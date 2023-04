Se habla mucho de la escritura en estos tiempos, de diversas formas de memorabilias. El recordar, el mirar lo que se ha vivido, cómo se ha vivido, se impone cada vez más en el mundo. Es como si urgiera, de alguna forma, evaluar y pulsar los años vividos. La autoficción, tan en el centro de la escritura hoy, es otra vía para revivir y reordenar el pasado.



En Colombia tenemos varias mujeres que han escrito diferentes tipos de memorias, número que se amplía si contamos con las que han incursionado recientemente en lo que hemos llamado autoficción. Voy a detenerme en algunas.



Para empezar hay dos obras excelentes que han poblado nuestras librerías en los últimos años. Dos obras que, inscribiéndose en el género, lo enriquecen impresionantemente. Se trata de textos muy distintos, cuyo valor compite entre los grandes: Memoria por correspondencia de Emma Reyes y Lo que no tiene nombre de Piedad Bonnett.



En las memorias de Emma Reyes nos encontramos con un testimonio crudo e impactante de la vida en la Bogotá (y la Colombia) de principios del siglo XX. Las condiciones sociales, políticas, religiosas, de exclusión y dificultades para las mujeres y las clases menos favorecidas; las arbitrariedades y trapisondas de los políticos e igualmente de algunas figuras eclesiales. Conventos en los que se olvidaron del amor en aras de neuróticas disciplinas.



Todo esto nos llega a través de la mirada de una niña que descubre el mundo cada día, superando las heridas que a su sensibilidad causa el abandono paterno (mal endémico y subsistente en el país), también el abandono materno y la frialdad. Son unos recuerdos que conmueven tramados de tal forma que llevan a la averiguación por el resto del drama. Cuando su lectura termina apenas se ha iniciado la búsqueda que los lectores y las lectoras emprendemos para seguir la suerte de sus protagonistas.



Gracias a estas memorias, Emma Reyes —una artista magnífica— pasó a formar parte del imaginario colombiano.



Con la obra de Piedad Bonnett: Lo que no tiene nombre, la introspección en el ‘yo’ adquiere otros matices. Una madre decide hacer el duelo ante el suicidio de su hijo, recoge en su pluma los acontecimientos, como unos años antes había hecho la norteamericana Joan Didion ante la muerte súbita de su marido. Ambas tratan de entender lo que pasó en sus vidas; el resultado en los dos casos son obras monumentales en el género.



La autora nos lleva paso a paso a examinar el recorrido de su hijo por los vericuetos de la enfermedad mental y de sus tratamientos, mejoras, retrocesos. Las consultas médicas que en ocasiones se convierten en viacrucis. Aparecen en la palestra las relaciones familiares, los cuidados, las sin salidas, los desvelos y los puntos ciegos de un recorrido que atraviesa los Andes y las universidades de Colombia y de Estados Unidos. La búsqueda de identidad de un joven en medio de sus propuestas artísticas. Ese horizonte oscuro al final del camino que jala sin remedio. Y finalmente el dolor, siempre el dolor… ese que “no tiene nombre”. Con esta narración Piedad se ha situado en la cumbre de la literatura colombiana, no por nada su difusión ha sido amplísima.



Recientemente publicadas por la Universidad de Antioquia están las memorias de un trecho de la vida de Albalucía Ángel, Diálogos con un cuaderno anaranjado… nombre que de alguna manera recuerda a esa imponente obra de la premio nobel Doris Lessing: El cuaderno dorado, también memorabilia. Esta obra de Ángel reviste una importancia especial en el mundo de la literatura porque narra los años dorados de los escritores latinoamericanos en Europa (Barcelona y París sobre todo), en los años 70.



Su lectura muestra el grupo en el que se gestó el llamado boom de la literatura del subcontinente: las relaciones entre ellos, su amistad y apoyo mutuo, sus complicidades, la marginalidad de las mujeres tan escritoras como ellos, en una dinámica que ignoraba este hecho.



Con esta obra incursionamos en el mundo de las lecturas y la formación intelectual de una de las plumas más potentes del universo literario colombiano. También en el proceso de escritura de algunas de sus novelas… y desde estas memorias somos invitadas a leer esas creaciones.



