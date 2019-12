Siempre para recordar: artistas que partieron en esta década

Cierra esta década y con ella una lista extensa de músicos, compositores, productores y otros dentro del ámbito del arte musical del pop, el rock, el jazz y afines, que por sus aportes merecen un recuerdo a sus carreras y a su valor en la cultura del último siglo. Aquí, una lista subjetiva de reconocimiento a algunos de ellos.

David Bowie

El 10 de enero de 2016, dos días después de cumplir su cumpleaños número 69, David Bowie murió de un cáncer de hígado en su apartamento de Nueva York. Foto: EFE

69 años, 10 de enero del 2016



Uno de los artistas más polifacéticos en la historia de la música pop y rock. Su habilidad lo llevó por caminos musicales muy disímiles. Pasó por los ambientes hippies de comienzos de los 70 con su mítico Ziggy Stardust, exploró en los ámbitos glam, probó con el R&B americano, ahondó en el rock experimental trabajando al lado de Brian Eno, consiguió un segundo momento de gloria con Let's Dance y le dio un chance al rock más fuerte con su banda The Machine. Sus últimos años fueron de una propuesta densa, profunda, con Blackstar, su último disco. Brilló como actor.

Aretha Franklin

Aretha Franklin murió el 16 de agosto de 2018 en Michigan a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hacía años. Foto: Archivo/EL TIEMPO

76 años, 16 de agosto del 2018

​

La más grande vocalista que ha dado el soul americano en su historia. Revolucionaria absoluta del género, construyó en buena medida la historia de Atlantic Records en los años sesenta con éxitos como Respect, Chain of Fools, I Say a Little Prayer y Think, entre muchos, y luego en una constante evolución con notables cambios en las décadas siguientes. Consagrada por siempre como la Reina del Soul –título que nadie le arrebatará–, fue poseedora de una voz magistral.

Prince

Prince falleció en abril del 2016, ahora su casa será museo. Foto: Archivo particular

57 años, 21 de abril del 2016



Minneapolis tuvo un antes y un después gracias a Prince. El más genial de los músicos del soul americano de las últimas cinco décadas se destacó por su eclecticismo, habilidad instrumental, arsenal de composiciones y un excepcional viaje por los mundos del soul, el funk, el pop y el rock, matizado en ocasiones por ambientes jazzísticos o góspel. Con su agrupación The Revolution fue protagonista de la música popular de los 80, y tras su divorcio con Warner Music en los 90, empoderando su New Power Generation, mantuvo su versatilidad.

Lou Reed

71 años, 27 de octubre del 2013

​

Alguien dijo que Lou Reed fue el músico capaz de demostrar que el rock and roll podía ser artístico. Un cantautor que se sumergió en el avant garde con su increíble e influyente agrupación Velvet Underground. Como solista desplegó todo un repertorio de canciones llenas de crudeza, honestidad y que deambularon musicalmente desde lo más simple a lo más complejo, y no resulta raro que su propuesta sea referencia de movimientos como el punk y el glam rock de los 70, y el rock alternativo de los 90.

B. B. King

89 años, 14 de mayo del 2015



Con una desfachatez absoluta, pero igualmente con un fraseo envidiable en la digitación de su guitarra, B. B. King demostró que el blues podía trascender de sus formas más crudas y simples a ambientes sofisticados, de orquestaciones, arreglos, y ser más melódico de lo usual, sin perder su esencia. Y eso fue lo que hizo en discos y escenarios durante casi 60 años. Con cerca de 80 canciones ranqueadas en los listados de Rhythm and Blues, consolidó su estilo en 1970 con la mágica The Thrill Is Gone y afianzó su título de el Rey del Blues.

Chuck Berry

90 años, 18 de marzo del 2017



Ningún artista pudo generar mayor influencia en los grandes del rock de los sesenta como los Beatles, los Rolling Stones o los Beach Boys, entre muchos otros, que el controvertido Chuck Berry. El hombre que en 1955 sintetizó el concepto del rock and roll con su maravilloso ritmo y sus fraseos en la guitarra que establecieron los patrones del popular estilo. El ingenioso inventor dejó el legado de temas como Maybellene, Roll Over Beethoven, Johnny B Goode y Rock & Roll Music, anticipo a una larga carrera cubierta siempre por ese manto de gloria.

