natural y orgánica para nosotros. Es una de las pocas canciones que hemos lanzado en las que nadie más participó aparte de nosotros cuatro. Muchas de las cosas que se escuchan en ella se hicieron al momento de la grabación. El riff base del principio fue lo primero que tocamos.



Fue como triturar todo aunque sonara mal, pero hizo parte del proceso para crear algo fluido, y creo que por eso es la mejor representación de nosotros. En ese momento entendimos la música, la manera de componer y la banda al mismo tiempo. Hemos lanzado varios álbumes que considero que también nos representan, pero siento que este último es una pieza de un rompecabezas que está cambiando constantemente.

¿Fue diferente trabajar en 'Calm' y en '5SOS5'?, teniendo en cuenta que ambos discos fueron muy esperados por sus fanáticos, pero también que los ritmos son completamente diferentes

Siempre tenemos puntos en común, en cómo sonamos y la forma en que nuestra música hace sentir a nuestros seguidores, pero nos gusta experimentar mucho y, de alguna forma, cambiar las cosas. Estamos tratando de evitar pensar demasiado en las expectativas de nuestros fanáticos para así poder crear cosas mientras nos divertimos.



Se trata de no sobrepensar demasiado las cosas; es más como colaborar entre nosotros cuatro de manera muy unida.

¿Considera que con el tiempo han construido una familia o hermandad?

Definitivamente sí. Sería extraño en este momento no considerarnos como hermanos, aunque obviamente no lo somos, pero hemos pasado por tantas cosas juntos a lo largo de la vida que estamos atrapados. Estamos atascados como mejores amigos y hermanos para siempre. No hay forma de cambiar eso.

(Le recomendamos: Aurora: la artista que busca conectar con la vida a través de la música).

Estar de gira es algo muy exigente, y, como dijo antes, llevará bastante tiempo. ¿Cómo lo manejarán?

Esta gira será tan increíble, y será una experiencia tan divertida cada noche que no me preocupa eso. Todos los que vean este espectáculo van a tener una velada maravillosa y así serán todas las presentaciones.

¿Cómo se sienten por tocar en Colombia?

Tocar en conciertos es algo realmente alucinante no solo para nosotros, sino también para todo el equipo, y para quienes asisten al espectáculo. Así que esperamos verlos a todos allí.

Si tuviera que elegir un recuerdo valioso que hayan tenido como banda, ¿cuál podría ser?

¡Dios… eso es muy difícil! Hay tantos que se han formado a lo largo de los años, así como hay muchos que hemos olvidado… es imposible elegir solamente uno. Creo que tal vez algunos de los recuerdos de nuestros inicios. Dejamos Australia y antes de tener la oportunidad de poder tocar en estos grandes escenarios, éramos muy humildes. Pero tenemos recuerdos muy divertidos de esas épocas.



No fueron los mejores momentos de nuestras vidas, porque pienso que eso lo estamos viviendo ahora, pero eran divertidos, especialmente porque éramos jóvenes y fue genial ver el mundo por primera vez y ver si la banda funcionaba.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO Y ANGIE TATIANA RODRÍGUEZ BERNAL

Redacción EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Así fue el espectacular concierto de Dua Lipa en Bogotá

Indiana Jones: Harrison Ford vuelve a dar latigazos a los 80 años

Bogotá: los 5 outlets 'secretos' que ofrecen grandes descuentos, conózcalos

La absurda emergencia que vivió Esperanza Gómez con un cangrejo en plena grabación