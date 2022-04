A codazos, a gritos, a reclamos, Andrea Echeverri ha presenciado en 30 años de carrera cómo los escenarios se han transformado para las mujeres: cada vez hay una mesa más amplia en la que mujeres y hombres encuentren su lugar en la industria musical. Pero no es suficiente: por dar una cifra, actualmente solo una de cada cinco artistas en las listas de éxitos es una mujer y por eso, visibilizar un festival cuyo cartel es exclusivo para voces femeninas es un paso largo en la búsqueda de la igualdad.

Yo no percibo el sexo como una conquista de libertad, sino como un poco lo mismo de antes pero ahora con las mujeres

TWITTER

Este es el Festival Equal, organizado por Spotify, en el cual se han reunido 13 artistas colombianas de todos los géneros en siete conciertos durante todo el mes de abril en El Teatro, dentro del Centro Comercial Santafé, en Bogotá: Goyo, Paola Jara, Lido Pimienta, Andrea Echeverri, Farina, Elsa y Elmar, Ventino, Karen Lizarazo, Juliana Velásquez, Nidia Góngora, María Cristina Plata, Bad Milk y Las Villa. “Entre todas suman 3.4 millones de oyentes mensuales en la plataforma, para hacer una declaración por la igualdad de género a todo volumen”, explican los organizadores del evento.



Algunos saben que el nombre de la icónica banda Aterciopelados surgió a partir de las lecturas de Andrea sobre Simone de Beauvoir, ‘Aterciopelada flor de la pasión’, decía la frase que inició todo. Desde que recuerda, Andrea Echeverri siempre quiso rebelarse. Lo que empezó como una rebelión contra los tacones y el maquillaje inspirada en sus heroínas literarias, se convirtió en la construcción de una mujer independiente de los estereotipos y una crítica aguda a lo contrario en ese camino de convertirse en una de las voces femeninas más reconocidas de la escena rockera en Latinoamérica.



A sus 56 años, la ceramista, artista y ganadora de 2 Premios Grammy con Aterciopelados y un premio MTV como solista, Andrea Echeverri, cantará este miércoles 27 de abril junto a Maria Cristina Plata como parte del Festival Equal. La artista habló con EL TIEMPO sobre su participación en el proyecto y su relación con el feminismo y las mujeres en la industria musical.

Andrea Echeverri, en su exposición 'Ovarios calvarios' del Claustro de San Agustín. Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

¿Cómo llegó al proyecto de Equal con Spotify? ¿Conocía a las otras artistas?

La cosa empezó en noviembre pasado. Se hicieron unas listas de Spotify de mujeres, y este año quisieron traducir este estímulo de escuchar mujeres a un festival. Yo en realidad conocí a Maria Cristina Plata hace como 20 días que tocamos en la media torta. La teclista de Aterciopelados que se llama Paula van Hissenhoven me invitó a que cantara en ese concierto un pedacito de una canción que lanzaron como 9 chicas, se llama De fuego. Ahí está Maria Cristina, la hermana de ella que se llama Lunalé y otro poco de chicas, incluida Paula. Ahí fue que yo conocí porque en realidad, el mundo del músico es bastante aislado, ¿sabes? tú estás con tu banda y con tu equipo de trabajo. Entonces está chévere que todo esto estimule conocer más chicas, que más chicas tengan la oportunidad de tocar, pues aunque las cosas están cambiando, los cambios no se dan tampoco de la noche a la mañana y la mayoría de los músicos e ingenieros y técnicos son hombres. A mí me tocó al principio de mi carrera puro hombre por todas partes… entonces es una oportunidad muy bonita de conocernos y hacer cosas con chicas.

¿Qué escucha usted hoy en día? ¿Hay alguna de estas mujeres, de las que se va a presentar, que admire?

Pues al final uno no escucha tanta música, porque tiene prensa, ensayo, porque va a componer… A mí por ejemplo, de las chicas que están en el festival, me gusta mucho Lido Pimienta. Yo digo que me parece re chevere, ella también ha hecho un par de cosas con Héctor en sus proyectos solistas, y yo también hice una canción con ella (En un minuto, 2016). Pues ese dia que estuvimos en la media torta, todas las chicas que están en De fuego están muy tremendas todas, el show de ellas es como que todas se acompañaban pero cada una cantaba una o dos canciones de su proyecto solista. Están muy armadas.

