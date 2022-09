Miguel Polo Polo, una celebridad en redes sociales, llegó a la curul de negritudes en la Cámara de Representantes por un pelo. Es hijo de un par de primos (por eso el Polo Polo), tiene 26 años, es administrador de la Universidad de Cartagena, donde nació. Estudió en colegios públicos, fue mesero y trabajó como vendedor de planes de celular, pinturas y zapatos. Adora a María Fernanda Cabal y dice que es su amor platónico, ama a Donald Trump, le aterra Gustavo Petro y dice que Obama es “un Fajardo negro”, que Claudia López es “un desastre”, que Roy Barreras es “un sinvergüenza”, que Daniel Quintero es “otra porquería” y que Iván Duque es “un güevón”.

La edición #121 de la Revista BOCAS estará en circulación a partir del domingo 25 de septiembre de 2022. Foto: Revista BOCAS

Al Congreso llegó después de dar una pelea intensa por la curul afro, apetecida por mafias y maquinarias que merodeaban los escrutinios. En un momento, por 1.500 votos que “aparecieron” en Buenaventura, parecía liquidado. Pero él, cartagenero de origen humilde, descendiente de pilotos de barco, tomó la decisión de no dejarse sacar a empellones. Apoyado por su equipo de campaña, se puso a revisar cuanto formulario existe, que el E-14, que el E-24, en busca de unos votos que le habían embolatado. A punta de solicitudes y reclamaciones, logró salvar la curul.



Como llegó tarde al Congreso, le tocó oficina estrecha. Tanto, que sus asesores entran por turnos, casi con pico y placa. Lo único bueno es que está a pocos pasos de la de María Fernanda Cabal, a quien ama sin intentar disimularlo. La oye a ella y a sus hermanas, Luisa y Valeria, consejeras de cada paso que da. Valeria, además, es exitosa en redes, con una cuenta en TikTok que pasa del millón de seguidores, fascinados con sus recetas. Polo, que se hizo célebre en redes, sigue siendo tendencia perpetua porque “digo las cosas como son”. Aborrece Twitter; ama Instagram.

Administrador público de 26 años. Soltero con ganas de ser papá de seis hijos. Vive en un apartamento del centro, en Bogotá, cerca al Congreso, y es muy reservado con su privacidad. Entre otras, porque sostiene que es innecesario que una figura pública revele su intimidad o inclinaciones sexuales. Aunque muchos en su familia han sufrido enfermedades cardiovasculares, está lejos de los odios eternos porque, confiesa, su corazón “es olvidadizo”.



Ha sido siempre un tipo humilde y trabajador, pero soberbia no le falta. En sus años de vendedor, el salario mínimo era de $566.700 y él, a punta de labia, se hacía quincenalmente más de $450.000. A los 19, en el restaurante de una amiga que le ayudaría más tarde en campaña, fue mesero, y recuerda que los turistas le echaban mucho los perros. No sabe cuándo se dio cuenta de que era una persona de derecha, pero lo resuelve señalando que lo ha sido desde que nació. “La orientación política”, cree, “es algo sicológico. Si no tienes resentimientos, ni envidias, ni rencores, no tienes por qué ser de izquierda”.



En el colegio fue indisciplinado, incluso perdió décimo y casi también undécimo. No por mal estudiante, sino por desordenado. En el Luis Patrón Rosano llegó a ser personero estudiantil y, después, el mejor de su carrera, Administración Pública, en la Universidad de Cartagena. Siempre vivió entre Cartagena, donde estudiaba, y Tolú, ciudad de la que quiso ser alcalde y en donde está radicada buena parte de su familia.



No usa corbatas, porque tiene poco cuello. Fanático de la ciencia ficción en el cine, sobre todo de los personajes de Marvel. Aborto, ni a palo: provida furibundo. Defiende la propiedad privada, a la que considera “el pasado, la vida de la gente”. Es piscis, con ascendente tauro, y cree en que las estrellas determinan la personalidad. Para todo lo demás, está Dios; solo ante él, de rodillas, llora. Cuando muera, irá junto a Jesucristo, pero antes será presidente.

