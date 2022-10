Para quienes se han aproximado de una u otra manera a la historia de la arquitectura en Colombia, el nombre de Germán Téllez es inevitable. Buena parte de las revistas, libros y reseñas disponibles acerca del tema cuentan con fotografías suyas. Por no hablar de los libros que él mismo ha escrito e ilustrado. Entre ellos, Cartagena de Indias: zona histórica, el segundo volumen de la serie Crítica e imagen, La arquitectura y el urbanismo en la época republicana, Restauraciones en Colombia, Arquitectura doméstica de Cartagena de Indias, Casa de hacienda: arquitectura en el campo colombiano, tres libros monográficos, uno sobre Rogelio Salmona, otro sobre la firma Cuéllar, Serrano Gómez, el de la obra de Hernán Herrera, y el más reciente, sobre los arquitectos Jaime Camacho y Julián Guerrero.

La edición 112 de la Revista BOCAS

Arquitecto, restaurador, investigador, crítico y profesor, Germán Téllez nació en 1933. Es hijo del escritor, ensayista y periodista Hernando Téllez y de Beatriz Castañeda, una activista en pro de los derechos de la mujer. Su hermano, Hernando, arquitecto, cuatro años menor que él.



De sus padres heredó el espíritu crítico que lo acercó de manera profunda a diversas ramas del humanismo. Estudió en el Liceo Francés, de Bogotá, donde se empapó de la cultura francesa, además que, de niño, entre finales de 1937 y comienzos de 1939, vivió en Marsella, donde su padre era cónsul.



Se graduó de arquitecto en la Universidad de los Andes en 1957, a la que se vinculó luego de haber tomado cursos en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París y haber hecho una pasantía en el Servicio Nacional de Monumentos Históricos de Francia. Tiene una maestría en restauración e historia de la Universidad Javeriana.



Muy pronto se destacó en la Universidad de los Andes como profesor de historia de la arquitectura y como investigador. Fue fundador y director del Centro de Investigaciones Estéticas de esa universidad. Sin embargo, su labor fue mucho más allá de las aulas. Además de escritor y fotógrafo, ha sido un destacado restaurador: entre sus obras están la Iglesia de San Agustín en Bogotá, la Capilla del Rosario, la Casa del Marqués de San Jorge y el almacén de provisiones San Juan de Manzanillo, una de las fortificaciones de la bahía de Cartagena, que se convirtió en el salón de eventos de la Casa de Huéspedes Ilustres, obra de Salmona.

Junto a Germán Samper y Rogelio Salmona, Téllez hizo parte de la generación de arquitectos que renovaron la disciplina de la arquitectura colombiana.

Otra faceta sobresaliente de su obra es la fotografía. Autodidacta, perfeccionó en grado sumo el uso del blanco y negro, que le permitió darles una mirada propia a los edificios y monumentos que captaba con los lentes de sus cámaras Leica, tarea que culminaba él mismo en el cuarto oscuro cuando revelaba los negativos e imprimía las copias en papel.



En el 2006 recibió el Premio Nacional Vida y Obra que le otorgó el Ministerio de Cultura y en la actualidad vive en una casa de ladrillo, rodeado de vegetación, sobre la avenida Circunvalar con Calle 70.



Como Téllez ya no oye, la entrevista se basó en preguntas que recibió por escrito y la ayuda de su hija Constanza. En sus respuestas no solo mostró un gran conocimiento en diversos asuntos, sino también un espíritu crítico, muy cercano a la irreverencia, que se sostiene por sus argumentos. Una conversación un tanto atípica en medio de un aguacero de tarde bogotana que deja muchas enseñanzas, pero, más importante aún, ideas sueltas que ayudan a mantener el debate. Porque el debate debe continuar. Y, porque como él mismo se define, “yo soy yo y mis contradicciones, como decía el filósofo griego”.

¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia?

Yo nací y viví toda mi infancia en un ambiente de clase media en el barrio Las Aguas. Mi padre comenzó su carrera de periodista cuando tenía 15 años. No sé en qué circunstancia conoció a algu-

nos de los allegados a Eduardo Santos y entró a EL TIEMPO. Papá era amigo de colegio de Alberto Lleras Camargo, mi padrino de bautismo. Un hecho significativo en la vida de mis padres es que además de ser liberales eran agnósticos. Eso los señaló mucho en el medio social en el que estaban.



