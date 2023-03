María Ressa aparece con una camiseta blanca en la que se lee ‘Crea que hay bien en el mundo’ (‘Believe there is good in the world’). No solo lo dice la camiseta, ella lo cree firmemente: “Soy vieja, pero todavía soy idealista”, contaría después de haber confesado que su hermana, que había viajado con ella a Cartagena para participar en el Hay Festival, le había sugerido que se vistiera diferente. Algo más formal. Se negó, estaba contenta, se había reencontrado con viejos amigos, incluidos otros premios Nobel, y ese era el espíritu que la impregnaba. Solo días atrás una corte filipina la había absuelto del cargo de evasión de impuestos, una acusación fabricada por el expresidente filipino Rodrigo Duterte para atacarla.

La poeta Maruja Vieira es la portada de la edición #126 de la Revista BOCAS Foto: Revista BOCAS

“Desde hace días he estado tratando de imaginar qué hubiera pasado si iba a la cárcel por 34 años. Porque esa es la sentencia que hubiera tenido que pagar si me encontraban culpable”, cuenta. Su lucha contra el dictador, así como por combatir las noticias falsas y la desinformación en el archipiélago asiático, la hicieron merecedora del premio Nobel de la Paz en el 2021. “Por su esfuerzo para salvaguardar la libertad de expresión”, expresó el comité de los Premios Nobel.



No es vieja como dice. Tiene 59 años, aparenta muchos menos, pero le gusta pensar que lo es. O así lo repite varias veces con una sonrisa. La misma que muy pocas veces desaparece de su cara, ni siquiera cuando está explicando el complejo sistema de manipulación de las redes sociales. Lo desarrolla con una lucidez tan extraordinaria que hasta por momentos da envidia (¡cómo se puede ser tan articulado!) y también con la rapidez de alguien que sabe que nunca hay suficiente tiempo. Es hiperactiva y, además, es periodista. Y como suele pasar con los periodistas, siempre va con prisa. Su caso es justificable. Dirige un medio de comunicación al otro lado del mundo, es decir, en Filipinas; lidera diferentes iniciativas para sacar adelante una legislación que regule las grandes plataformas que controlan las redes sociales; participa en decenas de conferencias y foros alrededor del mundo y, para completar, lucha contra la injusticia de su país donde, increíblemente, todavía tiene varios casos abiertos en su contra.



Se remite a su infancia para explicar por qué es como es. Dice que ser una niña emigrante, bajita y de piel cobriza en un país donde no hablaba la lengua local (Estados Unidos) le enseñó algunas de las lecciones que la llevaron a convertirse en esa mujer extraordinaria que deja perplejo a todo el que la escucha hablar. Lo de mujer extraordinaria lo digo yo, porque ella no usa adjetivos diferentes a “vieja”, “bajita” y “morena” para definirse a sí misma.

lLa periodista estuvo en Cartagena en el Hay Festival 2023. Foto: Álvaro Delgado

En la escuela pública estadounidense a la que asistió se dieron cuenta de que a la pequeña María le costaba integrarse, pero sobre todo expresarse verbalmente (sí, a ella, que cuando empieza a hacerlo ya no para), así que le enseñaron a tocar primero un instrumento y luego otro más y otro más hasta llegar a ocho. “¿Qué te enseña la música si quieres ser bueno? Que las notas son solo una sugerencia. Aprendes técnicamente a hacerlas, pero para hacer música de verdad tienes que dejarte llevar por el trabajo. Cerebro izquierdo, cerebro derecho. Son ejercicios técnicos. Es pura planificación y luego te dejas llevar y creas. Creo que es un paradigma maravilloso para la vida”, dice. Lo paradójico de todo esto es que en el proceso de aprender a tocar instrumentos musicales, María también fue perdiendo el miedo a hablar, hasta ganar concursos de retórica.



La escuela también le enseñó a enfrentar a los “matones”, que para ella son la misma cosa que un dictador: “Si el abusador intenta tomar el poder y dominar a los demás, eso requiere del consentimiento de la gente. Pero si al menos hay una persona que lo confronte, entonces la situación cambia. Los demás entienden el valor de enfrentársele”, explica.



