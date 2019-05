María Mónica Urbina ha perdido violentamente a dos esposos

La exreina nacional de la belleza, María Mónica Urbina, volvió a sufrir una enorme tragedia personal: su esposo, como le ocurrió hace varios años, perdió la vida en un hecho violento.

En efecto, en 2010 un joven sicario de 15 años viajó desde Medellín a Bogotá con un solo objetivo: cometer un asesinato, según recuerda la prensa de la época. Frente a reconocida peluquería en un elegante sector del norte de la capital y en medio de una intensa balacera –porque en el lugar había un grupo de soldados y varios policías que custodiaban el lugar- fue muerto Freddy Vélez Beltrán, de 44 años, el ex esposo de María Mónica Urbina, quien fuera reina de belleza en los años 80.



En su momento se informó que aunque en Colombia Vélez no tenía ninguna investigación, agencias antidrogas de Estados Unidos estaban tras él desde hace algunos años. Lo consideraban uno de los últimos sobrevivientes de la estructura del asesinado jefe del cartel del norte del Valle Wílber Varela, alias 'Jabón'.

Tras la muerte del capo en Venezuela, en febrero de 2008, varios de sus lugartenientes, testaferros y antiguos socios fueron capturados, extraditados o asesinados, según investigación de medios periodísticos.



Aunque Vélez y la ex reina se habían separado años atrás, fue un hecho que le produjo inmenso dolor. Fabián Vélez vivía en Armenia luego de romper su relación con la ex reina Nacional de la Belleza, quien representó al departamento de La Guajira en 1980.



Según reportan autoridades del Brasil, José Guillermo Hernández, el actual esposo de la ex reina María Mónica Urbina fue asesinado en Uberaba, municipio del estado Minas Gerais.



El crimen ocurrió la noche del miércoles 1 de mayo, cuando tomó un taxi después de salir de una subasta de Expozebú, evento por el cual viajó hasta Brasil, según la prensa local.



María Mónica Urbina ha sido una de las hermosas reinas colombianas y ocupó el tercer puesto en Miss Universo.