Un carácter muy diferente pero no menos significativo es el de El miedo, crónica de un cáncer, de la antioqueña María Cristina Restrepo. Otra gran escritora a la que no se le ha concedido, en el campo literario colombiano, la importancia que tiene.



En esta narración, María Cristina nos cuenta su paso por el cáncer, desde la noticia del diagnóstico hasta su operación y las jornadas de tratamiento. Su compartir con los más íntimos.

El texto, al igual que la crónica de Susan Sontag, se convierte en una reflexión sobre la enfermedad, sus avatares y las diferentes consecuencias en la vida de una mujer y una familia. Una reflexión que nos llama a nuestro propio cuerpo. Este cuaderno de recuerdos tiene el mérito de convertir en materia literaria los sentimientos íntimos de miedo, de angustia y soledad.



La militancia y las circunstancias políticas también han producido escrituras realmente memorables. En el año 2000, Vera Grave publicó sus: Razones de vida. En ellas encontramos a una mujer que se desnuda íntegramente.



El punto de vista en el que se nos sitúa va a condicionar la frescura y ternura del texto en general: la autora dirige estas memorias a su pequeña hija, a la cual intenta explicarle por qué no está con ella ni la acompaña a crecer. Desde este diálogo con la entraña de su entraña, se repasan la infancia y el camino recorrido por sus ancestros… la juventud, la formación política, su militancia en el M-19.



En este sentido, la obra sale de la intimidad para mostrar un panorama del país en los años 70 y 80 del siglo pasado. En el camino de Vera asistimos a las universidades colombianas en esas décadas, a las rutas ideológicas y políticas de una juventud que soñó con cambiar las estructuras y se quedó atrapada en sus propias redes. Así mismo, también encontramos sus amores y la dureza y valentía de una vida que desde las montañas y selvas de Colombia exige sacrificios. Aún la guerrilla no era los narcotraficantes que son hoy.



Un hermano cercano de este libro es el de María Eugenia Vásquez Perdomo: Escrito para no morir. Es un ejercicio de escritura distinto en el que igualmente se pulsan los derroteros del país y las insatisfacciones de una generación que quiso tomar otros rumbos. Con una mirada muy lúcida y desde la pregunta por el sentido del futuro, la escritora-protagonista pasa revisión a sus días. Tanto este libro como el de Vera Grave presentan una constancia indiscutible de cómo las sensibilidades de la juventud se pautan desde los años más tempranos.



En este momento no puedo más que lamentar el hecho de que se haya perdido para la literatura, en aras de la política, a una escritora de la talla de Ingrid Betancourt. En materia de escritura autobiográfica pocas obras en el país tienen la potencia y la fuerza de No hay silencio que no termine, publicado por Betancourt en el 2010.



Como alguien que padeció esta condición, he leído creo que casi todos los libros de exsecuestrados que se han publicado en Colombia y que no son pocos. Creo que ninguno logra transmitir la experiencia con la hondura y la calidad humana con que lo hace este.



Ingrid demuestra maestría en la articulación de la trama y desde las primeras páginas atrapa la atención. Esta memoria está escrita con pasión, con desnudez rayada en el descaro, con sentimientos finos de quien se ha mirado hacia adentro y ha tocado su propio fondo, su propio corazón y a la vez con delicadeza tratando de no herir a sus lectores.

En este recorrido asistimos a los atropellos más grandes que puede soportar un ser humano y más concretamente una mujer: a su violación por parte de los machos guerrilleros. La escritura sobre el propio secuestro desgraciadamente constituye casi un género en nuestro mundo literario, No hay silencio que no termine marca una pauta altísima en este territorio.



No sigo las reseñas con escritoras de otros países, se haría interminable el recorrido. Solo menciono en Colombia, los diarios discontinuos de María Martínez de Nisser, Soledad Acosta, Elisa Mújica… voces en las que estas mujeres dejan un testimonio de su época y de sus circunstancias.



Igualmente recojo tres obras de muy buena factura literaria, a caballo entre las memorias y la autoficción: Mi padre y otros accidentes, de Paola Guevara; Ventana o pasillo, de Consuelo Triviño, y Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinkert; obras que nos llaman a repensar nuestras prácticas en la historia reciente del país.