Digamos que en el caso de Rodrigo Duterte –presidente de Filipinas entre 2016 y 2022–, María Ressa fue la persona de la clase que lo confrontó, como cuenta en su más reciente libro Cómo luchar contra un dictador (Planeta). A pesar de las amenazas y las persecuciones a las que fue sometida por años, ella denunció a través de su medio de investigación periodística digital Rappler los abusos de poder de Duterte, en particular su llamada “guerra en contra de las drogas”, en la que miles de personas inocentes fueron ejecutadas, además de la campaña de desinformación lanzada por los seguidores del mandatario en plataformas como Facebook.

También ha denunciado mil veces a Mark Zuckerberg de no haber hecho nada para detener esta y otras campañas de desinformación en las redes sociales. Todo lo contrario. Filipinas –país donde la totalidad de la población es usuaria de Facebook, “allí internet es igual a Facebook”, dice– terminó siendo el ratón de laboratorio de organizaciones como Cambridge Analytica para entender cómo manipular sociedades con impunidad. Tácticas que luego fueron denunciadas por María y su equipo de Rappler, que fundó en el 2012, después de haber sido por años la corresponsal en el sureste asiático de CNN.



Desde entonces, tanto ella como Rappler se han enfrentado a detenciones, persecuciones, campañas de difamación y procesos judiciales que todavía no terminan. La ONU ha utilizado su caso para documentar los ataques en las redes sociales a los que son sometidas las mujeres periodistas alrededor del mundo.

“Todavía puedo ir a la cárcel por el resto de mi vida”, confiesa. Tiene otros casos abiertos, incluido el de difamación. Pero aún bajo la amenaza de terminar en prisión, no está dispuesta a exiliarse. No está dispuesta a abandonar Filipinas donde la salida de Duterte ha abierto una ventana a la esperanza. Al menos así lo ve ella al rescatar que para el nuevo presidente, Ferdinand Marcos Jr., la opinión internacional es importante.



De allí, tal vez, que aquella mañana quisiera llevar esa camiseta: ‘Believe there is good in the world’.

Su libro va acompañado por la pregunta “¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por el futuro?” Pero déjeme ir al pasado y preguntarle qué sacrificó usted para ser María Ressa, la periodista ganadora del premio Nobel de la Paz que parece no tenerle miedo a nada.

¡Dios mío! Ahora mismo, mi libertad. Pero ha sido toda una vida de compromiso con una serie de principios. El periodismo es obsesivo, es una vocación, es una misión. Decidí no tener un hijo porque ni siquiera puedo cuidar de un cactus. Hubo un periodo de tiempo en el que dirigía la oficina de Yakarta de CNN y estuve en mi apartamento menos de tres semanas en todo el año. Y entonces el cactus que tenía, que pensé que sobreviviría, murió. Así que ¿cómo puedo tener un hijo? ¿Cómo? Estas son todas las cosas por las que atravesé.

¿Es decir que ha sacrificado todo por el periodismo?

Lo que ha hecho el periodismo ha sido proporcionarme los principios y las bases que dan sentido a mi vida y a las organizaciones que he dirigido; los estándares y la ética. Son un conjunto de fronteras que nos permiten ser humanos, así que, como guardianes de la esfera pública, somos responsables de eso. Y para poder hacerlo, los periodistas hemos tenido que elaborar un conjunto de normas y principios. Cuando hablas con alguien, cuando lo entrevistas, eres transparente para poder hacer la mejor entrevista… cuando entras en zonas de guerra, la gente te dispara y tú te agachas. Tomas decisiones que pueden no ser buenas para ti, pero es bueno para el público. Hubo un periodo de tiempo en el 2019 en el que el gobierno filipino empezó a presentar diez órdenes de arresto contra mí en menos de dos años. Y me di cuenta de que podía ir a la cárcel el resto de mi vida. ¡Ni siquiera me lo planteé! Porque no había más remedio que, lo que llamo 'mantener la línea' (hold the line), porque hay que dar la cara cuando realmente importa. Yo pensé que si me doblegaba en ese momento, si mi organización no hacía periodismo, entonces nunca habíamos sido realmente periodistas, para empezar. Ese era el momento en que nuestro trabajo importaba. No podíamos quedarnos callados. Los periodistas somos así de tontos. Nos levantamos y hacemos preguntas que sabemos que disgustarán a la persona más poderosa de la sala. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos suplentes del pueblo.

Me imagino que esto se lo han preguntado muchas veces, pero, ¿por qué una mujer que practica con cierta maestría ocho instrumentos musicales termina siendo periodista?