Polo Polo es Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial por Comunidades Afrocolombianas en Sucre Foto: Ricardo Pinzón

¿No es una gran ironía que un doble Polo, un Polo Polo de nacimiento, sea tan lejano al Polo Democrático?

Más que ironía, a mí lo que me tocaría es demandar a ese partido por utilizar mi apellido para promover ideas absurdas que solo empobrecen a los países.



¿Por qué le fastidia tanto la izquierda?

En la izquierda no hay nada bueno. Allí hay personas que pueden ser valiosas, con buen corazón y que abrazan creencias equivocadas, pero como idea, la izquierda anula al individuo y a las diferencias. Crea un cerebro colectivo que te obliga a pensar igual.



¿A quiénes de izquierda admira?

Tal vez no admiro, pero respeto a Jorge Enrique Robledo, porque ha sido coherente; se ha levantado y criticado fuertemente al gobierno de Petro. En esta legislatura me he acercado a Cathy Juvinao, una persona inteligente que no hace parte de la izquierda radical.



¿Qué le reconoce a Petro, el primer presidente de la izquierda en Colombia?

En cierta medida es admirable que Petro nombre a su gente, lo que en su momento le criticamos mucho al presidente Iván Duque. Cuando él iba a nombrar a Claudia Ortiz en la UNP, los izquierdistas pusieron el grito en el cielo y el nombramiento se cayó. Le reconozco a Petro que sí toma decisiones, como las muy recientes de cultivos ilícitos, bombardeos o extradiciones, aunque no necesariamente esté de acuerdo con él. No comulgo ni con sus ideas ni con sus convicciones. Admiro su talante, cosa que no tenía Iván Duque, que era un güevón. ¿Qué carácter tenía Duque? Una persona inteligente que no tenía liderazgo.



¿Le cree a Petro cuando asegura que no se quedará un día más después de los cuatro años?

Hay una profecía que dice que, supuestamente, Petro se va a morir, pero no sé qué tan real sea. Puede que no repita él, pero va a poner toda la fuerza del Estado al servicio de un candidato de su administración. A lo chavista.



¡Es que a usted de Petro no le gustó ni la foto oficial en Caño Cristales, que es un sitio tan hermoso!

Es igualita a las de dictadores como Mao, que siempre se tomaban fotos así, con paisajes. ¿Será algún presagio?

Dejemos por un momento quietos a los protagonistas de la actualidad y vamos a los de su vida. ¿Quiénes son los Polo?

Mi papá y mi mamá son primos. Mi bisabuelo, Domingo Polo Pérez, tuvo con Candelaria Caraballo a Antonio Polo Caraballo. Y con Luisa María Castro Pérez, a Domingo Ignacio Polo Castro. Antonio, uno de los medio hermanos, es el papá de mi mamá, Marilin Polo Godoy. Domingo, el otro medio hermano, es el papá de mi papá, José de la Cruz Polo Montero. Ambos nacieron en Bocachica, en la isla de Tierra Bomba, Cartagena.



¿Lo de ser primos fue un problema?

Mi papá siempre estuvo enamorado de ella, pero sí, era un amor prohibido, por ser primos, que generó una gran contienda familiar. Las familias de cada uno se terminaron mudando a Cartagena, donde a mi papá lo criaron sus tías, porque mi abuelo lo abandonó.



¿Entonces usted no conoció a su abuelo?

Sí lo conocí, pero era un degenerado. Como mi bisabuelo, que fue la primera persona que hizo una maniobra nocturna en la Bahía de Cartagena, mi abuelo fue piloto de embarcaciones. Era un oficio asociado al alcohol y a las mujeres. Fue brillante, incluso hablaba cinco idiomas, pero malgastó la plata, tuvo muchos amores e hijos fuera de la casa. Mi papá se propuso no repetir los mismos errores, no tener hijos al margen del matrimonio, y fue el mejor papá del mundo. Murió en el 2020, cogido de mi mano.



Esa decisión de su papá, de no repetir la vida desdichada del abuelo, ¿los acercó?

