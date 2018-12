Murió Nancy Wilson, leyenda del jazz

La cantante Nancy Wilson, ganadora de Premios Grammy en varias ocasiones, murió ayer a los 81 años. Su manager, Devra Hall Levy, informó que el deceso se produjo en California, tras una larga enfermedad que padeció la artista.

Wilson, en una carrera que se extendió por décadas, interpretó canciones de distintos géneros musicales, desde baladas de jazz hasta canciones de pop.

Su mayor éxito, sin duda, fue el tema "(You Don't Know) How Glad I Am" (1964), que la hizo merecedora al premio Grammy a la mejor canción de R&B. La estadounidense, además, se hizo a otros dos premios Grammy, en 2005 y 2007.

En una entrevista para NPR en 1994, la cantante afirmó que había sabido siempre lo que quería hacer en la vida. "Siempre he cantado. Nunca he cuestionado qué es. Le agradezco a Dios por ello y simplemente lo hago", dijo en esa ocasión.



AFP