Manuel Turizo: 'Yo más que romántico soy un despechado a morir'

Viernes 23 de junio del 2023. Noche de verano en el Hallenstadion de Zúrich. Era el debut del colombiano Manuel Turizo en Suiza y el comienzo de su gira por Europa. Suenan las primeras notas de la cuarta canción. Viste una camisa ancha café. Con su mano derecha toma el micrófono y lo dirige hacia el público. Hace silencio. Durante un minuto y once segundos, 12.000 personas cantan de forma coordinada la letra completa de La bachata, el éxito del joven colombiano que hoy acumula más de 580 millones de visualizaciones en YouTube y más de 1,2 billones de reproducciones en otras plataformas de música. Aplaude, se detiene y agradece. Así se ratificó el ascenso de un artista de 23 años que hoy copa el mercado musical del mundo. El nuevo fenómeno de la música colombiana.

La bachata se convirtió en uno de los himnos de la temporada. Ingresó a las 50 canciones más reproducidas en el listado global de Spotify y obtuvo certificación de diamante por Sony Music en México y Colombia. Es una de las dos producciones más exitosas del último álbum del artista monteriano, 2000; la otra es El merengue. En España su voz sonó en las emisoras nacionales más importantes. En las playas, discotecas y calles del más reciente verano europeo resonó al menos uno de sus coros.

Fue tal la acogida que logró varios sold out en Suiza. Entonces fue invitado a presentarse en eventos en el viejo continente: en Sitges, al sur de Barcelona, logró imponerse ante 3.000 personas; en Las Palmas, Gran Canaria, ante 9.000; también cantó en la final de la Kings League —el torneo de fútbol organizado por Ibai Llanos, uno de los influenciadores de mayor alcance en España— en el Wanda Metropolitano de Madrid, ante 57.000 asistentes, y Alejandro Sanz lo invitó a su concierto para cantar Corazón partío. Luego giró por Murcia, Granada, Castellón, Valencia, Cádiz, Sevilla y Tenerife, y fue entrevistado por los principales medios de comunicación radiales y digitales de España. Y de ahí, Turizo siguió a Italia, Países Bajos y Alemania.

Su tour comenzó en febrero en México, donde estuvo en una decena de ciudades. Después regresó a Medellín y Bogotá —por primera vez— con un espectáculo propio y ante 17.000 personas. Este año ha cantado en 11 países de América Latina y desde hace unas semanas arrancó su recorrido por Estados Unidos y Canadá. El hombre del momento.

“Ha sido un verano increíble”, dice. Y no es para menos. Su agenda transcurre entre conciertos, campañas de publicidad para marcas, entrevistas y creación de contenido para sus redes sociales. Las pocas veces que puede hacer una pausa prefiere desconectarse de las plataformas digitales, entregarse al ejercicio y ver películas con su novia. También opta por ir a la playa y practicar kitesurfing o ver a sus caballos, su otra afición.

Nació en Montería (Córdoba), se hizo en Medellín y hoy vive en Miami. Su papá, mamá y hermano son paisas. Tiene apenas 23 años. Desde hace siete años su vida se transformó cuando su canción Una lady como tú lo puso en el mapa de la industria.

Le gustan los negocios y ha aprendido a desarrollar varios de ellos. Comenzó cuando era un niño y vendía paletas en la unidad residencial donde vivía. “Me gustaba ahorrar y tener plata en los bolsillos”, asegura. Un poco más grande, tomaba lápices y hasta los libros que sus compañeros no querían guardar para venderlos en el centro de su ciudad. También vendió ropa interior masculina, gorras y camisetas.

Desde hace una década se cuida con la comida y va al gimnasio al menos tres veces a la semana, aunque intenta ir más días. Es casi un requisito que el hotel en el que se hospede tenga un lugar donde pueda ir a entrenar. Hoy es considerado uno de los nuevos sex symbols del país y varias compañías lo buscan para sus anuncios, como uno reciente en el que apareció ‘desnudo’ para publicitar una nueva edición de gafas.

La joven estrella le escribe al amor, pero más al despecho. Intentó tocar cinco instrumentos, pero terminó decantándose por cantar. Al comienzo hacía covers y ahora compone con su hermano (la persona determinante en su carrera musical). Su primer concierto pago fue en una discoteca en Bucaramanga; les dieron 500.000 pesos. Hoy factura hasta mil veces esa cifra y está incluido en listados de celebridades con un patrimonio superior a los 2 millones de dólares.

Ha lanzado tres álbumes, 2000, ADN y Dopamina, y más de una decena de colaboraciones con artistas como Wisin y Yandel, Maluma, Anuel, Piso 21, Grupo Frontera, Marshmello, Luis Fonsi, entre otros. Varios lo encasillan en la música urbana, aunque sus composiciones se han movido entre varios géneros, desde boleros y baladas, hasta bachata y música norteña.

