A Manolo Bellon es fácil encontrárselo en las calles y los parques de la localidad de Usaquén. Si ve a un personaje con cachucha y una camiseta estampada con el logotipo de los Beatles, fijo es él. Y muy seguramente acompañado de la Monita, su esposa y mano derecha en muchos de sus asuntos.

Entre junio del 2022 y junio del 2023, Leonor Espinosa portó la corona a la mejor cocinera del mundo, según el listado The World's 50 Best. Foto: Pablo Salgado

Sencillo, simpático, mucho más cercano al humor y a la calma que a la ira o a la controversia, Manuel Bellon nació en Bogotá en 1949, hijo de migrantes alemanes, quienes llegaron a Colombia en 1938. Estudió en el Colegio Americano y luego Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional. En 1969, antes de terminar sus estudios tuvo la oportunidad de entrar a la radio. De allí a la prensa escrita. Arrancó con una columna en El Espacio y luego pasó al diario EL TIEMPO, donde escribió la columna ‘Manolo comenta’, que se denominó luego ‘Surcos del pop’. Fue editor de cultura del periódico entre 1985 y 1987. También ha estado en la televisión y en la actualidad es muy activo en redes sociales.



Es un gran caminante, ama profundamente a Bogotá, la ciudad que acogió a sus padres y les dio la oportunidad de salir adelante; donde nació, creció y vive. Recorrió sus cerros y humedales que luego se secaron para construir encima de ellos.



Es padre de dos hijas, fruto de su primer matrimonio, y ahora es como un padre para Valentina, hija de la Mona. Hincha de Santa Fe, le gusta comer de todo, pero siente una pasión especial por los postres. Es buen lector, no sólo sobre música. En estos días está leyendo otra vez a Julio Verne. Ha releído varias veces a Agatha Christie, le fascinan autores como Morris West y John Grisham. “Y el libro que siempre me acompaña es la Biblia, ese es de lectura diaria”, lo dice como creyente, luterano por herencia de sus padres.

Manolo Bellon en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Manolo, ¿cuál es la primera pieza musical que recuerda haber oído?

Probablemente, no puedo estar muy seguro, es Ein Feste Burg Ist Unser Gott (Una poderosa fortaleza es nuestro Dios), un himno de la tradición protestante.

¿Había un ambiente propicio para la música en su casa?

Sí. Ambos tenían formación musical. Papá tocaba el piano, mamá era una estupenda cantante. Ella hizo parte de coros aquí en Bogotá, entonces el entorno siempre fue musical. En la casa había un piano que papá tocaba y sin embargo yo no recuerdo que mamá cantara y mi papá la acompañara al piano. Cada uno lo hacía por su cuenta.

¿Cómo era su relación con los discos cuando era niño?

Recuerdo la vieja radiola Philips. Uno levantaba la tapa y salía la tornamesa donde se ponían esos pesadísimos discos de acetato de Schubert, Schumann, Chopin, Beethoven, Mozart y el largo etcétera de compositores clásicos.

¿Y con la radio?

Descubrí la magia de la radio cuando tenía como tres años. A mi papá, que era un periodista muy conocedor de la situación internacional, lo invitaron a un programa que se llamaba radioperiódico La Opinión, de Alberto Galindo. Nos congregamos en la sala de la casa para escuchar a papá y, cuando empezó la entrevista, mamá después me contó, yo inmediatamente me fui a buscar a mi papá detrás del radio, detrás de las cortinas, detrás del sofá de la casa. Mi adolescencia estuvo marcada por Radio 15, aunque yo ya venía con el antecedente de Jimmy Raisbeck, que lo escuchaban mis hermanos, quien de alguna forma inspiró lo que yo hice después.

¿Usted se considera su discípulo?

Sí, totalmente, aun cuando yo oía también a Carlos Pinzón y a Alfonso Lizarazo. Yo venía escuchando rock and roll, desde Elvis Presley, Bill Haley y sus Cometas, Buddy Holly y Chuck Berry, y además escuchaba Radio 15, que programaba rock y pop en inglés y en español. Recuerdo que cuando murió mi papá, en octubre de 1962, llegamos a casa después del entierro y mi instinto fue poner Radio 15. Por supuesto chocó muchísimo y terminé apagándolo. Ese fue el consuelo que yo busqué.

Manolo Bellon en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

¿Usted estudió música?

Tomé clases de piano cuando tenía seis o siete años, pero la profesora le dijo a mamá: “No pierda su dinero, ni pierdo mi tiempo. Ese niño no tiene el más mínimo sentido musical”.