Nací en Filipinas y, un año después de que se declaró la ley marcial, mi madre, que había emigrado a Estados Unidos, se volvió a casar con un italoamericano: ahora teníamos un padrastro. Así que ambos volvieron a Filipinas y a las dos semanas nos fuimos de Manila a Alaska. Luego aterrizamos en Nueva York y nos mudamos a un nuevo lugar en Toms River, Nueva Jersey, donde apenas podíamos hablar inglés. Entré en tercer grado en esta escuela pública donde yo era la más baja, la única niña morena. Y apenas podía hablar inglés. Mi profesora, Miss Uglend, me recordó, durante la entrega del premio Nobel, donde ella estuvo presente, que no hablé durante casi un año. Y eso es un gran entrenamiento para el periodismo. ¡Uno siempre quiere entender! ¿Verdad? Yo no entendía las señales sociales, la forma en que la gente se paraba o por qué su pelo es de una forma particular. Entonces aprendí un montón de lecciones con las que crecí y que luego se convirtieron en lecciones muy importantes tanto en el periodismo como en la lucha contra nuestro expresidente Rodrigo Duterte.

María Ressa confrintó a Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022 y lo cuenta en su más reciente libro Cómo luchar contra un dictador (Planeta). Foto: Álvaro Delgado

¿Cuáles?

Miss Uglend habló con mis padres y les dijo que yo debería ascender un grado. Pero yo me había acostumbrado a esta clase. Sólo había 30 estudiantes en el aula y no quería moverme. Así que me sentó y me dijo: “¡Ya sabes!, siempre tienes que tomar la decisión de aprender”. Esa es mi primera lección: “Tomar la decisión de aprender”. Soy Libra y a veces tardo mucho en tomar una decisión, pero por eso el periodismo es fantástico: tienes fecha límite y tienes que decidir. Y allí también está otra clave: no hay decisión equivocada si tomas la decisión de aprender. Porque si eliges un camino y si este es el equivocado, cambias a la otra dirección. Esa fue la primera lección que aprendí en tercer grado. Creo que la segunda fue “abraza tu miedo”. Acepta tu miedo. Y eso se quedó conmigo. Con Rappler me di cuenta de que somos nuestros peores enemigos, que fabricamos miedos. Esto es lo que hacen las redes sociales: alimentan nuestros miedos. Fabricamos nuestros propios miedos, y eso nos impide hacer lo que queremos, conseguir lo que queremos. Hay mucho de lo que temer cuando eres un niño emigrante. Así que decidí que iba a aceptar mi miedo. Lo que sea que más temes, tócalo, sostenlo, imagínalo. Y una vez hecho eso, te deshaces de él.

¿Ese “abrazar el miedo” ha sido la forma en la que ha sobrevivido durante estos años en los que ha estado bajo tanta presión?

Absolutamente. Quiero decir, esta es incluso una de las cosas por las que cubrí el sudeste asiático para la CNN durante 18 años. Usted sabe que la zona de guerra de cierta manera es más fácil que la calma que pretende ser una democracia. Para ir a una zona de guerra planeas con antelación, piensas cuál es el peor escenario posible y te preparas para ello. Si estás preparado para el peor de los casos, entonces todo está bien. En el caso de Duterte, cuando se hizo real, nuestra vida eran amenazas, violencia, cierres. Así que para el cierre, literalmente hacíamos simulacros en Rappler cada trimestre. Hubo una vez, creo que fue justo antes de la pandemia, en la que teníamos gente nueva trabajando en el área de las redes sociales. Las personas encargadas para la redada ficticia irrumpieron en la oficina y nuestro nuevo chico no se dio cuenta de que era un simulacro. Y lo puso en nuestra página de Facebook con 5 millones de seguidores. Así que, por supuesto, todo el mundo entró en pánico y mi teléfono empezó a sonar. Por supuesto entré a Facebook y dije “esto es un simulacro”. Y pensé: dejemos que el gobierno se entere de que estamos haciendo simulacros, ¿correcto? Así traten de asustarnos, así pongan la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, no vamos a tener miedo de hacer nuestro trabajo. Bajo el peor escenario, si en una organización planeas algo, estás listo. Lo haces para luego olvidarte y hacer tu trabajo.

En su libro usted habla de cómo luchar contra un dictador. Pero hay muchas clases de dictadores, usted ha mencionado a personas como Mark Zuckerberg. ¿Cómo identificar a un dictador?

