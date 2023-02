La senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro, recuerda en entrevista con la Revista BOCAS el bullying que padeció en el Liceo Francés cuando se enteraron que era hija de Carlos Pizarro. Pocos días del asesinato de su padre, cuando volvió al colegio, escuchó a los niños decir: “‘menos mal mataron a los malos, menos mal mataron a ese guerrillero hijueputa’. Y yo era la hija del guerrillero hijueputa”.

Maria José Pizarro en BOCAS Foto: Pablo Salgado

Pizarro señala en BOCAS que le hicieron un ‘matoneo terrible' en el Liceo Francés, que escribían cosas en los baños, y le gritaban cuando caminaba por los salones del colegio. “Los niños, seguramente repitiendo lo que escuchaban en sus casas, me hablaban con agresividad”, recuerda. “Pero yo era solo una niña que había perdido a su papá, que lo habían matado de 15 tiros en la cabeza, después de firmar la paz”.



Carlos Pizarro fue uno de los principales líderes de la extinta guerrilla M-19, una de las más reconocidas en la región y la primera que firmó la paz en América Latina. Fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un vuelo Bogotá- Barranquilla, 45 días después de dejar las armas e iniciar su campaña presidencial. María José tenía apenas 12 años. “Yo afirmo que el asesinato de mi padre no solamente es un crimen de lesa humanidad, sino un crimen contra la paz, porque la sociedad colombiana tardó 30 años en poder construir nuevamente una oportunidad de paz”, declara en esta entrevista.

“Posiblemente me van a matar muy pronto; por favor, no me olviden”, recuerda la senadora como la advertencia que les hizo su padre la noche anterior durante una cena. María José señala que, desde niña, fue consciente del porqué de la lucha de sus padres. “A mí nunca me dijeron mentiras e hicieron todo lo posible para que yo entendiera. Cuando les preguntaba, decían: “queremos que todos los niños puedan crecer en un mundo distinto”.



La senadora habla de su infancia en medio de la clandestinidad unos meses antes del robo de armas de Cantón Norte, en 1978, por parte del M-19. “Sí, recuerdo visitar a mi mamá, que estaba presa en la cárcel de mujeres de Bucaramanga. No sé por qué una noche me dejaron quedar a dormir con mi mamá y yo recuerdo una cama de princesas con velos. Eso para mí fue el mejor día de mi vida”.



Pizarro también habla del machismo y críticas recibidas en el Congreso, así como su papel como presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, encargada de investigar las denuncias por abuso y acoso sexual en el Congreso y más.