De la época de Delia y los Aminoacidos y los inicios de Aterciopelados, ¿cómo recuerda ser una mujer en la industria musical donde había más hombres?

Yo tengo recuerdos bonitos. Tú no es que estuvieras con los 80 hombres que estaban en la gira, tú estabas con los Aterciopelados, ¿sabes? y pienso que dentro de nuestra banda todo ha sido amoroso, respetuoso, bonito. Yo con Héctor tengo una relación muy solida, nosotros fuimos pareja en una época, y siempre hemos sido amigos y compinches, y él es el hombre feminista por definición [risa]. Entonces he estado bien acompañada. Pero yo tengo una historia horrible en el Watcha Tour. Eran como 80 hombres y creo que había una chica gringa en producción y yo. El ambiente sí se ponía pesado y una mañana, se subió al bus uno de los músicos con unos condones llenos como si fuera un trofeo. Fue bastante diciente de lo que sucedía como cazando chicas. Eso fue en el 2000.

¿Y cómo reaccionó la gente?

Apenas el man se subió, medio bus aplaudió y medio bus hizo cara de ‘¿qué es este man? qué asco, contrólate’. Tampoco es que todos los hombres sean cazadores… yo creo que evidentemente en el momento fue, la mitad lo apoyó y la mitad pensaba ‘qué es esa boleta, respete a la humanidad’, porque ni siquiera es una cosa de género, es una cosa de decencia.

En un mundo enfermo que se viola todo lo que tiene un hueco, pues usted por qué va a mandar energía sexual, ¿para qué?, para alimentar algo que está totalmente desbocado

TWITTER

¿Qué retos cree que deben asumir las mujeres en la música a diferencia de su época?

Creo que las cosas son muy diferentes. En los inicios nuestros, no había nada de nada y la dificultad era esa: encontrar un ingeniero de sonido, no había profesores de canto, nadie sabía hacer nada porque no había una historia. Éramos los primeros que hacíamos todo, eso era lo más difícil. Ahora es la competencia porque todo es relativamente fácil de hacer. Grabar un disco lo puedes hacer en tu casa y que la gente te conozca, subirlo a redes y que te empiecen a conocer. Pero como todo es “tan sencillo”, también hay una cantidad incontable, hay una competencia dura.

¿Cómo se ha transformado tu relación con el feminismo desde ese entonces?

Es muy parecido. Yo estudié arte y ahí leí a Simone de Beauvoir. De todas maneras, yo había sido más niño que niña, nunca fui niña como de maquillarme y ponerme tacones, y había unos referentes enormes que sigue habiendo como Madonna… entonces súbete a un escenario cuando no estás de acuerdo con el estereotipo, con la hipersexualización. Es difícil porque los referentes están por ese lado. Recuerdo un texto de Simone de Beauvoir que decía que las uñas largas y los tacones hacían que uno no pudiera hacer cosas libremente, respirara menos y que tuviera que caminar más despacio. Eso me dijo: ‘oh sí, esto es lo que yo siento’. Desde que empecé he estado construyendo una figura femenina que se sube al escenario y que va en contra de eso, del estereotipo, de la hipersexualización, de hecho yo en mis trabajos de artista y ceramista también he tratado temas de muchas maneras.



Entonces es lindo porque igual soy mujer, me gusta la ropa, los colores, siento que con un vestuario tú puedes comunicar mensajes. Siento que al principio era más inocente pero con el tiempo y la ayuda de Paula Perez que es mi costurera, y de Dayra Benavidez que me hace los sombreros y como las cosas raras que me invento, pues eso es lo que he construido. La imagen de una mujer independiente, única, que tiene una estética particular, lúdica, que está en contra de eso, de la venta de carne por decirlo de una manera. Tengo una lista así de vestuarios muy cheveres como los que me puse en el grammy, tengo un sombrero de nube con arcoiris, nube con lluvia y tormenta, para los eventos de Soda Stereo diseñé un vestido con la carátula de Soda, entonces son bafles en las tetas y en la cuca, todo el tiempo me estoy inventando cosas bonitas y chistosas para subirme al escenario y para reiterar que no voy con el estereotipo ni con la hipersexualizacion.

