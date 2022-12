Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, se ha ganado todos los elogios por su gran nivel en esta competición. El próximo domingo, a las 10:00 a. m. hora de Colombia, ante el actual campeón del mundo, Francia, Messi espera ganar su primer mundial y el tercero para su país.

(Puede leer también: Alberto Linero habla sobre su relación sentimental: 'Es fascinante')



Entre las muestras de afecto que ha recibido el crack argentino, el diario El Comercio del Perú resalta una que ha llamado la atención. Se trata de una carta que le dirigió a Messi su primera profesora.

Mónica Dómina, quien fue la maestra del jugador del PSG en la escuela General Las Heras de Rosario, desde 1° hasta 3° grado, le escribió una emotiva carta. La mujer reveló que está un poco enferma y dijo que quisiera abrazar a Messi "antes de morir".



Apartes de la misiva son estos: "Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias.



Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad.



Me gusta que puedas expresar tus sentimientos.



(Le recomendamos: Así luce la actriz de 'Topacio' al cumplir 60 años, Grecia Colmenares)



Gracias por tu gloria.



Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte.



Te queremos.

Facebook Twitter Linkedin

La carta de la profesora de Messi. Foto: Archivo particular

Al programa Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, la profesora dijo: "La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije, ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”.



Fernando Umaña Mejía

Redacción TENDENCIAS

Más noticias

Un centenario que se celebra con postres de Inteligencia Artificial

El Caldero de Sancho: Este 'Mambo' suena bien

Últimas funciones del 'show' de Misi