A los cuatro o cinco años de edad, yo hacía casi diariamente un recorrido entre la calle 14 en La Concordia, donde vivían mis padres, hasta la casa de mis abuelos, que quedaba exactamente donde está hoy el edificio de la Academia de la Lengua. Esa casa tenía un piso hacia la Carrera Tercera, y por el otro tenía cinco pisos, que daban contra el río San Francisco, que aún no había sido canalizado. Era un sitio rarísimo. Una fosa profunda. La alcoba donde habían dormido mis tías daba contra esa fosa. Si uno se portaba mal lo amenazaban con encerrarlo allí. A mí me daba pánico. Eso tenía puertas, ventanas y postigos. Si uno los abría veía un muro de piedra negra. Esa sensación claustrofóbica me ha acompañado toda la vida.



¿De dónde nació su interés por la estética colonial?

De una pugna entre mi abuela materna y mis padres. Ella era ferviente católica y trató de llevarme al catolicismo a como diera lugar. Para horror de mi abuela, llegué a los tres años y nada que me bautizaban. Al fin mis padres aceptaron que me bautizaran y durante la ceremonia, en la iglesia de Las Nieves, descubrí algo maravilloso: la acús- tica de las iglesias. Ese fue mi ingreso al mundo del sonido. Me acuerdo de haber ido de la mano de mi abuela a todas las iglesias coloniales de Bogotá cuando yo era un niño. Mi memoria de Bogotá en esa época se relaciona con los sitios coloniales y la cuestión de la ciudad apareció para mí con la clave de las edificaciones del pasado.



¿Esa circunstancia lo volvió católico?

No. Yo no compartía las ideas de los que iban a misa, pero veía que las iglesias eran muy importantes en la ciudad. Hace 25 o 30 años, cuando hice la restauración de la iglesia de San Agustín, pensaba que yo estaba ahí de una manera vital. Que era parte de mi experiencia.



¿Cómo vivió ese reencuentro con su pasado?

Para mí, restaurar esa iglesia fue un ejercicio de arquitectura y de literatura porque yo he sido hincha de San Agustín. Para mí ha sido importante como pensador. Yo simpatizo con la figura humana y las ideas de San Agustín.

Téllez fue participe de la restauración de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, la restauración de la Casa del Marquéz de San Jorge, y el rejuvenecimiento de la iglesia de San Agustín en Bogotá.

Además de la arquitectura colonial, ¿qué recuerda de aquella Bogotá de su infancia?

Un factor físico y a la vez intelectual que me explicó la ciudad fueron los tranvías. Para mí, los tranvías fueron una vida. Yo resulté aficionado a las máquinas de los tranvías, a la estética de los tranvías, a los viajes en el tranvía. Pagaba con una moneda de cinco centavos y me daban vueltas porque el tranvía valía cinco reales. Y como en esa época se viajaba en tren, uno de mis sueños era manejar una locomotora de vapor, tocando el pito y la campana.



¿Usted se considera un apasionado de Bogotá?

Yo no puedo decir que me guste o que haya tenido un enamoramiento con Bogotá. Lo que yo guardo emocionalmente es mi memoria de Bogotá. Mis recuerdos. Uno construye una ciudad propia con sus recuerdos. El patrimonio es apenas uno de los ingredientes de la realidad urbana.



¿Por qué decidió estudiar arquitectura?

Yo no empecé a estudiar arquitectura. Mi mamá no dejó que estudiara derecho porque ese es un camino a la política. Y esa vaina si no. Yo nunca fui bueno para las matemáticas. Como todos mis compañeros del Liceo Francés se fueron a estudiar medicina, yo, por un fenómeno de arrastre, me sumé a los que entraron a la Universidad Nacional.



¿Cuánto le duró esa goma?

Resistí algo más de un semestre. Tenía buen pulso para cortar cadáveres, que es el mismo que se necesita para cortar cartón y hacer maquetas. Yo le dije a mi papá que no quería seguir porque sentía que iba a ser un pésimo médico. Él se acordó que yo hacía bonitos dibujos con tinta china, regla y escuadra. Me dijo que hablara con su amigo Mario Laserna, quien me recibió en la Universidad de Los Andes y así entré a arquitectura.

