En una profunda entrevista en la Revista BOCAS, el ministro del Interior, Alfonso Prada (58 años), habló de su larga relación con el expresidente Juan Manuel Santos con quien admitió hablar frecuentemente. “Casi todas las semanas tenemos algunos minutos de diálogo y nos hemos encontrado dos o tres veces en el ejercicio del gobierno”.

Alfonso Prada, ministro del interior durante la sesión en la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo/ CEET

En nuestra más reciente edición, el ex Secretario General del gobierno de Santos le ha dicho a Ricardo Ávila –ex director de Portafolio–, que no imaginaba volver a trabajar en un gobierno desde su salida en 2018 pero recibió la llamada del presidente Gustavo Petro siendo candidato a ser su jefe de debate. “Juan Manuel Santos fue una de las personas a las cuales les comenté sobre la decisión de comienzos de este año y recuerdo haberle dicho “van a decir que llegó un santista a la campaña de Petro y lo van a intentar vincular”. Me respondió: “diga la verdad, que me consultó y que le dije que si lo hacía feliz, que le hiciera pa’lante””.



Sobre las razones que lo motivaron a vincularse a la campaña de Petro, el ministro recuerda que fueron motivaciones semejantes a su unión a Santos. “El cambio para mí representaba la conexión al regreso de la paz como actor fundamental de la agenda pública. De tal manera que cuando me invitó el presidente Gustavo Petro sentí que el gobierno del cambio era un gobierno de paz, y eso me llevó a tomar la decisión final de acompañarlo”.

También señaló su rechazo a la propuesta de trasladar la policía al Ministerio del interior pues: “Este es un ministerio para otra cosa. Puede pasar al Ministerio de Justicia o al Ministerio de la Paz y de la Convivencia Ciudadana. Creo que ahí está mucho mejor en el propósito de lo que debe cumplir un cuerpo civil como lo es la Policía”.



Prada ha revelado que la decisión le ha costado a él y a su familia varios problemas, sobre todo a sus hijas. “He perdido amistades pero las que más me duelen son las que han perdido mis hijas. En los jóvenes hay más radicalismo y las han sacado de varios chats”