Sus aliadas han sido las plataformas digitales. Varias de sus canciones se han vuelto tendencia. En marzo del 2022, el rapero Snoop Dogg subió una historia de Instagram escuchando Te olvido —otra de las canciones que forman parte de 2000.

“Yo sé lo mucho que hemos trabajado”, enfatiza. Su disciplina lo ha llevado a ser una de las grandes revelaciones colombianas. Estuvo nominado dos veces en los Premios Grammy Latino, en el 2019 y el 2022, y este año lo volvieron a nominar. Además, acumula más de 12.100 millones de reproducciones en YouTube y tiene en promedio 35,1 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Manuel Turizo está en el radar de las celebridades y de agrupaciones icónicas, como Coldplay, que lo invitó a su concierto en Bogotá el año pasado, o su presentación con Prince Royce en los Latin American Music Awards de este año, y se volvió totalmente internacional con su colaboración con la colombiana Shakira, con quien cantó Copa vacía, una producción que suma más de 84 millones de visualizaciones de YouTube y con la que el joven logró su mejor debut en el top 10 de la lista Latin Pop Airplay de Billboard.

¿Cómo fue trabajar con Shakira, que ha sido quizás la colaboración más importante de su carrera?



Cantar con Shakira es un sueño que todo artista colombiano y latino tiene, y lo pude hacer. Es la magia y la cereza del pastel de la música latina. Poder trabajar con ella, conocerla, fue una vaina maravillosa, pero sobre todo ver cómo trabaja, aprender de ella y absorber parte de lo que hace. La experiencia de Shakira es brutal y por eso está donde está.

¿Quién contactó a quién?

Shakira me escribió y me mandó la canción. Copa vacía es de ella.

¿Había hablado con ella antes?

Sí. Hace un tiempo habíamos hablado para hacer otra canción que no sentimos que era la correcta. Entonces seguimos buscando mutuamente hasta que fuera el momento apropiado, que fue con Copa vacía.

Ese video fue de alta producción.

Ella tenía ya cuadrado el video y la intención. Nos conocimos en Barcelona y lo hicimos. En realidad se quería mostrar el sentimiento de lo que cantamos y de lo que hablamos: cómo se siente una sirena cuando la sacan de su hábitat.

Su última colaboración fue con Grupo Frontera, el grupo mexicano que está en auge.



De lunes a lunes es mi primera canción con influencias ciento por ciento mexicanas, que son de un país que a mí me ha dado mucho cariño. Es mi segunda casa después de Colombia. A Grupo Frontera lo conocí en Monterrey en un festival hace unos meses. Y empezamos a hablar. Yo tenía esa canción y queríamos hacerla de ese género

Ahora se lanzó con una cumbia, pero antes tuvo una bachata y un merengue como éxitos. Finalmente, ¿cuál es su género? ¿Cómo lo define?

Sí, es una cumbia norteña. Todo el tiempo exploro. Siempre estoy buscando cosas que no he hecho y siempre me pregunto: ¿qué más puedo hacer diferente para mi público? Eso me gusta: abrir el libro lo más que se pueda. No es solo estar en un estilo o un género.

¿Le molesta cuando lo encasillan en la música urbana?

No, no me molesta. Lo que la gente quiera referenciar o quiera hacer es su decisión. Yo hago lo mío y no me dejo llevar mucho por las etiquetas que ponen los otros.

Hablemos de su infancia, ¿cómo fueron sus días en el Colegio Británico de Montería?

Fueron días buenos. Mis papás se esforzaron bastante porque nosotros tuviéramos una buena educación y formación. El colegio hizo gran parte de eso.

¿Cómo fue eso que probó con instrumentos primero y después cantó?

Mis papás nos tenían como exigencia que debíamos hacer un deporte o tocar un instrumento mientras estábamos en el colegio. Intenté con la batería, acordeón, violín, piano y guitarra, pero no me apasionaban del todo. A mí lo que me gustaba era cantar. Me gustaba escuchar las melodías y las voces, y cogía las canciones que me gustaban y las intentaba cantar. Para ese tiempo también me dio por escribir canciones. Y entonces dije que debía intentar aprender a cantar con técnica y poder utilizar mi voz. Me grababa y me escuchaba. Me metieron a clases de educación vocal y todo comenzó a mejorar. Casi terminando mi niñez estaba buscando para qué servía. Yo era muy necio con eso. Yo no era el genio del salón ni el deportista. Cantaba todo el tiempo en la casa. La música era mi pasatiempo, después mi carrera y ahora mi vida.