¿Cuándo conoció a los Beatles?

Fue un sábado por la tarde en abril de 1964. Veníamos en el Volkswagen de mamá. Quien iba manejando era mi hermano mayor, Claudio. Como yo iba en el puesto del copiloto estaba encargado del radio de tubos del carro. Yo tenía además la precisión para ubicar la emisora en el extremo del dial del AM, donde era dificilísimo sintonizar las emisoras, y buscar los 1310 kilohertz de Radio 15. Ahí fue.

¿Qué lo atrapó de esa manera?

Que esa tarde salieron del parlante del carro esos sonidos gloriosos de esas guitarras recias y Paul cantando I Want To Hold Your Hand. Eso le pegó muy duro a mi corazoncito adolescente porque la letra era muy relevante. Me gustó mucho que no lo dijeran de una manera blanda, sino recia, con guitarras durísimas. Descubrí un nuevo sonido. Después fue simplemente seguir buscando cosas de ellos. Lo demás es como historia.

Manolo Bellon en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

¿Y su carrera de locutor y disc jockey cómo arrancó?

Mi llegada a la radio fue una casualidad. En algún programa, Édgar Restrepo Caro pronunció mal el título de una canción. Lo busqué en el Pasaje de los Hippies donde tenía su tienda de discos y le hice la observación. Uno a los 20 años puede ser muy soberbio, a mí todavía me apena decirlo, pero es la verdad. Y Édgar, en un gesto de inmensa humildad, me dijo: “Yo mañana grabo mis programas, ¿por qué no me acompaña y me corrige al aire? Entonces fui con él a Caracol, en la calle 19 número 8-48, y entramos al estudio. Él y Humberto Monroy estaban grabando su programa. En un momento dijo Édgar: “Hay un oyente que quiere hacer una rectificación sobre algo que dije”. Me paré frente al micrófono y fue amor a primera vista. Así de simple. Yo no había pensado en la radio como profesión hasta ese momento.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Yo recibía periódicos gringos con unos días de retraso. Cuando encontraba notas musicales se las pasaba a Humberto y a Édgar. Entonces ellos me invitaban a los programas para que yo leyera esas noticias al aire, y así me fui metiendo. En 1970, Édgar, que tenía un programa en Radio Latina, me lo heredó.

¿Qué edad tenía?

21 años. Los sábados por la tarde, cuando todo el mundo estaba jugando fútbol o en cine, yo me iba a grabar con mis discos debajo del brazo.

¿Podía programar lo que usted quisiera o le tocaba seguir instrucciones?

Era un programa mío y yo pasaba lo que se me daba la gana.

¿Cómo llegó a Radio 15?

Yo seguí ayudando a Édgar y a Humberto y conocí a Alfonso Lizarazo. Un día me dijo que quería hacer la versión radial de Estudio 15, que era un programa de la televisión, y me pidió que lo acompañara junto con María Elvira Cárdenas, una cantante. Cuando terminó el primer programa dijo: “Nos acompañaron María Elvira y…”, me miró como preguntando mi nombre. Le dije cuchicheando: “Manuel Bellon” y remató: “... y Manolo Bellon”. Al terminar la grabación le dije: “Por favor, mi nombre es Manuel, no Manolo; eso me va a crear un problema en la casa”. Y entonces Alfonso me dijo una sabia frase: “Si tú quieres convertir esto en profesión piensa que Manuel Bellon no suena a nada. Manolo Bellon es muy sonoro”. De alguna forma fue mi mentor porque me puso el nombre de Manolo.

Manolo Bellon nació hace 68 años en Bogotá. Foto: Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO

Es decir, el bautizo artístico fue de Alfonso Lizarazo.

Sí. De eso ya hace 54 años. De esos comienzos tengo una anécdota. Una tarde tomé uno de los famosos buses Amarillos y Rojo, la ruta Olaya-Quiroga para ir al Centro. Resulta que, ¡oh sorpresa!, el conductor tenía prendido Radio 15. Cuando comenzó el programa Estudio 15 yo iba sentado en la última banca. Yo estaba seguro que todo el mundo me estaba mirando diciendo “ese es el tipo que está hablando ahí”… qué absurdo. Tres cuadras más adelante me bajé del bus. Yo no pude con eso.

Otra faceta suya es la de presentador de conciertos como maestro de ceremonias.

