10 discos de pop y rock que debe escuchar en el siglo 21

El diario El País de España acaba de publicar una selección de los discos imperdibles de este siglo en el pop y el rock.

'Bob Dylan, ‘Springtime in New York: The Bootleg Series. Vol. 16- 1980-1985′



El ganador del Nobel de Literatura en el 2016 rescata canciones inéditas de esta década. Existe una versión de este volumen de cinco discos, para los fanáticos acérrimos de Dylan.



Iron Maiden, ‘Senjutsu’

La banda de heavy metal que compite en popularidad con Metallica estrenó su álbum con piezas largas y elaboradas.'Ronnie Wood, ‘Mr. Luck. A Tribute to Jimmy Reed: Live at The Royal Albert Hall’

‘Lindsey Buckingham’

Pop ligero a cargo del exintegrante de Fleetwood Mac, y que fue pieza fundamental del icónico álbum de la banda, 'Rumors'. Lindsey Buckingham conquista con su sonido.



Bryan Estepa, ‘Back To The Middle’

Otros destacados

Lil Nas X, ‘Montero’



Niña Polaca, ‘Asumiré la muerte de Mufasa’



Little Simz, ‘Sometimes I Might Be Introvert’



Halsey, ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’



GA-20, ‘Try it… You Might Like It: GA-20 Does Hound Dog Taylor’



Fito y Fitipaldis, ‘Cada vez cadáver’



The Wildhearts, ‘21st Century Love Songs’