¿Cómo se vinculó usted a la pedagogía?

Yo me gradué en 1957 y como había gran escasez de profesores en la Universidad de Los Andes, acto seguido me propusieron asumir uno de los cursos de taller (diseño). Yo dije que estaba recién graduado, que no tenía ninguna experiencia docente. Me dijeron que no importaba, que me ponían junto a un profesor con experiencia. “Tú haces de profesor auxiliar y vas cogiendo el rit- mo del curso”, me dijo mi mentor Germán Sampér. Se suponía que ese profesor iba a ser Hernando Tapia, de la Nacional. Un prominente miembro del partido comunista colombiano que había dicho públicamente que él no ponía los pies en ninguna universidad privada de este país.



Todo un reto para usted.

Todo fue accidental. Sin ningún plan. “Bótese a la piscina y trate de nadar. Si no sale al otro lado ponemos a alguien más”. Llegó el día en que comenzaba el curso. Como yo intuía que Tapia no iba a aparecer y la clase iba a ser un problema, puse a los alumnos a hacer un proyecto en el norte de Bogotá. Debía salir del lío para ganar tiempo.



¿Y cómo le fue?

Calculará el desastre que fue mi debut. Yo tenía una experiencia docente de media hora. Cuando era estudiante cada alumno debía escoger un maestro del diseño en el siglo XX, hacer los dibujos basados en fotografías porque no había de otra, escribir una descripción del edificio y presentar ese trabajo en el salón de clases... Yo escogí la Villa Savoye, de Le Corbusier. Eso fue todo lo que me enseñaron de historia en Los Andes.



¿Qué balance le dejó esa primera experiencia?

Al cabo de un año, yo descubrí que no servía, ni me interesaba ni me gustaba ser profesor de diseño arquitectónico. Seguramente mis alumnos fueron muy indulgentes conmigo viendo que yo era un pollito que llegaba allí a hacer lo que podía.



Pero por lo visto no se rindió.

Afortunadamente para mí se produjo otra de esas circunstancias en la facultad, que funcionaba a los tropezones, de incidente en incidente, de confusión en confusión. No había quién dictara historia de la arquitectura. Marta Traba dictaba historia del arte para los arquitectos y para bellas artes y humanidades. Lo de Marta era formidable. Ella usaba como ilustraciones unas fotos pésimamente impresas, en blanco y negro, de libros editados en Argentina. Era espantoso. Los proyectaba en la pared con un proyector inmenso, muy opaco, que cocinaba los libros.

A sus 88 años, Tellez ha sido fotógrafo, historiador, investigador, ensayista, crítico, arquitecto, restaurador y docente.

Pero volvamos al cuento...

Se suponía que Rogelio Salmona iba a dictar historia de la arquitectura. Rogelio, que era brusco, dijo: “Yo no dicto esa vaina”. Me llevó una tarde a su casa y me contó una idea brillante. Lo llamó historia de las formas construidas. No hablaba de periodos ni de decoración. No. Era la evolución del espacio arquitectónico entendido de manera global a través del tiempo. Él dictó el curso dos semestres y me lo heredó.



¿Por qué abandonó la pedagogía?

Durante años yo dirigí los centros de investigaciones, dicté todos los cursos de historia y la gente se volvió no alumna, sino seguidora mía. Y eso no me gustó. Yo prefiero el discípulo, no el seguidor. El seguidor es muy peligroso. Además, perdí el gusto cuando la universidad fue cediendo a realidades que a mí no me gustaban. Vino toda esa época terrible, guerras políticas y académicas con los ingenieros, en los años 70, y dije “hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegó mi época”. No fue que yo me retirara de la universidad. Es que la universidad me echó. Ya no me necesitaban.



¿Alguna vez volvió a enseñar?