Totalmente. Cuando tenía tres años, papá nos preguntó qué queríamos ser en la vida. Luisa, la mayor, dijo que economista. Valeria, la menor, no supo qué responder. Cuando me preguntó a mí, chupándome estos dos dedos, le dije que iba a ser “pesiente ‘e la república”. Él me miró a los ojos y dijo: “no venimos de una familia de apellidos o dinero, pero te voy a apoyar, y vas a ser presidente”.



¿Él también fue piloto?

No. Mis abuelos resultaron muy generosos y les enseñaron a los de la Armada las maniobras de los pilotos prácticos. Luego la marina monopolizó el asunto y había que ser miembro de la institución. Papá terminó estudiando en el Sena y fue capitán de remolcadores.



De manera que usted es el primer Polo que no está en el mar…

Sí, pero soy piscis y navego en el mar más turbulento, el de la política, donde tengo un proyecto a largo plazo. Podría trabajar en el Congreso ad honorem. ¡Pagaría por estar aquí!



¿Compró votos?

¡No, digo que “pagaría” en un sentido figurado!



¿Pero vio comprarlos? ¿Cuánto se paga por un voto en Colombia?

En mi región, un voto siempre vale lo que represente el billete de más alta denominación. Antes valía cincuenta; ahora, cien mil. En la costa eso es algo que está hasta moralmente normalizado, aunque no lo practiqué yo. Me gasté cincuenta millones de pesos en la campaña y saqué cuarenta mil votos. Normalmente, para tener una votación así hay que invertir entre siete y ocho mil millones de pesos. Lo mío fue gente de corazón que votó por un pelado que les caía bien.



¿En qué se gastó esos cincuenta millones?

Movilizaciones, refrigerios y comida, pago de hoteles. De todo, porque, además, mi campaña fue nacional. Sacar esa votación y recuperar la curul, cuando la tenía perdida por votos que se desaparecieron y que tuvimos que buscar con lupa, es a lo que llamo un verdadero milagro de Dios.

Polo Polo fue vendedor de pinturas en la cadena de comercios de la construcción ferretería Homecenter (Sodimac), y además asesor de ventas en UNE (Tigo) y Claro. Foto: Ricardo Pinzón

¿Alguna vez usted fue de los “nadies” de este país?

De manera sarcástica usé el término para criticar a la vicepresidenta Francia Márquez. Creo, más bien, como dice Rosita Solís, que no venimos de “nadies”, sino de reyes y reinas. Todos los seres humanos tenemos una dignidad. Es cierto que provengo de abajo y que estudié en colegios públicos, y que he trabajado como vendedor de planes de celular y pinturas y zapatos; que fui promotor de una joyería en Cartagena y también mesero. Pero no estoy con Francia. El de ella es el mismo discurso manido de la lucha de clases, de que los pobres son buenos y los ricos son malos.



¿No la admira a ella, que viene de abajo?

¿Quién dijo que viene de abajo? Averígüese quién es la familia de Francia Márquez, porque ella de pronto se indigna y me da pereza volver a la Corte Suprema de Justicia. Ella misma lo dijo en un Instagram Live, que su familia tenía minas en el Cauca. Vendrá de abajo, y es comprensible que quiera ascender, pero no a partir de los rencores que manifiesta. Francia todavía no se cree que es una vicepresidenta. En su mente todavía cree que es una muchacha de servicio. Utiliza su color de piel para dar lástima.



¿Usted se siente negro?

¿No me ves?



¿Se considera también indígena?

Mi abuela es india y mis abuelos son afro. Soy una mezcla entre indio y negro. Eso no es un crimen. Eso no va a hacer que me quiten la curul. Vivimos en un país pluriétnico y multicultural. Soy un negro de derecha. Y si me pones el ultra, ¡hasta mejor!



¿Su mamá es pastora?

