Música colombiana, ¿en el olvido o con posibilidad de resurgir?

La Unesco indica que hoy se celebra el Día Internacional de la Música. Desde hace 43 años, esa organización de las Naciones Unidas y el Consejo Musical Internacional hacen esfuerzos para rescatar este arte y apoyar a los músicos de todo el mundo.



Sin embargo, una reflexión que surge a raíz de esta fecha es: ¿cómo ha evolucionado la música colombiana y cómo se ha adaptado a las nuevas tecnologías?

Colombia tiene ritmos históricamente tradicionales como el pasillo, el bambuco, el currulao, la cumbia y el vallenato. Esos géneros, de alguna manera, han tenido que convivir con fenómenos como Internet, Youtube y Spotify y las grandes industrias musicales que promocionan nuevos ritmos como el reguetón.



Fernando Mauricio Parra, director curricular del conservatorio de la Universidad Nacional, explica que ritmos como el vallenato y la cumbia hoy están vigentes y se han reinventado. “En México, Chile y Argentina han tomado la cumbia como referente, y tanto como el vallenato han traspasado fronteras”.



Sin embargo, Parra hace énfasis en que las nuevas tecnologías y la forma en que hoy todos escuchamos música han afectado artes como el del intérprete. “La música es uno de esos artes que se hace en tiempo real y los equipos (dispositivos tecnológicos) han perjudicado a la profesión”.



Por su parte, David Rivera, violinista de la banda Tenebrarum, explica que el negocio de la música ha cambiado con respecto a los nuevos medios. “Las nuevas formas de publicitarse y promocionar tu producto te obliga a estar en redes sociales, si no estás, no existes. Uno como artista debe estar muy al tanto de los avances tecnológicos”.



Pero, la democratización de estas tecnologías y el libre acceso a internet ¿podrían ser una oportunidad para los artistas? “Lo que yo veo es que debemos reinventarnos, ver cómo aprovechamos las tecnologías porque hasta ahora nos han absorbido y nos han dejado en un segundo lugar”, afirma Fernando Mauricio Parra.



Lo cierto es que esas nuevas tecnologías y lenguajes a veces no son asequibles para los artistas y músicos que conocen e interpretan ritmos como el currulao, el pasillo, el bambuco, y hasta la cumbia.



“La cumbia soledeña es única en el mundo y es folclor en su más pura expresión. Sin embargo, en algunos casos, sus intérpretes son personas de la tercera edad que no tienen apoyo en difusión. Lo que debe existir es un trabajo de rescate para mostrarlos al mundo. De crear nuevos canales para que la gente los conozca”, concluye Rivera.

Las nuevas tecnologías, como el Internet, pueden constituirse como una herramienta para que los artistas colombianos promocionen sus trabajos. Foto: Petronio Álvarez

¿Por qué se celebra el día Internacional de la Música?

En el año 1973, la Asamblea General de la ONU tomó la decisión vía resolución de celebrar el Día Internacional de la Música, y la primera fecha que se conmemora de la celebración es desde el 1 de octubre de 1975.



El propósito con este día es promocionar la música y el arte a través de la aplicación de los ideales de paz y amigas entre las personas y el intercambio de valores culturales que la Unesco ha propuesto desde sus valores misionales.



La organización adscrita a la Unesco encargada de darle promoción a este día es el Consejo Musical Internacional, el cual ha promulgado los 5 derechos dela música que son:



El derecho de los niños y adultos a: expresarse musicalmente, a aprender lenguajes y habilidades musicales diversos y a interrelacionarse con la música por medio de la participación directa, apreciación, creación y el acceso a la información. Y el derecho de todos los músicos a: desarrollar su propia expresión y a difundirla a través de los medios de comunicación y obtener reconocimiento y una retribución justa por su trabajo.