¿Qué es un dictador? Es alguien que domina y que te quita las libertades. Un dictador es un matón que impone su voluntad. Piensa en algo: ¿Tenemos mujeres dictadoras? ¿Se le ocurre alguna? No se me ocurre ninguna. Podría equivocarme. Pero estos dictadores absorben el aire. Los autoritarios modernos lo que hacen es hacerte creer que las mentiras son hechos. Cambian tu forma de pensar. Esto se parece mucho más a Aldous Huxley, Brave New World. Y así nos convertimos en ovejas llevadas al matadero, porque toman nuestro libre albedrío. Esto es lo que pasa con las redes sociales. Esencialmente, eres insidiosamente manipulado al punto que pierdes el libre albedrío sin siquiera reconocer que has perdido el libre albedrío. ¿No es así? Eso es lo que la guerra de información en las redes sociales puede lograr. Cuando escribí el libro pensé que el título era una exageración, una hipérbole, porque Duterte no se quedó en el poder tanto tiempo.

Pero ese es el punto. ¿Necesita un dictador permanecer por mucho tiempo para impactar por generaciones a una sociedad? O simplemente su legado, como el de Duterte, permanece en la mentalidad de los que han vivido regidos por su manera de actuar.

El punto para mí era que sentía que estábamos luchando contra la impunidad. La impunidad es la clave. La impunidad conduce a una reorganización. Rusia sigue escapando y cada vez es peor. En nuestro caso, desde el 2016, comencé con esta lucha. Obtuve datos de los medios sociales porque Rappler era esencialmente un socio alfa de Facebook. Conocíamos Filipinas mejor que Facebook y les decíamos lo que estaba pasando. No creo que lo entendieran, ni creyeran necesario hacerlo. Para entonces yo no entendía cómo funcionaban las campañas de desinformación. No entendía la guerra de la información y lo que le hace a tu mente y a tus emociones; lo que hace a gran escala, porque el golpe real lo recibe el destinatario de esas acciones. Sólo ese blanco, el agredido, ve todos los ataques. Y entonces lo que todos los demás ven es algo llamado el efecto ‘bandwagon’, o efecto carruaje. Ven trozos y empiezan a creerlo a través de la repetición. Es entonces cuando una mentira se convierte en un hecho. Una mentira dicha un millón de veces se convierte en un hecho, ¿verdad? Eso es todo. Las dos cosas que exigí para el fin de la impunidad fueron: la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte porque esto es asesinato, es decir, asesinatos extrajudiciales. Y lo segundo fue Facebook de Mark Zuckerberg. Si lo piensas, ¿quién es más poderoso?

Sin duda, Zuckerberg.

Lo que mi nación está viviendo, lo que cada nación está viviendo, está completamente en el poder de Mark Zuckerberg. Él es un dictador y ha elegido repetidamente el beneficio sobre la seguridad, ha elegido el beneficio sobre la esfera pública. Este hombre no fue elegido. Él determina lo que es nuestra realidad compartida. Eso es increíble. Y eso es parte de la razón por la que también siento que los gobiernos democráticos han abdicado de su responsabilidad, ¿verdad? Porque no es sólo la tecnología que renunció a la responsabilidad de protegernos. Están recibiendo mucho dinero por ello. Este es el modelo de negocio llamado capitalismo de vigilancia, que ni siquiera había un nombre para él hasta el 2019 cuando Shoshana Zuboff escribió el libro Capitalismo de vigilancia.

¿En qué momento pasó de ser una periodista dedicada a escarbar en las actuaciones de los políticos o a cubrir conflictos en Asia para convertirse en una experta en desinformación y cómo las plataformas manipulan nuestras vidas?

Bueno, lo fascinante es que nuestro mundo está segmentado en verticales. Eres un experto en medios de comunicación. Eres un experto en tecnología. Eres un experto en negocios. Y rara vez se encuentra todo esto, excepto cuando empecé con Rappler. Desde entonces entiendo el impacto de esto. Yo construí la tecnología de Rappler… Yo soy una periodista que fue atacada. Sólo los periodistas atacados pueden verlo y sentirlo todo. Así que en realidad fue una tormenta perfecta de estas tres cosas donde pude ver que el modelo de negocio del periodismo está muerto porque la publicidad en el viejo mundo no puede igualar este microtargeting, esta manipulación insidiosa que está a la venta al mejor postor. Y cuando ves lo que han creado para los anunciantes y lo pones junto con la guerra de información rusa, es horrible. Irán está haciendo esto también, ¿verdad? Rusia, China. Hay un grupo llamado la Organización de Cooperación de Shanghái.

