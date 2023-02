En entrevista con la Revista BOCAS, la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro, recuerda que no pudo entrar a la Universidad Nacional a estudiar Cine y Televisión y que gracias a eso decidió aventurarse como mochilera durante unos años. “La situación económica de mi familia en ese momento era complicada, y me decepcionó mucho el hecho de no entrar. Y no sé, este país me dolía también muchísimo. Entonces dije: ‘me quiero ir, olvidarme de todo e irme a vivir otra vida’. Y se lanzó a viajar con su perra Libertad.

Sus gatas: África y Kira. Foto: Pablo Salgado

En el camino, María José se encontró con un joven de 22 años con quien tuvo a su primera hija Maya. “Quedé embarazada en Ecuador. Seguimos viajando por el resto de Sudamérica, yo embarazada, y nos separamos antes de que naciera mi hija”. Aunque la senadora no da más detalles, hace énfasis en que “Maya fue el mejor regalo y la que me trajo de vuelta a mi vida… a dejar de estar huyendo”.



No obstante, al regresar tuvo que exiliarse en Barcelona, España, por recibir amenazas. En el extranjero, tuvo que pasar todo tipo de precariedades junto a su hija de año y medio. “Me encontré con la vida del migrante. Tenía que hacer lo que fuera, cuidar niños, limpiar casas, trabajos en servicio, podríamos decir en hostelería”.



No obstante, no recuerda esos años con tristeza pues viajó a esta ciudad con el sueño de convertirse en artista. “Por eso escogí Barcelona, porque quería estudiar joyería en la Escuela Massana. Me presenté y ahí sí me aceptaron. Me tocó igual la dificultad de estudiar, trabajar y ser mamá al mismo tiempo. Pero logré sacarlo adelante”.

En el exilio, la senadora recuerda reconciliarse con Colombia tras el asesinato de su padre. “Barcelona no solamente es una ciudad hermosa, es una ciudad con historia, con memoria, de resistencias, de dignidades a través de su lengua”. Y admite: “Creo que si no hubiera terminado en Cataluña, a lo mejor no habría regresado. Allá empecé a querer saber por qué mi vida estaba ligada con la historia de Colombia. Allá lancé la exposición Ya vuelvo, luego la traje aquí a Colombia, empecé a crear el documental Pizarro y a construir un archivo”.



La senadora también contó, en exclusiva para BOCAS, que lanzará su autobiografía en la próxima Feria del Libro de Bogotá, donde contará sus reflexiones como niña criada bajo la clandestinidad, como mujer y como profesional. Sobre esta publicación, declara que “Aquí arranca otro capítulo de mi vida”.