¿Y los poemas?

[Risas] Se me facilitaba escribir cosas rápidas de lo que pasaba, pero preferí la música.

¿Cómo era la relación con sus papás?

Con mi mamá siempre ha sido muy buena. Con mi papá hubo una época en la que yo era como el peor enemigo de él y él era como mi peor enemigo.

¿Fue en la adolescencia?

En un punto de mi adolescencia no tuve buena relación con mi papá. Un padre lo que quiere es educarte y un joven como yo era un poco rebelde. Tuve una época rebelde y quería salir del cascarón. Era un tiempo en el que quería encontrar quién era.

¿Y ya se solucionó?



Cuando fui teniendo más madurez entendí que él estaba educándome y que realmente lo que pasaba es que estaba peleando con un niño rebelde que no sabía hacia dónde quería ir. Pero todo eso que me enseñó es también lo que me tiene en donde estoy hoy.

Su relación con su papá también ha estado marcada por algo más allá de la música: el amor por los caballos…

El amor por los caballos viene desde y por mi papá. Incluso diría que viene de sangre: a mi abuelo le encantaban los caballos, a mi papá también. Desde antes de que yo empezara a hablar, me cuentan que me gustaban, me llamaban mucho la atención y eso creció conmigo. Antes no podía tener uno porque cuesta dinero, pero ahora sí.

¿Es verdad que iba a las fincas que cuidaba su papá para verlos?

Sí, me gustaba ir con mi papá. El campo me gustaba mucho, me la pasaba bien. Madrugaba a las tres o cuatro de la mañana con él y nos íbamos a trabajar. Ahí entendí la relación brutal con estos animales que me enamoran.

¿Y cómo fue eso que compró un “salto de un caballo” sin permiso de su papá?

Podría tener unos 11 años. Estaban subastando un salto de un caballo y lo compré [risas]. Después llamaron a mi papá y le dijeron lo que había hecho.

De su papá, entonces, heredó lo emocional. ¿Cuál es la cuota de su mamá?

Con mi mamá el tema ha ido más hacia lo racional. Es ese polo a tierra que me ha servido cuando hay momentos difíciles.

¿Un momento difícil como la pandemia?

Sí, fue difícil. En cuarentena vivía con algo de ansiedad y casi no dormía porque duré casi un año sin sacar una canción.

Y ahí es cuando en el 2021 lanzó Quiéreme mientras se pueda. ¿Cómo lo logró?

Salió justo cuando estábamos en cuarentena, pero la teníamos desde antes de la pandemia. En el 2019, estábamos de gira de medios en Europa y en Milán con mi hermano, nos reunimos con productores. Nos mostraron varios ritmos, pero no nos atrapó uno, solo el último. Lo escuchamos. La canción empieza con el coro que es poderoso, lo trabajamos con Bull Nene. Después la trabajamos y llegó la pandemia y estábamos en un momento en el que necesitábamos lanzar algo que conectara con la gente.

Su hermano Julián ha sido definitivo en su carrera, ha estado con usted en las composiciones, es miembro de su agrupación, fue su primer mánager y es su coequipero…

Es mi hermano mayor, me lleva tres años y es determinante. Él siempre ha sido mi colega de todo este sueño de la música y empezamos a escribir canciones juntos desde cero.

Con él se fue a Medellín a abrir camino, ¿cuándo fue y cómo fueron esos días?

Eso fue en el 2015. Fueron días brutales. Eran de mucha adrenalina e incertidumbre, no teníamos idea de lo que iba a pasar, pero por cualquier cosa que pasara, por pequeña que fuera, nos sorprendíamos mucho y nos sentíamos muy bien. Yo aproveché que él estaba viviendo allá en Medellín, porque estaba estudiando en la universidad. En Montería yo no conocía a nadie que hiciera música, que tuviera un estudio; en Medellín era lo contrario, uno decía: acá hay gente que hace música, las posibilidades son más fáciles.

¿Fue allá donde se grabó Una lady como tú, su primer éxito que lo posicionó en Colombia?

La grabamos en el estudio de Santiago Mesa, Zenzei. Él tenía un estudio en su habitación y ahí fue donde empezamos a grabar, donde producimos la canción. En ese lugar empezó la carrera y el éxito que empezamos a tener los tres juntos en la música. Él se conoció con mi hermano por la universidad y Julián le mostró alguna grabación que teníamos. Cuando la grabamos, de inmediato dijimos que tocaba montar un video, buscamos una modelo, Daniela Salazar, y salió la producción.

Fue tanto el eco de la canción que el reconocido reguetonero Nicky Jam se interesó por ella.