Sí. Ora por mí y me protege. Fue un gran apoyo, por ejemplo, cuando me negaron el aval en el Centro Democrático para aspirar a la alcaldía de Tolú, donde ella tiene su iglesia evangélica. Fue un golpe emocional, sobre todo porque nunca se sentaron a ponerme la cara. Me desconocieron, no sé si porque pensaron que, con 23 años, era muy joven, o porque creyeron que no podía financiar la campaña.



Más allá del amor, ¿usted para su mamá es un pecador?

Ella se la pasa regañándome y diciéndome que deje la sinvergüenzura. Me encanta la rumba. No bailo bien, pero bailo. Me gustan la champeta y el reguetón. Ya entonadito, bailo vallenato, pero manejo mis espacios y tiempos. Todo tiene su lugar. No comparto eso de la gente que trabaja tomada o enguayabada.

Un día antes de la instalación del Congreso de Colombia, Polo Polo recibió su grado de administración pública en la Universidad de Cartagena. Foto: Ricardo Pinzón

¿Le cogería el paso a Verónica Alcocer?

Sí. Fíjate que no me cae mal. Está casada con un sinvergüenza, como Petro, pero es una mujer chévere, alegre, espontánea. Me gusta.



¿Cómo fue su agarrón con Alejandro Riaño, el humorista?

Está enamorado de mí. En el fondo tiene un problema de autoaceptación, porque está obsesionado conmigo. Hablaba de mí cada vez que tenía la oportunidad y nunca lo determiné. La tapa de la olla fue cuando se refirió a mí con palabras tan desobligantes como pobre, negro y gay. Le contesté fuerte en redes. Fue un asunto muy recordado, así que él terminó ayudándome en la campaña.



Hay quienes sostienen que usted es homofóbico…

No, pero creo poco en colectivos. Ni en el LGBTI, ni en ningún otro. Crean un colectivo de negros y, supuestamente, todos los negros tienen que ser iguales. Sale un negro como yo, que no es de izquierda y cree en la individualidad, y me dicen que no represento los intereses negros, que soy fascista. Con los gais pasa lo mismo: si perteneces a la comunidad LGBTI, tienes que ser progresista. ¿Por qué apoyar políticas que beneficien a un sector de la sociedad en detrimento de otros? Si en la búsqueda de la felicidad está que te acuestes con alguien de tu mismo sexo, hazlo, pero no entiendo por qué tienen que crear leyes de beneficio para grupos. Las leyes son para todo el mundo.



¿Le molesta que en los colegios se traten con naturalidad los asuntos relativos al homosexualismo?

Para nada. Me parece retrógrado discriminar a alguien solo porque le gusta alguien de su propio sexo.



Si detesta los colectivos, ¿por qué ha sido tan apasionado con personas del Centro Democrático?

No soy un apasionado del Centro Democrático.



De la derecha, sí…

La derecha no es el Centro Democrático. De hecho, si tú miras a Uribe, él no es de derecha; le tiene pánico. El partido no se llama Derecha Democrática, sino Centro Democrático. Uribe, por ejemplo, cree en un Estado benefactor; yo, no. Es un hombre brillante, admirable y el mejor presidente de la historia reciente. Eso no se niega. Ahí están los datos para confirmarlo.

El gran error de Uribe ha sido…

Empoderar a quienes, como Juan Manuel Santos, lo están destruyendo. Duque, con su pasividad, acabó con el legado de Uribe.



Hablando de expresidentes, ¿qué piensa de Donald Trump?

Lo amo. Un presidente con carácter que tomó las decisiones económicas más acertadas para su país.



¿Qué representa Barack Obama?

Obama es un Fajardo negro.



¿Qué expresidente le haría cambiarse de acera si se lo encontrara?

Ernesto Samper. Es una vergüenza. Pertenece al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla. Apoya dictaduras como la de Cuba, cree que el sistema socialista es bueno y protagonizó el 8.000, por financiación de dineros del narcotráfico, del cartel de Cali, para la campaña. ¿Qué es eso?



¿Qué siente por la senadora María Fernanda Cabal?

Es mi amor platónico. Si José Félix Lafaurie no se hubiera casado con ella, lo haría yo.



