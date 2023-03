La estrella de Todo en todas partes al mismo tiempo hizo historia en la entrega 95 de los Premios de la Academia, donde se convirtió en la primera mujer asiática en ganar el premio a la mejor actriz desde la primera ceremonia de los Óscar en 1929.

“Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades. Esta es una prueba de que los sueños se sueñan en grande y los sueños se hacen realidad. Y, señoras, no dejen que nadie les diga nada. Nunca se rindan”, dijo Yeoh. En el papel protagónico de Evelyn, ella es la propietaria de una lavandería que atraviesa múltiples universos mientras lucha por reconectarse con su familia.



Michelle Yeoh nació el 6 de agosto de 1962 en la ciudad de Ipoh, 200 kilómetros al norte de la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Abrazó la danza desde niña y se especializó en ballet en Inglaterra. En unas vacaciones, cuando visitaba a su familia, su madre la inscribió en el Miss Malasia sin consultarle, pero al final ganó el certamen. Sin embargo, una lesión en la espalda la hizo desistir de la carrera de bailarina y buscar otro camino profesional de vuelta en Asia.

Todo en todas partes al mismo tiempo Foto: Premios Óscar

En 1984 comenzó a actuar para la pantalla grande, donde coleccionó títulos, en su mayoría de acción, junto a figuras como Jackie Chan y Maggie Cheung. Saltó a la escena global con El mañana nunca muere (1997), de la serie de James Bond, a la cual le siguieron éxitos como El tigre y el dragón, dirigida por Ang Lee, y Memorias de una geisha (2005), junto a Ziyi Zhang y Ken Watanabe. La actriz tiene una decena de producciones en preparación, entre ellas las nuevas entregas de la saga Avatar.

¿Qué significa esta victoria en términos de representación asiática dentro de la industria del entretenimiento y en la pantalla en términos de su papel como Evelyn?



Este es en realidad un momento histórico, y tengo que agradecer a la Academia por reconocer, abrazar la diversidad y la verdadera representación. Creo que esto es algo en lo que hemos estado trabajando muy duro durante mucho tiempo, y esta noche rompimos ese techo de cristal. Lo peleamos y luchamos como nadie, y necesitamos esto porque hay muchos que se han sentido invisibles. Y no es sólo la comunidad asiática. Esto es para cualquiera que se haya identificado como una minoría. Merecemos ser escuchados; merecemos ser vistos; merecemos tener la misma oportunidad para que podamos tener un asiento en la mesa. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Danos una oportunidad. Demostremos que lo valemos.

¿Qué consejo les daría a las personas que tienen miedo de luchar por sus sueños?

Nunca debes tener miedo. Si esta es tu pasión, este es tu amor, tienes que defender lo que crees y lo que quieres hacer. Todavía estoy aquí hoy. Finalmente, después de 40 años, me gané este reconocimiento. Esto simplemente demuestra que ganaremos la batalla. Así que no te rindas nunca porque cuando te rindes, es una pérdida total, ¿verdad? Entonces, no dejes que nadie te ponga en una caja. No dejes que nadie diga, “oh, ha pasado ya tu mejor momento”. No, porque hay que estar orgulloso de lo que es uno. Así que enciende ese fuego en tu alma y mantente en el camino. Creer. Atreverse a soñar. Porque si no sueñas, es imposible. Nada es imposible. Mírame, estoy aquí.

Hace un año se estrenaba Todo en todas partes al mismo tiempo en SXSW, en Austin, Texas. ¿Puede llevarnos a ese día con todo este éxito de hoy?

Ha sido toda una maratón, ¿no? Para ser honesta, cuando hicimos South by Southwest, esa fue la primera vez que todos en el elenco nos sentimos pensando en ¿por qué hacemos películas? Queremos una experiencia colectiva donde podamos disfrutar, compartir esa risa, llanto o lo que sea juntos. Esa es la magia de estar en el cine en South by Southwest. Fue el primer festival real no virtual desde la pandemia. Y fuimos tan bendecidos que todos asistieron y quedamos impresionados. ¿Sabes? Le das tu corazón y tu alma a una película, pero nunca hay ninguna garantía de que cuando subes al cielo no te caerás de bruces. Fue una experiencia salvaje y loca para las personas que no habían tenido la oportunidad de verla. Fue tan interesante. Y la gente comenzó a ir a los cines para ver esto y preguntar ¿de qué película loca estamos hablando? Sí, teníamos un enorme corazón palpitante. Pero nos impulsaron a los cielos, y el mundo nos abrazó. Así que se los agradezco desde el fondo de mi corazón.

¿Siente que la película entrega un mensaje especial?

Definitivamente. Esta película tiene que ver con el proceso de curación, de la comunicación, de abrir los corazones entre las familias, ya sea marido y mujer, hijas y madres, hijas y padres, o simplemente la familia como tal. De nunca darnos por vencidos el uno con el otro ante las adversidades. Yo les agradezco a todos ustedes por ayudarnos a hacer eso.

Usted ha mencionado lo importantes que son las madres en todos sus discursos. Ahora que es una heroína para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, ¿recuerda algo que su madre le haya dicho o le haya dado y que usted haya atesorado en todo este recorrido?

Creo que las madres son muy importantes para todos nosotros porque sin ellas, ninguno de nosotros estaría sentado en el recinto de premiación. Lo más importante es que mi madre siempre me ha infundido confianza. Me enseñó sobre el amor. Me enseñó acerca de la bondad y la compasión. No soy muy buena en eso a veces. De hecho, lo último que me pidió que hiciera fue no usar pantalones para los Óscar. Creo que lo que hacen las madres es recordarte constantemente que seas mejor. Lo hacen con amor y lo hacen porque realmente quieren que seas mejor para que tengas más oportunidades y tengas una vida mejor. Y eso para ellas es su objetivo final.