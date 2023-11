Martina Navratilova: 'Ser gay no me afectó para jugar tenis'

“Cuando tienes una lesión deportiva, como cuando me operaron la rodilla, tú ya sabes: si haces la rehabilitación, volverás al cien por ciento. Con el cáncer no lo sabes. Entonces existe ese desconocido conocido. Eso da mucho miedo, pero tuve suerte y estoy lista para seguir adelante”.

Facebook Twitter Linkedin

La edición #134 de la Revista BOCAS circula desde el domingo 26 de noviembre en los principales supermercados del país. Foto: Ricardo Pinzón

Así cuenta Martina Navratilova la manera como afrontó este año el cáncer, tal vez el rival más difícil que tuvo al frente y al que logró vencer no una sino dos veces. La tenista de 67 años había anunciado el pasado 2 de enero que sufría un cáncer de garganta y otro de mama, ambos, según dijo, en una fase “curable”. Un ganglio en el cuello y otro en el pecho.



Luego, en marzo de este año, declaró que, tras los procedimientos, estaba casi libre del cáncer y recordó que sufrió de pánico tras la noticia, debido a que ya había tenido un cáncer de mama en el 2010, el mismo que había superado tras largos tratamientos en la ciudad de Nueva York. “Hasta donde los médicos saben, estoy limpia”, dijo. Fueron siete semanas eternas. Volvió a las quimioterapias y, esta vez, le sumó una terapia de protones. Interminables horas de medicaciones que complicaron su día a día. Algo tan sencillo como bostezar o tomar agua era imposible por las llagas que le salieron en la garganta.



Claramente, hay una notable diferencia entre la Martina que enfrentó a sus rivales dentro y fuera de la cancha y la Martina que se sometió a una tumorectomía (cirugía en la que se extirpa un tumor maligno de la mama). Sin embargo, el tenis es un deporte en el que la fortaleza mental marca la diferencia cuando lo técnico y lo físico son tan parejos. Contra el cáncer, lo explica la propia Martina, la capacidad de permanecer de pie cuando todo va mal, forjada por la fortaleza mental adquirida tras 1.442 partidos ganados contra 219 perdidos, marcó toda la diferencia. Una campeona en todos los terrenos.



Martina Navratilova marcó toda una época en el tenis y el deporte mundial con 332 semanas en el número uno del mundo –entre 1978 y 1987– y con memorables victorias en los cuatro torneos Grand Slam: Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Además, tiene un récord que difícilmente tenista alguno podrá superar: 59 trofeos de Grand Slam, de los cuales 18 fueron en individuales, 31 en dobles y 10 en dobles mixtos –incluido el Roland Garros de 1974 junto al colombiano Iván Molina–. Y para completar, sumó 167 títulos individuales a lo largo de su carrera. En otras palabras, un palmarés casi imposible de igualar.



Hoy, las dos victorias contra el cáncer convirtieron a Navratilova en motivo de inspiración para millones de mujeres en el mundo, muchas de las cuales no sabían que fue ella quien encabezó, junto a Billie Jean King, Chris Evert y otras estrellas de la época, la lucha por la igualdad de género en la repartición de premios en el tenis. Una lucha que hoy, cuarenta años después, apenas comienzan a librar las futbolistas, entre otras tantas deportistas.



Martina Navratilova nació en Praga y vive en Estados Unidos. Durante muchos años dio la vuelta al mundo levantando trofeos y ahora lo volvió a hacer comentando torneos para la televisión. Una leyenda del deporte mundial quien, en 1981, tras haber recibido la nacionalidad estadounidense y salir de Checoslovaquia –un país en el que, según dijo, “a los gais se los enviaba a asilos para enfermos mentales y las lesbianas nunca salían del armario”–, reveló públicamente su orientación sexual, siendo una de las primeras del deporte mundial en hacerlo. Un enorme personaje de nuestros tiempos.

Acaba de superar dos veces el cáncer de mama. Luego, cáncer de garganta. ¿Haber sido una deportista con una gran fortaleza mental la ayudó a la hora de superar los grandes problemas que traen estas enfermedades?

Sí, absolutamente. Me ayudó a hablar con Chris Evert al respecto. Ella también superó el cáncer hace un par de años y fue muy, muy difícil. Pero creo que esa mentalidad de campeones definitivamente ayudó a tener una actitud positiva y a encontrar la solución. Así que definitivamente fue útil. Pero todavía estás a merced de las células cancerosas y de los médicos y del tratamiento y solo esperas lo mejor.

¿Sintió alguna vez ‘match point’ en contra?

Creo que sentimos match point en contra porque no sabíamos lo que era. Una vez que descubrí lo que era pude hacer algo al respecto. Claro que fue físicamente y mentalmente muy agotador y duro. Entonces, es difícil porque sabes que no estás en control, entonces solo haces todo lo que puedes y esperas lo mejor.

El ser deportista definitivamente le ayudó. Pero ¿qué le diría al resto de mortales, a la gente del común que no es deportista de alto rendimiento para salir adelante ante una enfermedad como esta?

La actitud de mejorar. Si te rodeas de personas que tienen una actitud positiva puedes hacerlo como una persona normal. Ojalá tengas amigos y familiares que estarán allí para ayudarte. Y si estableces metas y dices: “Está bien, hoy voy a hacer esto”, pues ahí lo haces como un atleta que siempre fija metas, así sea una meta pequeña. Tal vez levantarse y caminar durante cinco minutos sólo para poner el cuerpo en marcha, para hacer algo. Ser proactivo como atleta. Lo mismo ocurre con el cáncer, siempre intentas encontrar tal vez una pequeña cosa que puedas hacer mejor. Así que trata de descubrirlo y hacerlo. Creo que lo más importante es mantener una actitud positiva y rodearte de amigos y familia que te apoyen. Y la gente que no, pues te alejas de ellos.

¿Cómo fue el proceso de revelar públicamente su orientación sexual en un momento en el que no era común hablar de esos temas? ¿Ve que el mundo deportivo ha avanzado en ese aspecto?

Sí, tremendamente. Ahora tienes mucha más visibilidad y tienes prácticamente los mismos derechos en la mayoría de los países de este mundo. Derechos de matrimonio, etc., que es muy importante. Y protección legal, que es aún más importante. Pero todavía ves estas historias de terror de hoy. Estaba leyendo que un hombre gay, un palestino, fue asesinado en Israel, decapitado por su sexualidad. Así que todavía nos queda un largo camino por recorrer para educar a las personas sobre la orientación sexual. Y sí, hemos recorrido un largo camino, las cosas son mucho más fáciles en la mayoría de los países, pero en algunos países sigue siendo un desastre para los gais y las lesbianas. Uganda, por ejemplo, acaba de aprobar una ley que permite castigar la homosexualidad con la muerte y fue introducida por pastores estadounidenses que influyeron en los políticos. Así que todavía queda un largo camino por recorrer. Pero sí, las cosas están mucho mejor.

Pero no era así en su época como tenista. Incluso tuvo que mudarse a los Estados Unidos como refugiada. ¿Cómo fue exactamente eso para usted?

No vine a Estados Unidos como una persona gay, tampoco como una refugiada, sino como una solicitante de asilo político porque vengo de un país comunista. Así que tuve suerte de que de esa manera, automáticamente, obtuviera la residencia y luego la ciudadanía. En aquel entonces era un poco más fácil convertirse en ciudadano legal en Estados Unidos que ahora. Yo jugaba tenis y venía de un país comunista, así que obtuve la residencia de inmediato. Fui una de las afortunadas, pero mi orientación sexual no tuvo nada que ver. Simplemente no podía declararme como mujer gay hasta que fuera ciudadana porque en ese momento podría haber sido descalificada para convertirme como ciudadano. Así que estuve callada hasta que obtuve mi ciudadanía. No mentí. Simplemente no dije nada cuando me preguntaron porque podría haber sido expulsada del país, pero no por eso.

Facebook Twitter Linkedin

La tenista sostiene el Rosewater Plate después de ganar su primer Wimbledon. (7 de julio de 1978) Foto: Foto: Steve Powell/Allsport/Getty Images

No solamente en el tenis y en el deporte, pero ¿qué podemos hacer mejor como sociedad para mejorar en este aspecto?

Sólo queremos que nos dejen en paz y ser libres de amar tal como somos y no ser penalizados por ello. Ser gay no me afectó para jugar tenis. No afecta a nadie más. ¿Qué pueden hacer? Mantenerse al margen de los asuntos de otra persona. Básicamente.

Usted fue pionera en la lucha por la igualdad económica entre tenistas mujeres y tenistas hombres. ¿Cómo siente que ha avanzado ese tema en el deporte en general?

El fútbol femenino es un deporte muy joven. El tenis femenino ha estado aquí durante mucho tiempo. Los hombres y las mujeres llegaron al mismo tiempo en 1968. Así que estamos en el mismo barco. Aunque todavía es más fácil para los hombres conseguir patrocinios monetarios que para las mujeres porque son hombres, porque las corporaciones están pensadas para hombres. Por lo tanto, es más probable que apoyen los deportes masculinos que los deportes femeninos. Pero aún así, estábamos atrapados en el mismo barco y lideramos el camino con los mismos premios. Creo que el fútbol femenino ha tenido un buen progreso, hay muchos más países, muchos más clubes, mucho más apoyo y mayor nivel profesional. Ahí están logrando avances, están llenando los estadios, la audiencia es increíble. El dinero que están obteniendo no ha alcanzado la atención y el volumen que obtuvo la copa del mundo. En general, la infraestructura del fútbol masculino tiene una ventaja enorme. Así que las mujeres tienen mucho que hacer para ponerse al día, pero lo lograrán. Y en otras disciplinas, porque cada vez más niñas practican todos los deportes y reciben el apoyo de su familia, sus amigos, las escuelas y las universidades. Luego, todavía tenemos que luchar por el apoyo financiero de las corporaciones. Ya sabes, ves una menstruación y nadie entiende nada, dicen, “¡oh, eso es solo a principios de semana!”. Así que todavía estamos librando esa batalla.

¿Recuerda algún momento específico en el que hubiera un punto de quiebre que les permitiera a las mujeres llegar a la igualdad en el tenis?

Igual cantidad de dinero en todos los Grand Slams. Por ejemplo, en el Australian Open. Las mujeres no estaban recibiendo ni de lejos el mismo premio en metálico ni la misma representación en las pistas principales. Y entonces tomamos un camino separado, nos separamos del Abierto de Australia y dijimos “vamos a tener nuestro propio Abierto de Australia y ustedes hacen lo que quieran y lo haremos a nuestra manera. Tenemos un gran patrocinador, Toyota”. Esto es en los años 80, como en los años 80, 81 y 82. Toyota estaba patrocinando y luego fuimos a Australia. Chris y yo jugamos un par de finales allí y todos los mejores jugadores apoyaron el Abierto de Australia. Luego los hombres vinieron a nosotros y dijeron, “¡Oh, han hecho un gran trabajo! ¿Podemos volver con ustedes?”. Porque los hombres no apoyaban al Australian Open. Entonces les dijimos: “Sí, podemos volver a estar juntos, pero vamos a tener igualdad en los premios y la misma cantidad de partidos en la pista central y la cancha 1 y cancha 2 y etc. Tiene que ser igual”.

Facebook Twitter Linkedin

Martina Navratilova, Serena Williams y Chris Evert, celebran el triunfo de Serena como campeona del US Open. (2014) Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

¿Y lo lograron?

Tal vez 10 años después, dijeron, “los hombres son mucho más interesantes que las mujeres. Quizás deberíamos darles más premios en metálico”. Y de nuevo dijimos: “No, no, no, así no funciona. No puedes simplemente ir y venir”. La razón por la que los Grand Slams son tan grandes y tan exitosos es porque tanto hombres como mujeres juegan, así que tienes que tratarlos por igual, no puedes decir en este momento hay más jugadores hombres que mujeres. Eso fue algo muy importante para nosotros. Conseguimos el mismo precio en dinero e igual representación en el Australian Open, luego llegamos al abierto de Francia y finalmente llegó Wimbledon y, no sé, 2003 o algo así, como sea el año, finalmente tenemos el mismo premio en metálico allí también. Y yo fui quien propuso que eso sucediera en los Majors.

A propósito de Chris Evert, se veían tan rivales en la cancha que cuesta creer que sean tan amigas. De 1 a 10, ¿qué tan cercanas son?

