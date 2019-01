La Fundación Manuel Mejía Vallejo quiere saltar a la adultez

Cuando la gestora cultural paisa María José Mejía se enteró de la muerte de su amigo Belisario Betancur –al que llamaba ‘Beli’, cariñosamente–, dejó lo que estaba haciendo en Medellín, tomó un avión y viajó a Bogotá para estar en su despedida. Recuerda que ni siquiera pasó por su casa a escoger ropa para el entierro.

“Era mi ‘parcero’. Siempre estaba pendiente de mí, me llamaba y cuando yo necesitaba consejo me ubicaba. Nos quedábamos hablando horas. Las cosas que tengo anotadas en mis cuadernos de lo que él me contaba son maravillosas”, recuerda Mejía.



La hija del escritor Manuel Mejía Vallejo (1923-1998), creadora y directora de la fundación que lleva su nombre, recuerda que luego de comulgar en la misa de despedida de su amigo ‘Beli’, se paró a un costado de la iglesia. Al voltear la cabeza vio que en la misma línea, muy cerca, estaba el presidente Iván Duque.



Bañada en lágrimas, Mejía, de pronto, sintió una iluminación que la llevó a pensar: ‘esta es la última gestión de mi amigo Beli’. Entonces, a la salida de la iglesia, se le acercó al presidente Duque, con quien se había conocido cuando él era senador, para impulsar la ley 1619 del 2013 en honor al autor de 'La casa de las dos palmas'.

“La idea mía con la fundación en este momento es que quede en las manos de Proantioquia, que es muy importante y tiene mucha gestión, como se lo comenté al Presidente”, explica Mejía.



Desde su creación, en 2004, la Fundación Manuel Mejía Vallejo ha realizado varias actividades culturales, que van de la obra de quien la inspiró.



Entre otras cosas, porque el autor antioqueño era un librepensador de avanzada, que ayudaba a los nuevos artistas y escritores. “Entonces los pilares de la fundación siempre han sido no solo promover la obra de mi papá, sino abrir espacio acorde con lo que mi papá motivó en su vida”, explica su creadora.



“Fue el primero que publicó a los nadaístas, por ejemplo, con una obra de Gonzalo Arango. Yo tengo el libro dedicado donde él le dice a mi papá que ‘se va a ganar el cielo pero se va para el infierno’ ”, anota entre risas Mejía.



En estos 14 años de la ‘niñez’ de la fundación se realizaron dos musicales (Aire de tango y Contra viento y marea) y varios festivales como ‘Antioquia se pina de vida’, Fractal’09 o ‘Tenemos voz’.



Fractal’09, por ejemplo, buscaba una reflexión entre la ciencia ficción y el existencialismo. “Invitábamos a pensar cómo las cosas que se proyectan en el pensamiento pueden cambiar la realidad”, dice.



Otro de los encuentros fue ‘Medelink’, en el 2006, en el marco del ‘Año de la Física’ y en memoria del científico Albert Einstein. “Y ahí quisimos analizar cómo la física cuántica ha cambiado el sonido en la humanidad. La relación de la electricidad, los aparatos electrónicos y el vacío con la música electrónica”, acota la también gestora cultural.



Y agrega: “Yo no soy muy ortodoxa en hacer las cosas, pero lo que siempre pensaba era que yo estaba encargada de la ‘niñez’ de la fundación. Y luego de esta etapa en la que demostré con proyectos pilotos que se pueden hacer cosas distintas que impactan la sociedad y la movida cultural, ahora quiero que pase a otra etapa”.



Mejía es una soñadora obstinada y espera continuar enalteciendo la memoria de su padre con el proyecto de la fundación. Entre tanto, esta humanista con alma de poeta y bohemia prepara próximamente su primera producción musical.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO