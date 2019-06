Murió Jota Mario Valencia

Jota Mario Valencia, uno de los presentadores de televisión más populares de los tiempos recientes, falleció en la mañana de este jueves en Cartagena.

Valencia había llegado el pasado sábado al Hospital Bocagrande de la capital de Bolívar, con un dolor de cabeza intenso, fuerte mareo y la percepción de no sentir un brazo, pero sin perder el conocimiento. Fuentes familiares le confirmaron el deceso a EL TIEMPO.

El pasado domingo, esa fue la noticia del espectáculo que se conoció en el país, con el resultado de la muerte del conductor, acaecida este jueves en Cartagena.



En julio del año pasado, se empezó a hablar en las redes sociales de la salida de Jota Mario Valencia del canal RCN y, por ende, la finalización del programa que presentaba y dirigía, 'Muy buenos días'.



Esa renuncia se hizo efectiva en septiembre del 2018, con una emotiva despedida de parte del presentador a través de un video en el que anunciaba que sin tener un plan B, no se iría del todo de los medios.



Dejaba para su reemplazo un rating cercano al 1,4 puntos y un share promedio de 13,2, buenos para la hora y las competencias que a diario enfrentaba tanto en Caracol como en canales como City.

Después de su salida de 'Muy Buenos Días', se especuló mucho sobre su futuro profesional. Foto: Instagram: jotamariooficial

Es el adiós para un personaje que caminó la televisión colombiana durante casi 40 años, pues ingresó al medio en 1979 y se dio a conocer en un programa llamado Valores humanos, al que llegó con, como se decía en ese momento, “su cara de seminarista”.

Valencia tenía solo 23 años y el espacio, con un escenario sencillo, se dedicaba a mostrar a las personas que trabajaban, en ese momento, buscando un futuro mejor para los menos favorecidos o ayudándolos con su salud.



Esa fue la primera imagen de Jota Mario Valencia para el país y por eso son muchas las personas que hoy, tras su muerte en Cartagena, debido a un accidente cerebro vascular, lo recuerdan.



Pero la verdad, Valencia ya lo había intentado como actor en pequeños papeles en programas como 'Dialogando' y 'Revivamos nuestra historia'.



Para eso –contó Jota Mario en este diario, hace varios años– se lo había llevado uno de los directivos de la desaparecida programadora Promec, que estaba preocupado porque solo había un galán en Colombia, en ese momento el muy joven Víctor Mallarino.



En Promec también presentó el noticiero de esa programadora y luego pasó a Jorge Barón Televisión, donde condujo programas como Buenos días Colombia, junto con Amparo Peláez y Carlos Antonio Vélez.



En las décadas de los años 80 y 90, Jota Mario se convirtió en uno de los conductores más reconocidos de la televisión colombiana, y con Gloria Valencia y Fernando González Pacheco, ambos fallecidos y estrellas de la pequeña pantalla nacional, presentó el concurso Los 3 a las 6.



En este espacio y en otros momentos de la vida nacional y la televisión, son recordadas sus chanzas con Pacheco, que seguramente hoy serían motivo de quejas en las redes, con acusaciones de matoneo.

Son muy recordadas las chanzas de Jota Mario con Pacheco

Y es que el antioqueño llamaba al español “viejito” a Pacheco y lo identificaba como el “bobito”.



Grandes amigos, Jota Mario estuvo con Pacheco en sus momentos más difíciles y siempre lo respetó como colega y profesional.



De hecho, según críticos de la época, Valencia era el llamado a ser el reemplazo del español, pero este siempre dijo “que otro entrevistador como Pacheco no había ni existiría, y que él era otra cosa.



Valencia era el menor de diez hermanos y heredero de uno de los fundadores de los emblemáticos almacenes Ley.



Desde niño se aficionó por la radio. En su natal Medellín, después de clases, tomaba un bus que lo llevara al Radiocentro, a los estudios donde se hacían las radionovelas de la época, según le contó en este diario en el 2005.