Lo ves con Roger y Rafa. La manera que son el uno con el otro tiene que ver con que entienden lo que ha sentido el uno del otro. Desafortunadamente, cuando una era feliz, la otra era miserable. Justo después de jugar, nunca fuimos felices al mismo tiempo, excepto cuando jugamos dobles juntos o jugamos la Fed Cup. Nos respetamos mutuamente y esa amistad simplemente floreció y ahora, debido a lo que pasamos, nos acercamos más. Así que en una escala del 1 al 10, creo que es un 20. No la veo mucho, pero no necesito verla mucho para tener una conexión. Especialmente cuando estaba enferma; era extraño, cuando realmente me sentía deprimida, siempre hubo un mensaje de texto o una llamada telefónica de Chris. Es como si supiera por lo que estaba pasando. Y así lo hice yo por ella el año anterior. Pasamos por lo mismo, pero no al mismo tiempo. Siempre nos respetamos la una a la otra. Hoy hay un apoyo mutuo y eso nunca cambiará. Entonces, es simplemente una amistad diferente. Es un nivel diferente de conexión el que tienes con un oponente como ese. Viviendo bajo el microscopio, ya sabes, el mundo estaba tratando de dividirnos. La prensa estaba tratando de enfrentarnos entre nosotros, y simplemente no caímos en la trampa. Y sí, es un tipo de amistad especial y personal que no puedo comparar con ninguna otra amistad.

¿Cómo ve usted actualmente el circuito femenino? Hay grandes jugadoras como Jabeur, Sakkari, Gauff, Sabalenka y Swiatek, hay un gran número de buenas jugadoras.

La gira es muy internacional, lo cual es genial. Ya sabes, todos los continentes están representados, particularmente con la propia Ons Jabeur, que tiene mucho sobre sus hombros al representar el continente africano, que es enorme. Y también todos los países árabes y, en particular, las mujeres árabes. Entonces ella tiene mucha presión sobre ella. No la envidio porque sé lo que se siente y nadie ha tenido más presión sobre ellos que ella, y ella lo ha manejado muy bien. Pienso en el circuito actualmente, son más internacionales, diferentes estilos, diferentes personalidades, diferentes culturas, diferentes idiomas. Es mucho más diverso y eso siempre es bueno, y también más estilos de juego. Entonces hay estilos más contrastantes. Creo que lo único que falta son las rivalidades, que es lo que realmente hace que este deporte sea especial y mucho mejor. Así que solo estoy esperando que se desarrollen algunas rivalidades más jóvenes, tal vez entre Coco Gauff, Sabalenka y Swiatek. Creo que el futuro luce muy bien.

¿El tenis está bajo amenaza por deportes como el pádel o pickleball?

Hemos perdido algo de rumbo para recuperarlo del todo y no lo veo con la misma cantidad de espectadores por la forma en que hoy se juega el tenis. De otro lado, no hay manera de que el nivel de habilidad que necesitas para jugar al tenis sea mucho más difícil que el del pickleball. Con respecto al pádel, me encanta verlo. Creo que es muy divertido. He jugado tanto al pádel como al pickle. El pádel requiere mucha habilidad y creo que es divertido de ver, pero creo que esos dos deportes pueden coexistir. Quiero decir, el pickleball es para gente que no sabe jugar al tenis. ¡Ah!, pero es un gran deporte recreativo porque las personas que están de pie pueden socializar y pasar un buen rato. Así que no tiene absolutamente nada de malo. Pero no creo que le quite nada al tenis. Simplemente no lo creo.

Se habla mucho de los récords de Rafael Nadal, los de Novak Djokovic y los de las hermanas Williams. Pero usted tiene muchos récords, varios de ellos inalcanzables. ¿Los valora o no le importa mucho si alguien va a batir esos récords?

Bueno, la mayoría de los récords que tengo nadie los romperá [risas]. Lo sé, sí, son 59 majors. Y una racha de 74 victorias consecutivas, sin perder un partido de dobles durante dos años. Sí, eso no volverá a suceder.

Por: Antonio Casale

Fotos: Getty y archivo de EL TIEMPO

Traducción: Juan Camilo Cely