Sí. La representación del nuevo orden mundial. Un club de dictadores mucho más poderosos que el mismo Duterte.

Sí. Rusia y China la crearon. Acaban de unirse Turquía, Irán, Myanmar e India. ¿Y eso qué significa? Que es mejor que muevas el trasero porque hay alianzas globales. Lo que está sucediendo a nivel individual se está replicando a escala macro. Veo los datos minuto a minuto en Rappler. Entiendo el papel de la tecnología en la publicación en línea. Entiendo que un medio como Rappler nació en las redes sociales. Nacimos en Facebook. Creí en las redes sociales para el bien social, en la tecnología de las redes sociales para impulsar el desarrollo de un país como el mío. Estas fueron algunas de las cosas que ayudaron a la expansión de Facebook en Filipinas, porque organizamos esto, porque el discurso de Rappler es que construimos comunidades de acción. El alimento que damos a nuestras comunidades es el periodismo. Queríamos ayudar al desarrollo. Es una forma más proactiva de hacer nuestro trabajo como periodistas. No se trata solo de contar historias. Así que tenía un equipo de periodistas, pero también creé un brazo de compromiso cívico llamado Move Page. En lugar de un presupuesto de marketing, nos centramos en el compromiso cívico. ¿Qué significa eso en la era actual? Nuestra primera campaña de Move Page fue el cambio climático, porque Filipinas era el tercer país más propenso a los desastres en el 2013. Éramos el tercer país del mundo más propenso a las catástrofes, y tenemos una media de 20 tifones al año. Y nos dimos cuenta de que, cuando se produce un tifón, podemos ayudar a organizarnos en línea. Y mi equipo de compromiso cívico colaboró con el gobierno. Esto es parte de lo que expongo en el libro. Sé que se puede usar para hacer el bien. Pero lo que las plataformas hicieron, lo que estas grandes empresas de tecnología hicieron, es que lo aumentaron tanto para hacer más dinero para mantenernos ‘scrolleando’ o deslizando la pantalla. Ellos destruyeron el libre albedrío. Déjeme decirlo de otra manera. Están a punto de destruir el libre albedrío. Tengo amigos cuyos hijos son adictos, literalmente, entran en depresión. Conozco los documentos internos de Facebook que Francis Hogan dio a conocer cuando se convirtió en el denunciante, dio a conocer más de 10.000 de ellos. Tengo estudios de casos de adolescentes que han vivido esto. Ciertamente tenemos historias de chicas jóvenes que se suicidaron a causa de este acoso a escala.

Y empeoró con la pandemia.

Empeoró porque todo el mundo se conectó a Internet. En parte, me encantaba la idea de que la tecnología ayudara a impulsar el desarrollo. Y construimos Rappler de esa manera. Estaba fascinada con las emociones porque siempre sentí que a los periodistas se nos enseña a ser de una manera particular, pero nos ponemos estas directrices a nosotros mismos. Pero sabemos cómo hacerlo, es un oficio. El arte de contar una historia consiste en capturar al lector o al espectador con emociones al principio. Y así, cuando construimos Rappler, tenía un ‘medidor de luna’ (moon meter) y un navegador de estado de ánimo para que fuera más fácil el ‘engagement’ y se pudiera rastrear una historia en estados de ánimo a través de nuestras sociedades. Esto fue utilizado por las universidades en Italia, en los Estados Unidos y Filipinas para un estudio, porque era interesante; nunca supe que las plataformas tecnológicas lo llevaron a otra escala. Eso fue, creo, francamente bastante diabólico. Y lo que he dicho ahora es un hecho. Un estudio de MIT dice que la mentira se propaga al menos seis veces más rápido.

Usted ha liderado la creación de un marco legal para las grandes plataformas de internet. ¿En qué consiste?