Whitney Houston

Whitney Houston, una de las cantantes más grandes en la música soul y pop Foto: EFE

48 años, 11 de febrero del 2012



Una de las cantantes más grandes en la música soul y pop, inició su carrera hacia 1985 y tuvo la envidiable línea de siete números uno consecutivos en los Estados Unidos. Si bien fue uno de los artistas favorecidos ampliamente por su difusión en el canal MTV, cierto es que fue poseedora de una voz envidiable que conjugaba lo mejor del soul clásico con las formas modernas del rhythm and blues. Se estableció como megaestrella en 1992 gracias a su versión de I Will Always Love You, una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. Tuvo una vida turbulenta.

Leonard Cohen

82 años, 7 de noviembre del 2016



Cuando los cantautores se convirtieron en un boom a finales de los años 60, el canadiense Leonard Cohen sorprendió por su facilidad con que adaptó sus dotes de escritor a la música. De hecho, ya había desarrollado una carrera como escritor con varios libros de poesía publicados. En la línea de Bob Dylan, sus habilidades como letrista siempre estuvieron por encima de su propuesta musical, pero su sencillez y candor fueron suficientes para convertirlo en artista de culto. Hallelujah, publicada en 1984, sigue siendo su más representativo himno.

George Michael

En 1998, Michael fue sentenciado a 80 horas de servicio comunitario cuando la policía de California lo encontró teniendo relaciones sexuales en un baño público en Beverly Hills. Foto: Gerry Penny /EFE

53 años, 25 de diciembre del 2016



Abrazado al pop más comercial de la primera mitad de los años 80, George Michael se convirtió en la fuerza del exitoso dúo Wham!. Inició su carrera como solista con el álbum Faith, uno de los más grandiosos que recuerde la historia del pop, en una amalgama de sonidos pop, soul, rock y jazz, Grammy como álbum del año y con el que consiguió seis temas en el top 5 de las listas norteamericanas, cuatro de ellos número uno. Fue el artista británico más grande de los años 80 y 90. Talentoso compositor, excelente vocalista, deambuló, con su corta discografía de cinco álbumes, entre melodías sofisticadas y potentes y rítmicas piezas bailables.

Tom Petty

66 años, 2 de octubre del 2017



Con el engranaje de su maravillosa banda The Heartbreakers, Tom Petty se convirtió en un vehículo para reafirmar los valores del rock and roll como género musical, a pesar de los cambios y las modas en cuarenta años de aportes discográficos y vitalidad en los escenarios. Con una energía singular e influencias melódicas de grupos clásicos como The Byrds, y conjugando matices rítmicos de blues rock británico, del llamado rock de garaje, del rock sureño, así como del rock alternativo, y con su voz en un estilo Bob Dylan, sigue siendo uno de los emblemas más representativos del rock norteamericano.

Otras figuras que partieron

Para hacer un reconocimiento a otras figuras de la música que partieron en esta década recordamos a la británica Amy Winehouse. La reina de las discotecas en los setenta, Donna Summer. El colíder de la agrupación Eagles, Glenn Frey.



También, una de las voces femeninas más poderosas del ámbito del jazz y el soul como fue Etta James. El inmensurable y creativo líder del grupo The Cars, Ric Ocasek.

Una de las voces más grandes del heavy metal, Ronnie James Dio. Ornette Coleman, destacado saxofonista y padre del movimiento del free jazz.



Chris Squire, fundador y líder del grupo de rock progresivo Yes. El bajista y vocalista John Wetton, importante en grupos como Asia, Roxy Music, Uriah Heep y King Crimson. El magnificente vocalista británico Joe Cocker, y el pionero del rock francés Johnny Hallyday, dentro de una muy extensa lista.



Para rememorar el ámbito latinoamericano están el pilar del rock argentino Luis Alberto Spinetta, el gran Gustavo Cerati y el líder de Kraken, Elkin Ramírez.

DANIEL CASAS C.

Especial para EL TIEMPO​@DanielCasasC