Sí, hace tres años hice un par de intervenciones en un curso para primíparos. Yo les pregunté: “¿Ustedes por qué están aquí? Yo llegué a esta universidad porque pensaba que así iba a materializar mis sueños. ¿Ustedes los tienen? ¿O ustedes lo que necesitan es un diploma para ejercer legalmente un negocio comercial de hacer proyectos para construir?”. Entonces uno de los alumnos, muy inteligente, me mandó un papel con una pregunta. “¿Cuál es el sueño suyo?”. Yo le dije que lo estaba viviendo en ese momento. Era volver y enfrentar a los alumnos y volver a hacer por un rato lo que hice durante tanto tiempo. Que es lo único que realmente me gusta y sé hacer. Entonces me aplaudieron. Cuando terminé la intervención porque se acabó el tiempo, ninguno de los muchachos quería irse. Que por qué no seguía, que ellos tenían tiempo, que no querían ir a clase de construcción. Yo era otra vez el agitador académico.



¿Para usted qué es ser profesor?

Si no se puede hipnotizar a la gente, no vale la pena dar clases. Se puede dar información, pero de eso no se trata. Yo le aprendí eso a Leopoldo Rother. Un magnífico profesor de la vieja guardia.



¿Qué les aconseja a los estudiantes de arquitectura?

Hace más de 30 años, en Crítica e imagen escribí una crónica que todavía la están leyendo en la Javeriana y en la Universidad Nacional. Me preguntaron qué consejo les daría a los estudiantes de arquitectura y yo les contesté que se retiraran inmediatamente en masa de todas las universidades. Así las universidades tendrían que cerrar sus facultades de arquitectura. Habría muchos menos arquitectos. Pero los que habría serían mucho mejores. Más selectos (se ríe).

Háblenos de su papel de divulgador.

Yo llegué a tener cierto prestigio en Latinoamérica como autor de libros que demolían toda esa cantidad de muebles viejos que son los libros de los historiadores del siglo XIX. Habría que preguntar primero qué es lo que se divulga. Dar información sobre lo que se está haciendo en el país, lo que sucede en una bienal, eso lo hace cualquiera. Es necesario referirse críticamente a esos temas. Entonces yo entendí la divulgación como un debate permanente contra todos esos clichés académicos, fundamentalmente conservadores, sobre los nacionalismos, los pintoresquismos, la payasada disfrazada de sabiduría, que es lo que más hay. La adoración por ídolos con pies de barro. Los corbusieristas, los hinchas de Louis Kahn, de este y del otro.



Veo que es muy escéptico con el panteón de la arquitectura.

No. No les quito importancia a estos arquitectos. Simplemente no puedo entender bien las actitudes que se generaron en torno a ellos como si fueran ídolos deportivos. Lo que yo divulgaba en el mejor de los casos era una manera de pensar. Regresarle al lector el derecho que tiene a no creer lo que le están diciendo. A dudar. Yo formé gente que aprendió a no tragar entero. A no aceptar la religión de la docencia. A no tragar la propaganda. Ese es el mayor drama. Hay figuras de la arquitectura moderna que son propaganda pura. Oficinas de diseño que son casas de publicidad.



Supongo que usted tuvo problemas al meterse con esos grandes nombres consagrados.

Me gané enemigos, opositores, gente que no me perdonaba nada. Y sobre todo se puso en contra mía el matriarcado de la historia de la arquitectura en Sudamérica. Historiadoras brasileñas, argentinas, chilenas, todas enamoradas de Rogelio Salmona. No se podía tocar a Salmona. Salmona era Dios. En ese Olimpo cabía si mucho Oscar Niemeyer. Yo me puse del lado de los escépticos. Pero los otros profetas volvieron y están ahí. Eso me fue llevando a una posición de paria de la crítica. Pero yo no voy a cambiar esa orientación.



¿Cómo ve usted la difusión de la arquitectura en las secciones culturales de los medios?

Los medios de comunicación en todos los países, incluso Estados Unidos, han ido reduciendo la importancia que le dan a la arquitectura. Le dan publicidad comercial a la construcción. Pero a la arquitectura... A los críticos, los más viejos, los han ido desapareciendo de todos los medios que antes eran bastiones de la arquitectura, como el New York Times o el Washington Post.



¿De qué se habla ahora?

Todos discuten sobre la calidad de los vidrios antisolares y cosas de esas. Es raro que todavía el Instituto Americano de Arquitectos publique un boletín buenísimo, que se llama Edge. A veces me sorprenden. De pronto hacen cosas como proclamar que es hora de liquidar de una vez por todas a Philip Johnson. Y dicen hay que mandarlo a donde quiera que esté su ídolo Adolfo Hitler.