Junto a Fernando Gómez Pacheco y Gloria Valencia de Castaño, Jota Mario presentó desde 1989 hasta 1991 el emblemático programa de televisión 'Los tres a las seis'. Foto: Instagram: jotamariooficial

Primero tuvo que ver por un vidrio que separaba el estudio del resto de ese mundo radial, pero con los días, lo dejaron entrar y entonces, se convirtió en radioactor de La ley contra el hampa.



Ese primer trabajo lo llevó a pensar que tenía que estudiar una carrera relacionada con los medios.



“Estudiar comunicación no estaba claro para nadie, esa parecía ser una carrera para las muchachas que no gustaban de la enfermería”, dijo en esa ocasión.

También hizo parte del Teatro Experimental Antioqueño.



En su larga trayectoria, Jota Mario Valencia recibió en varias ocasiones los galardones Simón Bolívar (tres), India Catalina (2) y TvyNovelas (12 veces) como presentador de entretenimiento, trabajo que le reportó reconocimiento en propuestas como 'Adán y Eva', 'Telesemana', 'Domingos gigantes', 'Dominguísimo' (uno de los primeros espacios que Caracol exportó), 'Cazadores de la fortuna' y 'Sábados felices'.



De este último fue director. Debió asumir esa tarea cuando Alfonso Lizarazo renunció al programa y Valencia, poniéndole su estilo, logró que el espacio se mantuviera.

En el 2001, el presentador debió exiliarse en Estados Unidos un año tras recibir amenazas y a su regreso, un año después, ingresó al canal RCN.



'Muy buenos días' fue su sello en la casa Ardila, un programa de casi cuatro horas diarias de duración de lunes a viernes, en el que no faltaron salidas de tono de Valencia, que debió subsanar.



Una de ellas con su excompañera Jessica Cediel, tras la cirugía plástica que esta se mandó a practicar y terminó afectando su salud, y otra relacionada con el fallecimiento de un payaso.



Y fue en la última etapa de su carrera, tal vez la última década, en la que llegó para Jota Mario el momento en el que su nombre generó odios y amores, con más resonancia por tratarse de los días de la efervescencia de las redes sociales.

Lo que pocos saben es que Valencia, un trabajador incansable, faltó muy pocas veces a 'Muy buenos días', porque no veía con buenos ojos incapacitarse.

El programa 'Muy Buenos días' del canal RCN se despidió el viernes 7 de septiembre de los televidentes. Foto: Canal RCN

En una época en la que además hizo radio en la básica de RCN, dormía muy poco porque sus jornadas se extendían hasta el final de la tarde y su días empezaban sobre las 3 a. m.



En Muy buenos días, en los últimos años, lo acompañó Gineth Fuentes, una ingeniera industrial que conoció en Caracol Televisión y que luego se fue a trabajar con él a RCN, donde se convirtió, además, en su esposa y mano derecha.



Valencia también estuvo casado con Marcela Abello, mamá de sus dos hijos, María José y Simón Valencia Abello.

Jota Mario también escribió. Es el autor de los libros 'Volver a vivir', 'El ángel del amor', 'Correo angelical', 'Llena eres de gracia', 'Insúltame si puedes', 'Los grandes juegan heridos', 'El paradigma de la hamburguesa' y 'Enciclopedia de los datos inútiles'.



En varios de ellos, el presentador puso sus propias vivencias extrasensoriales, hablando de temas como la reencarnación y la comunicación con los ángeles, a los que se sentía cercano.



Igualmente, daba conferencias y en estas, un hecho de su niñez, como contó este diario en el 2013, cambió su vida para siempre, pero Valencia sintió que fue para bien.

Jota Mario tenía 9 años y le ayudaba a uno de sus hermanos a desenredar un nudo con unas tijeras, cuando estas se resbalaron y llegaron a su ojo izquierdo, sacándoselo.

Quedó tuerto, “pero ser el tuerto del colegio fue el 10 por ciento, mientras que el 90 por ciento fue la actitud que tomé al respecto, que no me iba dejar vencer”, dijo Jota Mario Valencia en esa ocasión.



Con un ojo postizo, algo que muchos no sabían, hizo más de 2.500 programas de televisión, en muchos de ellos generando odios y amores, pero no hay que desconocer que su aporte ayudó a construir la pequeña pantalla.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ

Cultura y Entretenimiento