Nada es eterno en el mundo…

No, pero imagínate, ¡cómo le voy a hacer el cajón a José Félix!



¿Qué le gusta de Cabal?

Ella es inteligente y contundente. Sensual, hermosa y atractiva.



¿No está usted muy joven para ella?

Ella misma lo ha dicho: ¡no hay nada de malo en ser sugar mommy!



Hay una escena viral bien simpática, en la que usted le aplica a ella bronceador. ¿Dónde fue eso?

En Santa Marta, en casa playera de un amigo de ella.



¿Es un amor correspondido?

Claro. Lo que pasa es que los mamertos sexualizan todo y nuestro amor es de admiración. Tengo un amigo cercano a ella y creamos un grupo de WhatsApp para trolear mamertos, para defender a los del grupo. En esas, mamando gallo y mandando memes, porque ella tiene mucho sentido del humor, nos fuimos acercando. Desde antes de llegar al Congreso, ella fue quien me impulsó al escenario de las redes, y cuando no tuve trabajo para pagarme el semestre, porque me costeé mi educación, ella me tendió la mano. Con la pandemia la cosa se puso difícil, cerraron todo y me quedé sin trabajo. Ella me ayudó a terminar de pagar mi carrera de administrador público. Nada raro: lo que un amigo hace por otro.



Por cierto, ¿cómo se conoció personalmente con María Fernanda Cabal?

Todo empezó en ese grupo de WhatsApp. Un buen día la invité a almorzar, nos vimos en Bogotá y descubrimos que teníamos muchas cosas en común.

Miguel Polo Polo se le conoce como el influencer estrella de la derecha colombiana por sus polémicas en redes sociales. Foto: Ricardo Pinzón

¿Qué es un mamerto?

Lo buscas en Google y te dice que es un seguidor del Partido Comunista. Pero el significado de las palabras va mutando. Como cuando en la costa dices mondá, que puede ser un insulto (¡vales mondá!) o un halago (¡tú eres la mondá!). De la misma manera, mamerto hoy significa progresista, persona que abraza ciertas ideas de izquierda. Cuando uno habla del mamerto-mamerto se imagina siempre al marihuanero con la mochila arhuaca sucia (porque limpias son bonitas), desgreñado y desaliñado.



¿Cuál fue el primer libro que leyó?

La Biblia.



¿Le gustó?

Me encantó. Lo leo a diario, pero mi “biblia” política es Capitalismo: el ideal desconocido, de Ayn Rand. Siempre los economistas defienden el capitalismo desde lo económico, diciendo que tal vez no es moral, pero da resultados y bienestar. Ella lo respalda, desde el punto de vista filosófico, demostrando que sí es moral.



¿La Primera Línea es un grupo terrorista?

Totalmente. ¿No violaron y torturaron a una patrullera en un CAI? Guindaron un alambre, de punta a punta, en una calle del Portal de las Américas para degollar policías y terminaron asesinando al joven ingeniero Cristian Camilo Vélez, que regresaba del trabajo a su casa. Dos bebés murieron porque ellos no permitieron el paso de las ambulancias. Los derechos humanos para las víctimas de la Primera Línea no valen. Patético y ridículo que, como en el caso del director de la Policía, se sienten con delincuentes. Cada cosa que hace este gobierno es peor que la anterior.



¿De Pinochet le gustaron solo las reformas económicas o también la mano dura?

Pinochet fue un dictador que llegó al poder en un país donde había un presidente, Salvador Allende, que también tenía perfil dictatorial. Recordemos que los chilenos estaban como lo que hoy es Venezuela, muriendo de hambre con Allende. Pinochet se asesoró bien y logró el milagro económico para Chile y una sociedad con los índices más altos de desarrollo humano de América Latina. Con matar gente por fines políticos no estoy de acuerdo, pero gran diferencia hay entre reconocer logros económicos y apoyar crímenes. La izquierda habla de más de 40.000 víctimas en Chile. Exageran, como en el caso de los falsos positivos aquí.



¿No está de acuerdo con los 6.402?