Cuando el gobierno (filipino) comenzó a atacarnos con la ley, cuando armaron la ley contra nosotros, me di cuenta de que si yo estaba luchando a nivel de las redes sociales no iba a ningún lado, nunca se puede luchar contra la máquina. La máquina está programada. Tienes que ir hacia arriba. Tenemos que dejar de fijarnos en los síntomas. Es como diagnosticar la democracia, ¿no? Como si fueras el médico de la democracia, no paras. La fiebre es un síntoma de una infección. Me pareció que tenía que subir para averiguar qué era lo fundamental, qué podemos cambiar para que lo cambie todo. Ese es el diseño de las propias plataformas, su modelo de negocio, que está matando el modelo de negocio de las noticias del periodismo. Así que cuando vas hasta arriba, te das cuenta de que es la falta de legislación en dos frentes sobre el ecosistema de la información, cómo pueden manipularnos y quizá ponernos a prueba para perjudicarnos. A pesar de los daños, harán dinero con ello cuando se utiliza la desinformación rusa. Cuando lo hace Irán, ganan dinero. Las plataformas ganan dinero. Así que en cierto modo son cómplices. La otra cosa que olvidamos es que cuando una organización de noticias equilibra el bien público con un beneficio, cuando tienes una buena cabeza de noticias, las noticias ganan, el periodismo gana; cuando es negocio a toda costa, entonces comprometes tu periodismo. Las plataformas nunca tuvieron ese cimiento. Nunca esperaron ni quisieron ocuparse de la esfera pública. Para ellos, todo se trataba de ganancias. Todo se trataba de dinero. Pero la otra parte es que los gobiernos están utilizando la vigilancia. Es por eso que usted tiene Pegasus y Predator en los países. Quiero decir, Amnistía Internacional y el canadiense Randy Burch dieron a conocer todos los países que utilizan Predator. Estas naciones tienen gobiernos democráticos. Así es. Y están utilizando nuestros teléfonos celulares. Como dice Tim Snyder, el historiador de Yale: si puedes hacer que la gente crea que las mentiras son hechos, entonces controlas las cosas. Esto es volver a Brave New World, ¿verdad?

El 10 de diciembre de 2021 María Ressa recibió el Premio Nobel de Paz. Foto: gettty

Pero, volvamos a la legislación. Usted ha dicho que tiene que aprobarse rápidamente antes de que sea demasiado tarde. Ojalá antes de las elecciones estadounidenses en el 2024. ¿Por qué?

No, no tenemos tiempo. Pero ahora está llegando la primavera y la Unión Europea va por delante. Los llamo ‘el ganador en la carrera de las tortugas’. Es sabido que la Unión Europea no se mueve a un ritmo rápido, pero son más rápidos que los Estados Unidos. Son más rápidos que otras democracias porque tienen la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Ya se han aprobado. Se aprobaron el año pasado. Entran en vigor próximamente. Este es el primer paso que cambiará todo, creo, porque las plataformas, las empresas de tecnología se verán obligadas a ser más transparentes con sus algoritmos y habrá alguna manera de que podamos acceder a los datos para que podamos pedir cuentas a estas empresas; eso es de importancia crítica. El GDPR no ha funcionado porque se centraba demasiado en el contenido. Ese es nuestro problema. Creemos que el contenido es lo que es. Y las empresas tecnológicas tienen un grupo de presión de 70 millones de dólares para hacerte sentir que es un problema de libertad de expresión, pero no es un problema de libertad de expresión, es un problema de libertad de riqueza. Y esa es una cita de un comediante, Sacha Baron Cohen. Quiero decir, si él sabe esto, todo el mundo sabe que tenemos que detener esta manipulación algorítmica.

¿Es optimista?

Ocurrirá. Hay dos momentos de la historia en los que se mercantilizaron a los seres humanos. La primera fue alrededor del siglo XIX. ¿Recuerdas la era de la industrialización? Los barones ladrones, ‘robber barons’, tenían líneas de fábricas, tenían talleres de explotación, y luego los EE. UU., los gobiernos protegieron el trabajo, se crearon sindicatos. Y esos barones ladrones, Carnegies, Rockefellers, terminaron donando tanto dinero para la educación debido a la explotación que sucedió, que ahora esta mercantilización humana hoy en día se trata de nuestra atención y nuestras emociones. Cada vez que somos mercantilizados impacta cada parte de la vida. Y nos está llevando más tiempo porque la tecnología tiene un alcance exponencial. Pero yo no tengo ninguna duda de que va a cambiar. Es sólo si viviremos o no un largo tiempo de pérdida de democracia. Porque creo que estamos en un punto de inflexión. Hay suficientes de nosotros que entienden esto y que trabajarán duro para ello, espero.

La edición #126 está en circulación desde el domingo 26 de marzo de 2023. Foto: Revista BOCAS