Sí, la primera experiencia fue muy divertida, en 1973, cuando vino un grupo inglés que se llamaba Christie, que tenía un éxito muy grande, que se llamaba Yellow River. Ellos se presentaron en el Coliseo Cubierto El Campín y me pidieron el favor de que presentara el concierto. Cuando se acabó, Jeff Christie se bajó del escenario, completamente agotado, y la gente gritaba: “otra, otra, otra”. Fui al camerino y le dije: “Jeff, la gente está pidiendo otra”. Me respondió: Deme unos minutos y vuelvo, pero solamente a cantar Yellow River. Yo subí al escenario y le pregunté a la gente qué canción querían oír y mencionaban todas menos Yellow River. Entonces yo empecé a decir: “Oigo a alguien diciendo Yellow River, me pareció oír Yellow River”, hasta que alguien por allá empezó a decir Yellow River y luego todo el coliseo empezó a corear “Yellow River, Yellow River”.

¿Qué más conciertos recuerda haber presentado?

La primera venida de Santana a Colombia en 1973. También presenté a Roberto Roena, cuando vino en esa misma época, a Gloria Gaynor, a Barry White, a Elis Regina, la fallecida gran cantante brasilera, y a su paisano Toquinho, el guitarrista extraordinario. A Billy Preston lo presenté en el Teatro Colón. Las voces clásicas del rock, en el 2000, en el Castillo Marroquín. En fin...



Un paréntesis. Usted al tener contacto con tantos músicos, ¿es coleccionista de autógrafos?

No, yo nunca coleccioné muchos; tengo algunos. Es lo mismo con las fotos. Para mí conocer a un artista no significaba necesariamente foto para la posteridad. Tengo muy pocas fotos de ese estilo.

Háblenos de su paso por la televisión.

Mi primera experiencia fue en 1978 cuando me entrevistó Gustavo Castro Caycedo. Al día siguiente empezaron a llamar a la emisora a decir que muy buena la entrevista, pero que me habían imaginado de un metro con 85 de estatura, rubio, con cola de caballo, barba y ojos azules. Y yo, pues qué pena, esto es lo que hay.

¿Y cuándo empezó como a trabajar como presentador de programas?

Eso fue en 1979, cuando Pedro Meléndez de CVTV me llamó para licitar un programa que se llamaba Telediscoteca, donde combinábamos videos con un grupo en vivo. Ahí fue donde nació, digamos masivamente, Compañía Ilimitada. Era divertido porque la televisión ya era a color, pero las cámaras seguían siendo en blanco y negro. Entonces la parte que hacíamos en el estudio salía en blanco y negro y los videos que pasábamos iban a color. Ese programa duró como dos años, fue muy popular, el segundo programa de más sintonía de la Cadena 2.

¿Después hizo otros proyectos de televisión?

Sí, hice un programa que se llamaba Estudio 80 con Programar Televisión, que era la competencia de De rumba, de Alfonso Lizarazo, y Video música, a secas, en donde yo presentaba videos con voz en off.

Usted también trabajó en noticieros. Recuerdo haberlo visto como reportero en el famosísimo Concierto de Conciertos.

Sí, trabajé en Siete Días en el Mundo, de Fernando Buitrago. También estuve en los inicios del Noticiero de las 7, con Juan Guillermo Ríos. Después llegué a CM&, donde estuve varios años presentando las notas de farándula, de cultura y además ayudándole a Yamid Amat escribiendo libretos para los presentadores, y cuando llegué a Caracol Estéreo como director de la emisora me tocó dejar la televisión. Ahora salgo cuando me hacen entrevistas o como cuando fui jurado en Canta Conmigo, pero ya son proyectos esporádicos.

Pasemos a la escritura. Comencemos por la prensa escrita.

Yo escribí en 1973 unas cosas para el periódico El Espacio, que las publicaba. Pero realmente comencé a escribir en serio en 1979, en EL TIEMPO, una columna que se llamaba ‘Manolo comenta’, que después se volvió ‘Surcos del pop’.

Es un nombre que ha permanecido.

Exacto, porque se volvió un programa de radio. Inclusive fue un libro. En esa columna comencé a escribir crítica musical, de conciertos, de discos, hice entrevistas, y eso llevó a que entre 1985 y 1987 fuera editor de Cultura y Espectáculos de EL TIEMPO. Empecé a escribir sobre teatro, sobre cine, sobre otras cosas.

Además de temas culturales, ¿usted incursionó en otros campos del periodismo?