Seguimos pidiéndole a la Comisión de la Verdad que revele los nombres de las víctimas. Si hay 6.402, ¿por qué no nos dan sus nombres?



¿Llegaremos a la paz total?

Nunca. Para que haya paz total te toca matar a tu enemigo, aniquilarlo. En Colombia siempre habrá polarización y nunca consenso.

¿Bolívar o Santander?

Creo más en el ideal federalista de Santander. Bolívar fue clave para la libertad, pero se desenfocó y tuvo un aire dictatorial. A Santander han tratado de mostrarlo como un desagradecido. No fue así. Creyó en la institucionalidad y en que un proyecto político, como el de la Gran Colombia, no podía ser centralista.



¿Nos va a ir bien en el restablecimiento de relaciones con Venezuela?

Petro tiene mano blanda con las dictaduras de izquierda y las trata con guantes de seda. Venezuela es hoy una dictadura y no me sentaría con dictadores.



¿Se equivocó Armando Benedetti en aceptar la embajada?

Creo que, más que ser embajador, hay un jugoso negocio. Alex Saab también hizo parte de esos negocios. Se dice que incluso a las empresas colombianas que querían hacer negocios con el gobierno venezolano, en esa época estaba Chávez, les tocaba pasar por las oficinas de Piedad Córdoba y de Gustavo Petro. No sé qué se negociaría en esas oficinas para que pudieran prestar los servicios allá.



¿Alguna vez lo han llamado “paraco”?

Sí; me encanta. Paracombatir la pobreza, paracombatir la corrupción, paracombatir el desempleo, paracombatir la criminalidad. ¡Soy un “paraco”!



¿Cree que el Estado debe determinar hasta qué punto es justo que alguien tenga tierras?

El que tiene recursos, que compre toda la tierra que quiera. La izquierda hoy tiene una visión errónea de la economía, porque cree que, a mayor tierra, más riqueza. Pregúntales cuánta tierra tienen a Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Ingenio y tecnología determinan la riqueza.



¿Pueden nuestros empresarios pagar más impuestos?

No. Son grandes benefactores sociales y son unos imbéciles. Son los que más hacen y más le generan a la sociedad, y son también los que más se dejan “clavar”.



¿Lo de no apoyar impuestos para las iglesias tiene que ver con que su mamá lidere una?

Para nada. Sucede que las iglesias no se fundaron por el sentido del lucro, sino con un componente social. Ya pagan impuestos, a través de los parafiscales. Los recursos que ingresan a las iglesias son voluntarios; el feligrés contribuye porque cree en la obra de la iglesia. Mientras más rica sea una iglesia, más credibilidad tendrá.



¿Prestó servicio militar?

No pude, por una escoliosis, pero me hubiera encantado “tirar” plomo. No tengo armas, pero me encantan. Como a la mamá de Rodolfo Hernández, me gusta como suena el plomo.

Polo Polo fue elegido como representante a la Cámara con 35.200 votos Foto: Ricardo Pinzón

Así, con esa sinceridad tan suya, diga quién es el colombiano más hipócrita.

¡Hay tantos! Roy Barreras. Un sinvergüenza que salta de corral en corral. Un día era uribista, después santista, y ahora petrista.



¿Qué opina de alcaldías como la de Claudia López y Daniel Quintero?

López es un desastre y Quintero, otra porquería.



El día antes de entrar al Congreso, cuando se graduó de administrador público, un profesor de nombre Benjamín, también fue sincero. Declaró que usted era inteligente, pero extremista en clase. ¿Lo era?

Es que el profesor Benjamín Acevedo es chavista, defendía a Maduro, y yo me le paraba firme.



¿Para cuándo, aunque se moleste el profesor Acevedo, va a ser presidente?

Estoy apenas pensando en lo de la precandidatura. Tal vez, 2026. Vamos a ver, pero hay algo que tiene que pasar antes de que me posesione.



¿Qué será?

Que María Fernanda Cabal haya sido la primera presidenta de este país.



¿Y si ella no se anima?

Se anima. Va a lanzarse.

Edición #121 Septiembre - Octubre 2022