En el Festival Equal, Andrea cantará temas inéditos del álbum Tropiplop, algunos boleros de su madre, entre varias canciones. Foto: Spotify

En sus letras, usted es bastante crítica con la música urbana y precisamente, la hipersexualización de la mujer. ¿Qué dice de las personas que consideran que esa idea de que ‘si la mujer es abierta con su sexualidad, es menos respetuosa con su cuerpo’ pueda ser un poco machista?

Es también como uno lo siente, es también que yo tengo 56 años y las peladas de ahora tienen otra cosa en la cabeza. Yo fui a una charla que hizo Becky G en unos Grammys, en un almuerzo, ahí de casualidad ella se paró, empezó a hablar, y dijo que su mentora era Jennifer Lopez, ¿sabes? su heroína… y yo pensé, ‘por eso somos tan diferentes’. Si tu heroína es Jennifer Lopez, obviamente vas a estar super sexy y vas a estar en ese lugar. Mi heroína era Violeta Parra, entonces yo no voy por el mismo camino, no comparto la misma estética, las mismas ideas.



Ahora me parece que aunque no me guste, es como un paso normal que ahora las chicas hagan todo lo que hacían los chicos antes. Mi espera es que después de ese paso, vaya otro paso donde nadie lo haga, porque el sexo es una cosa seria, marica, vivimos en un mundo donde violan niñas y mujerers cada segundo. Yo no lo percibo como una conquista de libertad, sino como un poco lo mismo de antes pero ahora con las mujeres. En un mundo enfermo que se viola todo lo que tiene un hueco, pues usted por qué va a mandar energía sexual, ¿para qué?, para alimentar algo que está totalmente desbocado. Si fuera una sociedad respetuosa, perfecto, pero no lo es, y lo que termina pasando es que hay abuso. Esa es mi opinión. Pero insisto, soy una mujer de 56 años, no soy una chica de 25 que está guapisima y que está con la hormona alborotada. También hay una cosa de libertad, no todas estamos en el mismo lugar, pero coincidencialmente desde joven y bella pensaba lo mismo. Pensaba ‘mira la esencia, no las apariencias’, pensaba oye mujer, eres un ser humano o la fantasía erótica de algún fulano. Yo lo he pensado siempre, y ahí sigo.

En este concierto que tiene un trasfondo importante sobre el papel de la mujer, ¿Cómo ha preparado su presentación? ¿Cuál será el repertorio que escucharán los asistentes?

Para este concierto nos juntamos unos músicos increíbles. Voy a estar con Catalina Ávila y con Rafa Garcia. Con ellos dos yo toqué cuando estuve en Ruiseñora, cuando no estuve en Aterciopelados. Va a estar Leito (Leonardo Castiblanco) que es el guitarrista de Aterciopelados, con quien yo he trabajado últimamente mucho, no solo a nivel de tocar en escenarios sino que él ha producido varias de mis canciones como Antidiva, como Paz y amor, como Amo de casa, y todas esas las vamos a tocar. Van a estar Las Áñez haciendo coros, eso me llena a mí de emoción, la banda está cheverísima. Y en el repertorio, hay un par de boleros que cantaba mi mamá, hay algo de canciones feministas, pero también hay temas de Tropiplop que con Aterciopelados no hemos tocado y Vieja que es del disco Claroscura, esa también va. Entonces estamos todos emocionados porque no nos veíamos hace rato y porque son canciones nuevas y porque sí, es emocionante… cuando estás tocando el repertorio habitual te sientes más seguro y estable porque llevas tocando hace rato y la banda está super compenetrada. Esa es una sensación linda, pero esta también es chévere, porque es un momento único también para que todos nosotros que somos amigos nos reunamos y hagamos un experimento.

Gabriela Herrera Gómez

Periodista Revista BOCAS

TW @gabrielahergo