Yo participé en programas de variedades en radio y en televisión. Estuve vinculado a programas de corte ecológico en Caracol por allá en los dosmiles. Pero de resto he estado muy dedicado al arte y la cultura.



¿Cómo arrancó su carrera como escritor de libros?



Cuando terminé de hacer Ciclos Especiales con The Beatles en Caracol Estéreo, al que le dediqué 99 programas.

¿Y por qué no cien?

Eso tiene una razón. La frecuencia de la emisora es 99.9. Un compañero del colegio me dijo que utilizara los libretos para volverlos un libro. Yo le dije que sí lo había pensado, pero que era un lío porque en la emisora no tenía tiempo. Me dijo: “Yo te voy a llamar un poconón de veces al día y te voy a preguntar si ya comenzaste a escribir”. Yo me quedé pensando... que me interrumpan el trabajo llamándome para decirme que si comencé a escribir, pues mejor me pongo a escribir para que me deje trabajar tranquilo. Y así, en el 2003, se lanzó el primer The Beatles, la historia, con Intermedio Editores, con el que me fue muy bien en aquella época.

Yo recuerdo mucho el despliegue que tuvo el ABC del rock.

Cuando terminé lo de los Beatles me pregunté: “¿Ahora qué hago? Escribamos una historia del rock; eso lo tengo aquí todo en la cabeza, eso es fácil de escribir”. Por supuesto que no. Fue una labor brutal de investigación, de ordenar pensamientos, de ordenar críticamente, de darles peso a ciertas cosas. Todo ese tema finalmente condujo a que, en el 2007, con el sello Aguilar, se lanzara El ABC, que inicialmente venía con un CD. El libro terminó en tres ediciones, yo lo actualicé dos veces y sigue siendo un libro que, 15 años después de su lanzamiento, lo siguen vendiendo muy bien. Después vino un libro que se llama Surcos del pop, que es un anecdotario; es como un programa de radio pero solamente la cháchara. Son cuenticos musicales. Ese libro se lanzó en el 2011 y en el 2017, con Penguin Random House, decidimos hacer The Beatles, la historia. Pero no fue actualizar el libro que hice en el 2003, sino escribirlo completamente de nuevo desde la primera letra del primer párrafo de la primera página.

¿Qué diferencias hay entre el primero y el segundo?

Muchas. Entre 2003 y 2017 ocurrieron muchísimas cosas. La consulta por Internet era muchísimo más fácil. Entonces pude subsanar errores y equivocaciones que tenía el primer libro, corregirlos y, por supuesto, está ampliado y actualizado.

Hay otra faceta suya que en mi opinión hace que usted siga siendo un periodista activo, y es todo lo que hace en redes sociales.

Cuando yo me pensioné en el 2010 hubo algunas ofertas para seguir haciendo radio, pero la verdad es que no hubo nada que me motivara. No tengo el ego para decir que con tal de estar al aire hago cualquier cosa. Yo quería hacer algo muy específico y no hubo manera de hacerlo, entonces me trasladé a las redes. Lo que hice fue fortalecer mis redes y canalizar todas las energías creativas a través de ellas.

¿Cómo ha sido ese proceso?

En un principio lo hice a través de Terra.com. Eso simplemente se fue transformando hasta que en el 2017 tuve una emisora on-line, que finalmente la cerramos después de que la hackearon. Entonces decimos cerrarla y empezar a usar el Facebook e Instagram para hacer programas en vivo. Como uno finalmente es animal de ese negocio, algo que uno no deja de hacer, eso se volvió como los programas de las emisoras abiertas, que ahora estoy haciendo en redes desde hace como seis años.

Háblenos de su paso por Discos Philips.

Sí, nuevamente fue gracias a Édgar Restrepo Caro. Cuando empezó a desarrollarse el grupo Génesis de Humberto Monroy, Édgar, que trabajaba con ellos, en un momento dado le dijo a don Alfonso Escolar, el eterno gerente de Discos Philips, que no podía seguir, y me recomendó. Trabajé allá alrededor de tres años como jefe de repertorio y de promoción del catálogo anglo.

¿Usted combinaba ese trabajo con la radio?

Sí, con los programas que hacía en Radio Visión y en Musicar FM Stereo.

¿No le causó problemas trabajar para Philips y que los oyentes pensaran que sólo iba a promocionar discos de ese sello?