¿En serio?

Johnson fue un nazi convencido. Fue capaz de las cosas más sórdidas y en Edge descifran uno tras otro los engaños de Johnson. Porque, dicen, fue un arquitecto marrullero, muy inteligente, que siempre tenía a flor de boca alguna anotación divertida. Pero fue un tipo peligroso.



De lo que uno viene a enterarse...

Sacaron un librito que llamaron La pandilla de los traidores. Algunos ejemplos. Ludwig Mies van der Rohe, que trabajó para el Partido Comunista Alemán e hizo el monumento a los mártires del comunismo Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo (que los nazis destruyeron), acto seguido se fue a Estados Unidos y se les apareció a los de la corporación Seagram y a los de Bacardí hasta morir alcoholizado. Qué tal la charlatanería de Mies van der Rohe con la torre Seagram. Cuando ya estaba casi terminada mandó traer toda esa cantidad de perfiles para pegárselos por fuera. El dosier contra Walter Gropius es fenomenal. Con una mano en la Bauhaus y la otra en el partido nazi. Y sigue la lista. Los arquitectos ingleses que participaron en las ciudadelas para obreros alemanes de los nazis y saludaron el ataque nazi a Polonia con un manifiesto. Le Corbusier había trabajado para el régimen de Vichy para darle de comer a su mujer. Lo invitaron a hacer el Centrosoyus de Moscú y después quería que le dieran el edificio de las Naciones Unidas. Oscar Niemeyer, del partido comunista francés, andaba en un auto deportivo Mercedes Benz por São Paulo. Todos ellos son ídolos con pies de barro. Son interesantes precisamente por eso. Son seres humanos, al fin y al cabo. Pero los adulan como si fueran dioses.

¿Cuál es su mirada acerca de la arquitectura de nuestros días?

Todas esas grandes torres tienen cada vez menos de arquitectura y más de ingeniería, de robótica y de diseño de interiores. Prolifera el diseño de

interiores. En el diseño de interiores está todo hecho. En el computador pueden almacenarse todos los archivos que dan todas las soluciones para lo que sea. Las ayudas de diseño que existen hoy acabaron con el ingenio. Yo estuve en la casa-palacete de John Deere, el de los tractores, en Miami. Era interesantísimo. No fallaba un detalle. Todo era de una precisión repelente. Espantoso. Yo encuentro odioso ese mundo creado en torno a una fortuna.



¿Tiene algún futuro el oficio?

La arquitectura es un arte en plena decadencia, pero no se han dado cuenta de su decadencia. Un estudio en Estados Unidos demostró que el papel actual de un arquitecto en una oficina importante americana ha ido disminuyendo hasta que ahora, a menos que sea el único que hay en la oficina y él mismo tenga que hacer sus dibujos, si está de buenas, queda reducido a escoger el color de la alfombra.



¿Cuáles obras arquitectónicas lo emocionan?

La Acrópolis ateniense. El templo de las vírgenes es un milagro creativo. El mármol pentélico es el material de los dioses. Esa blancura original es para dioses. Hoy se ve rubio por el óxido y por 80 años de baños de gasolina cruda de los aviones que despegan del aeropuerto de Atenas y pasan sobre la Acrópolis para que los pasajeros la puedan ver. Otro milagro es La Alhambra, en Granada.



¿Qué lugar ocupa Colombia en la arquitectura latinoamericana?

Primero tuvimos fama de buenos constructores. Esa ya la perdimos. En los años 50, el nombre de “Colombia” (lo pronuncia con acento inglés) se hizo famoso por el estadio de béisbol 11 de Noviembre, en Cartagena, calculado por Guillermo González Zuleta. Eso cambió el diseño y las normas de construcción de los estadios de béisbol de Estados Unidos. Y eso es mucho decir. Si hay algo que antes era feo y convencional eran los estadios de béisbol de Estados Unidos. Ya no queda sino uno, el Fenway Park, en Boston, que lo van a reemplazar. De resto, cuando vinieron algunos críticos americanos a Colombia en los setentas tuvieron que mandarlos a ver la Asociación Cristiana de Jóvenes y la casa de Guillermo Bermúdez. ¿Es mucho, es poco, es qué?



