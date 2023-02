En Reino Unido, una mujer vegana obliga a sus dos hijas a comprar con su propio dinero la carne que deseen consumir.

(Puede leer también: Mujer se casa con compañero que le hacía 'bullying' en el colegio: 'Lo superé')



Luana Ribeira, quien vive en Gales, es una mujer vegana que tiene dos hijas: Seren (de 13 años) y Ellie (12). Cuando las niñas estaban más pequeñas siguieron el mismo estilo de vida de su madre, pero desde hace un tiempo ellas quisieron volver a comer carne.

La mujer le contó la historia al diario 'Newsweek'. Afirmó que no tiene problema en que sus hijas tomen sus propias decisiones y que hagan lo que consideran que es mejor para ellas, pero al mismo tiempo dejó en claro que no está en sus planes contribuir con las industrias cárnica y láctea.



“No quiero contribuir con las industrias cárnica o láctea, así que el compromiso fue que lo comprarían (la carne) con su propio dinero”, resaltó.



"Ser vegano es muy importante para mí -añadió la mujer- y fue una lucha aceptar el hecho de que mis hijas ya no querían ser veganas, pero son sus cuerpos y sus creencias".



Ribeira manifestó que la decisión que tomaron las niñas fue a raíz de un episodio que vivieron en el colegio. Según ella, sus hijas de repente se vieron rodeadas de otros niños que no eran veganos y sintieron que se estaban perdiendo de algo.



(Le puede interesar: ¡Trágico cumpleaños! La empujan contra pastel y se le incrusta palillo en el ojo)



La mujer le dijo a 'Newsweek' que las niñas reciben 80 libras esterlinas al mes y el "arreglo" al que llegaron es que la mitad de esa cantidad las usen para comprar productos no veganos.



Ribeira señaló que sus hijas pueden llegar a recibir más dinero si realizan ciertas tareas del hogar.



Tendencias EL TIEMPO

Lea también: