‘Monsters at Work’: ocho años después regresan los monstruos

Junto con Toy Story y Buscando a Nemo, las películas de Monsters llevaron a otro nivel el género de la animación por computadora y, de paso, a Pixar, su principal referente.



Y aunque es común que se quiera estirar el éxito de una historia tan rentable como esta, lo cierto es que sus creadores han pensado detenidamente cada paso. Monsters University, la precuela de Monsters, Inc., se estrenó 12 años después de la cinta original. Y para el anuncio de Monsters at Work, la nueva serie inspirada en esta historia, debieron pasar 8 años

Fue finalmente el miércoles, 7 de julio, cuando se estrenó esta producción, que pudimos saber qué pasó con Mike y Sulley, los protagonistas de esta historia, tras los hechos mostrados en Monsters, Inc.



Para Billy Crystal y John Goodman, los comediantes responsables de doblar las voces originales de estos personajes, ha sido toda una aventura reencontrarse con ellos, incluso más por el momento con el que coincidió la grabación de esta serie: la pandemia de covid-19.



En la rueda de prensa de lanzamiento, en la que Saltar Intro de El Comercio participó, Billy Crystal, la voz de Mike Wazowski, recordó lo complicado que fue filmar con las restricciones de bioseguridad en el mundo.



“Fue un proceso muy extraño por la pandemia. La única persona a la que vi durante el rodaje fue al responsable de la mezcla de sonido. Básicamente, estuve interactuando con el vacío. Fue como filmar un episodio de The Walking Dead, porque no había nadie más, y si llegaba alguien, era con un traje de protección y automáticamente te tenías que lavar. Si iba al estudio, solo veía al equipo por pantallas. Nunca estuvimos juntos”, explicó el actor, que destacó que la rueda de prensa es, en realidad, el único momento en el que ha visto a sus compañeros de reparto unido por primera vez.



Pero para John Goodman, la voz de James P. Sullivan, alias Sulley, Monsters at Work verá la luz en el momento más preciso, pues llevará un ánimo distinto a lo que se consume en la televisión por estos días.



“La serie será un gran lugar de escape, ofrece un mundo maravilloso lleno de imaginación, como para darse unas vacaciones de todo lo demás”, explicó el actor.

La serie también nos permitirá conocer las historias de nuevos integrantes de Monsters, Inc. Como es sabido, en el final de la película se produce un cambio sustancial en la dinámica de trabajo: la energía generada por el miedo de los niños ya no sirve, ahora lo rentable son la risas y para eso, la compañía ya no necesitará más ‘asustadores’, sino comediantes.



Así aparecen en escena nuevos personajes. Entre los que se encuentran Tylor Tuskmon, Val Little y Fritz, interpretados por Ben Feldman, Mindy Kaling y Henry Winkler, respectivamente. Feldman coincide con Goodman en destacar la importancia de una historia tan emotiva y, a la vez, divertida como la de los Monsters en tiempos como los que vivimos.

“Creo que muchas personas están fatigadas de historias oscuras, serias y sombrías. Es un excelente momento para hablar de cómo necesitamos unirnos y una forma fácil de generar unión es la risa, la comedia. Así que la misión principal de este show no podría llegar en mejor momento”, sostuvo el actor.



Mindy Kaling, por su parte, dijo estar feliz de por fin poder compartir una de sus historias con su hija, pues es una serie que se puede disfrutar en familia.

Familia involucrada

“Amo a Val, mi personaje. Ella es tan entusiasta, formal y pura. Yo normalmente interpreto a sociópatas, así que es un cambio genial. Y visualmente me encanta cómo es, adoro su paleta de colores. Los rosas y naranjas que le van tan bien a su personalidad, que es muy alegre”, explicó la actriz, que ya vio los dos primeros capítulos de la serie junto a su hija, de 3 años, quien inmediatamente quedó cautivada por los personajes.



“Pero no el mío, a mi hija no le importa mi personaje. Solo le importan Mike y Sulley. Le gustan las escenas que ocurren con el equipo MIFT, pero no puede esperar a volver a ellos”, contó.



Algo similar ocurrió con Billy Crystal, quien durante la conferencia, a partir del comentario de Kaling recordó cómo sus nietos conectaron por primera vez con su trabajo gracias a las películas de Monsters.



“Cuando salió la primera película de Monsters, mis nietos no sabían a qué me dedicaba yo. Un día estábamos caminando en un centro comercial y se nos acercaron los paparazis a tomar fotos, y ellos se asustaron y tuve que explicarles qué pasaba. Y la primera película mía que vieron fue Monsters, Inc. ¿Qué otra cosa podía mostrarles? Si los hacía ver Cuando Harry conoció a Sally, no les habría podido explicar por qué gritaba esa señora en medio del restaurante, así que vieron Monsters”, narró el actor, quien explicó que, a partir de esa fecha, sus nietos solo querían hablar con Mike cuando llamaban a casa del abuelo.



“Tuve que hablar como Mike por seis u ocho meses. Ahora que ya están grandes, otra generación verá la serie y los que vieron las películas de chicos ahora las verán con sus hijos. Y el sentimiento que me produce eso es grandioso”, dijo Crystal.