Fue el primero que me dio la mano. Yo no lo conocía y la canción había tomado vuelo. El 6 de diciembre del 2016 pagamos en una página de internet para que la canción se ubicara en plataformas digitales. Después de unas semanas, se ubicó en los listados nacionales. Para marzo del 2017 ya era un hit completo. Un día, Nicky Jam me mandó un video por Instagram. Yo le había escrito, pero no habíamos hablado ni lo conocía. Me dijo: “Voy a hacer el remix de tu canción”. Y en menos de un mes viajó a Medellín y lo hicimos.

Estaba en décimo grado cuando se convirtió en estrella, ¿fue difícil terminar el colegio?

Al principio mi mamá no quería que dejara el colegio, pero era un hecho que ella se diera cuenta del compromiso que había hacia esto, de que era en serio, que no era un capricho de joven. En ese momento viajábamos todos los fines de semana y ella aceptó que empezara a estudiar por internet.

Facebook Twitter Linkedin

¿Usted es así de romántico como sus canciones?

La gente dice que yo soy romántico, pero si se ponen a escuchar la letra de mi música se darían cuenta que yo más que romántico soy un despechado a morir.

¿Cómo le va con los despechos?

Soy llorón y me pongo como una Magdalena.

¿Ha llorado con alguna canción suya?

Con Vacío. Salió este año con el nuevo álbum. Estaba con Julián y Zenzei en Miami. Tuvimos una conversación profunda sobre el hecho de que muchas veces hacemos lo que nos gusta, pero se abandonan muchas otras.



Le ha tocado madurar rápido por su éxito, ¿cierto?

A mis 16 años me cargué demasiado de compromisos en mi espalda, pero también se convirtieron en una oportunidad para caminar hacia el éxito. Gracias a este proyecto hemos logrado un equipo de trabajo de más de 40 personas. Es algo serio porque muchos dependemos de esto. Quiero que mi música siga siendo sostenible. Esto que hago lo hago porque me nace del alma: amo cantar.

¿Cómo conoció a su actual novia, Joselina Sorza?

La conocí por un amigo en común. Fue la primera vez que fui a cantar a Bogotá. Él me la presentó. Ella es de Valledupar y yo estaba estudiando. Cuando yo canté, ella no fue. Después, pasado el tiempo, nos volvimos a ver. Ella me gustaba desde el primer momento en que la vi. Pero yo decía que no me iba a enamorar. Yo solo le tiraba los perros. Empezamos a hablarnos más y a conocernos, y después terminamos más enamorados.

¿Cuándo se dio cuenta de que era famoso?

Con Una lady como tú. Si tú ves hoy, el video original tiene más de 1.700 millones de reproducciones y el remix con Nicky Jam más de 75 millones en YouTube. Pero también te digo: ha sido un proceso en el que cada vez más subo escalones.

¿Qué significa tener en promedio 35 millones de reproducciones mensuales en Spotify? Eso es un buen cheque…

Solo te diré que es algo brutal y parte de algo que he hecho: soy alguien constante y disciplinado en cada aspecto de mi vida.

¿Cuándo se fue a vivir a Miami?

En el 2019. Allí tuve mi primer apartamento propio. No tengo planes de irme.

Ese fue un buen año para usted porque además fue la primera vez que lo nominaron al Grammy Latino.



Nos nominaron con el remix de Pa’ Olvidarte que hicimos con Chocquibtown, Zion & Lennox y Farruko. Tres años después, en el 2022, también me nominaron con Vagabundo, que hice con Sebastián Yatra y Beéle.

Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Coldplay son solo algunos de los artistas internacionales con los que usted ha cantado, ¿dimensiona el alcance de su música?



Yo empecé a dimensionar el fenómeno cuando me di cuenta que cada vez que lanzaba una canción los números de reproducciones se contaban por millones.

Como lo que pasó con La bachata, que se convirtió en uno de los himnos del verano europeo…



Se volvió viral en TikTok y eso fue como una bola que se extendió por todo lado. La canción se publicó en mayo del año pasado. Este año, para el verano, ya estábamos en los top de varias listas en España, México y Estados Unidos.

Tiene millones de seguidores en redes sociales, le deben escribir bastante, ¿ve los comentarios?



Tengo las notificaciones apagadas, pero a veces reviso. Hay gente muy especial y cariñosa, hay otra que me hace reír. Me parece muy loco, por ejemplo, la gente despechada. Algunos me escriben reclamando que por qué saqué una canción [risas]. También me han enviado fotos de mil maneras. Todos mandan de todo, incluso comentarios malintencionados.

Una bachata, un merengue, una cumbia, ¿habrá una salsa? ¿Algún cantante con quien le gustaría hacer algo?

Podría pasar. En salsa, me gustaría con Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa.

