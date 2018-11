‘Todo lo abordo como una receta’: María Villegas

“Hay dos tipos de personas en el mundo: aquellas que –como yo– creen que las hadas solo forman parte de los cuentos infantiles […]y otras que –como mi abuela– aseguran que las hadas son reales, esenciales en el universo, y se encuentran entre los hombres”.

Sembrando esa duda en los lectores, la escritora María Villegas nos introduce en el mundo de su libro infantil más reciente, 'Mila Scott. El despertar del fuego'.

Mila es una adolescente que lleva una vida normal en París hasta que, a causa de la repentina muerte de su abuela, se embarca en una búsqueda que la lleva a descubrir quién es en realidad: un hada que fue sacada del mundo de los humanos.

Siguiendo las pistas que le dejó su abuela para guiar su camino, Mila emprende un viaje lleno de aventuras, a través de mundos fantásticos habitados por criaturas imaginarias que la ayudarán a resolver el misterio sobre su verdadero ser y su propósito en la vida.

A pesar de que a primera vista podría pensarse que las peripecias de Mila en el reino de las hadas son para niñas, el libro, en realidad, está destinado a todo aquel que le guste leer fantasía, jóvenes y adultos, explica su creadora.



La historia, además, está atravesada por varios mensajes de espiritualidades transversales, que de manera sutil invitan a los lectores a reflexionar sobre su propia vida. No se trata de las tradicionales moralejas propias de los relatos infantiles.

Por el contrario, se trata de pequeñas frases que se pueden encontrar en medio de las aventuras de la protagonista y que invitan a hacer reflexiones sobre la manera en que cada uno lleva su propia vida.

Esas consideraciones no son casuales, pues surgieron de una difícil situación personal que atravesaba la autora durante su proceso escritural. “Mi carrera es la cocina, es una parte super importante de mi vida, y me dio una enfermedad crónica, por la que yo no podía comer nada ni tocar ningún ingrediente. Me sentía muy agredida por la vida”, dice.



Fue justamente en esa circunstancia que nació la idea de escribir las aventuras de Mila Scott, cuando durante una sesión de meditación la autora vio un hada.

“Ese fue el detonante. Ahí recordé que yo también escribo libros para niños, porque yo todo en la vida lo abordo como una receta y un cuento”, anota la escritora.



Una vez decantada la idea, Villegas dedicó cerca de un año a hacer una investigación exhaustiva sobre los elementos que necesitaba para contar la historia. “Cuando me voy a sentar a escribir un libro lo asumo como una receta. Lo primero que hago es rellenar la despensa y la nevera de ingredientes para después poderlos cocinar. Y me di cuenta de que este libro necesitaba una despensa muy grande”, comenta con humor Villegas.



Pero su mayor aprendizaje, que quedó plasmado de manera clara en la historia de Mila Scott, fue darse cuenta de que podía vivir un proceso paralelo mientras escribía y evolucionaba en su propia enfermedad.



“En la medida en que uno se abre a la pregunta de cómo puedo servir, o para qué me puede servir esto que me está pasando, uno cambia el chip, deja de sentirse agredido y empieza a ver las cosas de otra manera, a transformar los sentimientos negativos en positivos”, concluye Villegas.



Laura Vita Mesa

@lauravitam

