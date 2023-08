El Megaland, uno de los conciertos de tinte urbano más grandes de Bogotá, se realizará el próximo 25 de noviembre en el Parque Simón Bolívar.



Aunque las boletas comenzaron a venderse en el mes de julio, todavía no se publicaba el listado de los cantantes invitados.

Según informó la cuenta especializada en conciertos Music Trends, algunas de las cabezas del cartel de este año serían: Sebastián Yatra, Zion y Lennox, Jhayco y María Becerra.



El festival, que iniciará a las 12 del día, tendrá dos zonas habilitadas para el público, Vip y general.



Las boletas están a la venta desde el pasado 15 de julio en Tuboleta. El precio de las entradas está en 70 mil pesos para localidad general y 300 mil pesos para Vip.



Por el escenario del Megaland han pasado artistas de talla internacional como Bad Bunny, C. Tangana, Arcángel, Mau y Ricky, entre otros.



Asimismo cantantes nacionales como Maluma, Carlos Vives, Feid y Karol G han acompañado al público bogotano.



El resto del 'line up' del evento se revelará mañana a partir de las 8:00 a.m.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