¿No considera importantes todos esos edificios que usted ha retratado?

Es que hasta las Torres del Parque no se había logrado una arquitectura de largo alcance porque la historia colombiana no deja hacer eso. Para que se produzca una gran obra se necesita un gran país. Se necesitó el Imperio helénico, la Magna Grecia, para que existiera la Acrópolis. La Alhambra fue el corazón del imperio islámico. Teotihuacán. Chichén Itzá. La arquitectura colombiana no vuela como un cóndor. Vuela como un picaflor (imita con las manos y su voz el vuelo de un colibrí).



¿La fotografía digital logró reemplazar la analógica?

La fotografía analógica es insustituible en el sentido de que el papel histórico que desempeñó no se puede reemplazar. Los periodos históricos no se sustituyen unos a otros. Se suceden, que es muy distinto. Las fotografías que se tomaban y procesaban, porque en el laboratorio se volvía a crear la imagen, representan una época. Ahora cualquier persona toma fotos con un teléfono celular. Eso no tiene nada que ver. Es prácticamente un género aparte. Algunos fotógrafos profesionales tratan de hacer en el sistema nuevo lo que se hizo tanto tiempo en un modo comparativamente primitivo. Uno puede ir por muchos caminos técnicos a la imagen. Cuando uno dibuja a lápiz, pinta al óleo o hace acuarela trata de acercarse a una especie de meta que se ha forjado.



¿En ese caso, la diferencia técnica es importante?

Yo diría que no. Sí tiene cierto interés, pero no es tan importante. ¿Qué tal Homero escribiendo en computador? La respuesta es tonta: “Es Homero escribiendo en computador”. Homero sigue siendo Homero y el computador sigue siendo el computador. Homero tenía algo que decir con la palabra. La palabra existe en muchos medios y en muchas formas. Por eso el catálogo que hice en la exposición de mis fotos en la Universidad de los Andes lo llamé Escribir con luz.



¿A qué se debió eso?

Yo soy escritor antes que arquitecto, restaurador o profesor. Puedo escribir con lápiz, con bolígrafo o con una cámara. La familiaridad mía no es tanto con un medio de expresión en particular, sino con el mundo de la palabra. Yo necesito que la palabra esté en la imagen. Mientras pude oír la asociaba a la música. Ahora la asocio a la imagen misma o la escribo. A ojos de muchos, escribir con cámara no es escribir. Yo pienso que sí.

Tellez fue el fundador y primer director del Centro de Investigaciones Estéticas e Históricas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes.

¿Qué no le gusta de la fotografía digital?

Millones de personas haciendo fotos con celular... ¿qué importancia tiene? Siguen siendo seres humanos idiotizados por la robótica que supone ese gesto. En lugar de usar los ojos usan el celular. El celular les va pudriendo el sentido de la visión en el cerebro. Comienzan a reemplazar todo lo que da la visión por una imagen convencional.



¿Usted todavía dibuja?

Hace años lo hago solo ocasionalmente.





¿Cómo ve el dibujo en estos tiempos?

Al dibujo técnico de arquitectura e ingeniería le pasó lo mismo que a la fotografía. Yo dibujaba todo a mano alzada o con regla y escuadra. Ahora son robots programados porque necesitan millones de dibujos de lo mismo. El Ministerio de Cultura exige que llevemos dibujos hechos en computador. Es más, con determinadas normas y programas de computador. Y en las universidades hay una lucha de la gente que todavía cree que hay que enseñarle a dibujar a ese alumno que se queda mirando un lápiz y pregunta: “¿Esto para qué sirve?”



¿Usted se considera un buen lector?

Existo porque soy lector. No podría ser escritor si no fuera lector. No podría ser fotógrafo si no fuera dibujante.



¿Se interesa usted por nuevos autores?

Alguna vez una admiradora le preguntó al ministro Clemenceau si había leído el último escrito de fulana de tal. Clemenceau le contestó: “Señora, a mi edad no se lee. Se relee”.

La portada de la edición 112 de BOCAS es Germán Tellez, uno de los grandes sabios y maestros de la arquitectura colombiana.

