Muere el rapero estadounidense Juice Wrld, de 21 años

El rapero Juice Wrld, cuyo nombre real era Jarad Anthony Higgins, murió este domingo a los 21 años después de haber sufrido una "emergencia médica" en el aeropuerto internacional Midway, en Chicago (Illinois, EE.UU.), informaron las autoridades locales.

La causa exacta de la muerte todavía se desconoce y será necesario hacer una autopsia, explicó en un comunicado la oficina del médico forense del condado de Cook, con jurisdicción sobre el aeropuerto.



Identificándolo por su nombre, la oficina del médico forense confirmó la muerte del rapero, que se había convertido en una figura emergente dentro del género.



Por otro lado, el Departamento de Policía de Chicago confirmó a la radio pública NPR que un hombre de 21 años -la misma edad que Juice Wrld- había sido transportado desde el aeropuerto de Midway hasta un hospital cercano, donde se le declaró muerto.



La Policía de Chicago detalló que el joven había sufrido "una emergencia médica", sin ofrecer más detalles, y anunció la apertura de una investigación para determinar las causas de la muerte.



Juice Wrld saltó a la fama desde la plataforma SoundCloud, donde comenzó a subir canciones en 2015, mientras estaba en el instituto. Una de esas canciones que subió SoundCloud, "All girls are the same" (Todas las chicas son iguales), captó la atención de la discográfica Interscope Records, que le ofreció un contrato valorado en 3 millones de dólares cuando solo tenía 19 años.



Nacido en Chicago, debutó en 2018 con un disco titulado "Goodbye & Good riddance" (Adiós y buen viaje), que incluía los sencillos "All girls are the same" y "Lucid Dreams" (Sueños lúcidos).



En marzo, su álbum "Death Race for Love" (Una carrera de la muerte por amor) alcanzó el primer puesto de la lista Billboard 200 que determina semanalmente los discos más vendidos en EE.UU. Y, a principios de esta semana, Spotify anunció que el rapero estaba entre los cinco artistas masculinos más escuchados en EE.UU. durante este año. EFE