No; con don Alfonso eso fue claro. Una cosa es mi trabajo como disc jockey y otra cosa es mi trabajo con Discos Philips. Claro, yo pasaba las canciones porque yo tenía información. Qué discos estaban por salir.

Yo me acuerdo de usted muy furioso en Radio 15 vaciando a los oyentes porque habían prensado con gran esfuerzo la ópera Tommy, de The Who, y se habían vendido poquitas copias. Que los melómanos se quejaban de que no se publicaba casi nada en Colombia y que cuando salía algo casi nadie lo compraba.

Eso fue antes de que yo trabajara con Philips, cuando Édgar Restrepo y él me suministraba discos. Él me decía: “Tanto que sobó la gente con la ópera Tommy y mire, ahí la lanzamos y vendió 100 o 200 copias, que vergüenza”, y claro, yo salí a regañar a la gente. Fue un poquito lo mismo que pasó cuando se lanzó el disco de Génesis, el primer experimento real de fusionar ritmos colombianos con el rock. El disco no arrancaba y entonces hice la famosa locura esa de “estamos buscando a Don Simón, ¿en dónde está Don Simón? Que si alguien ha visto a Don Simón”, que era el nombre de una canción de Génesis. Yo pasaba la canción, finalmente pegó y el disco se vendió bastante bien.

Desde los tiempos de la radio musical en AM, hasta nuestros días, el bogotano Manolo Bellon, ha sido el maestro informal de miles de colombianos Foto: Ricardo Pinzón

Uno oye cosas como “la música de antes, cuando yo era joven era mejor”. ¿Qué opina al respecto?

A uno lo marca de por vida lo que oye entre los 12 y los 25 años. Uno lo asocia a una etapa formativa en la vida y queda más grabado en el recuerdo. Yo siempre he dicho que en la música de hoy en día hay cosas interesantes, hay otras que no me gustan. Pero yo entiendo que no es música diseñada para que me guste. Está diseñada para un público juvenil adolescente, no para mí. Entonces no tiene por qué gustarme.

¿Usted sí piensa que el rock está muerto?

No, el rock no está muerto. Y hay muchas evidencias de eso. No solamente estoy hablando de los conciertos con los clásicos grupos. Han surgido artistas interesantes como Killers, como Muse... inclusive Billie Eilish. Yo sé que van a decir que ella no es roquera. Entonces hay artistas que están trabajando el género, pero hay otros que son más populares en este momento.

¿Y cómo es su visión del rock colombiano actual?

Hay producto, pero casi todo pareciera estar “infectado” por el reguetón. Lo pongo así, entre comillas. Si uno piensa que artistas como Juanes “urbanizan” su sonido, entonces yo pienso que está muy afectado. Los músicos piensan: “Si yo quiero que me escuchen, si quiero vender discos, si quiero conciertos tengo que meterme por ahí”. Esto pasa en otros géneros, como el vallenato. Están “urbanizando” su sonido porque es lo que está pegado.

Pero eso ocurre en todo el mundo. Uno oye ese ritmo del reguetón en alemán, en italiano, ¿a qué se debe ese fenómeno?

Inclusive Bad Bunny, en fusión con músicos norteños, ¡están de número uno en Billboard! Entonces uno dice: “Aquí está pasando algo diferente”. En el reguetón su ritmo característico está presente en una gran cantidad de canciones. Están las voces, que no tienen la calidez del que canta sin ayudas procesadas electrónicamente. Procesar las voces es como pasar de lo análogo a lo digital, que tanto les chocó a muchas personas que decían que el sonido analógico es más puro, más perfecto, más cálido. Aunque, entre paréntesis, si yo pongo una grabación digital o una grabación análoga en un muy buen equipo de sonido, el 99.9 de las personas no diferencia entre los dos. La calidez de lo analógico frente a lo frío de lo digital... eso es muy relativo.

Usted es muy aficionado al fútbol. Cuéntenos un poco de su experiencia como hincha santafereño.

Mi historia se remonta a 1958, cuando la final de año, hablando con mi papá, me dijo: “Santa Fe es campeón”. Papá era medio hincha de Santa Fe, supongo que por aquello de que el Stuttgart, su ciudad natal, también tiene un uniforme rojo. Es como mi primer recuerdo. Yo comencé a ir al estadio en 1962. En el primer partido que vi, Santa Fe-América, Santa Fe perdió 3 a 2, por si acaso le interesa. He ido cientos de veces al estadio El Campín.

No sólo al Concierto de Conciertos ni al de Paul McCartney.

Vi de todo, no solo conciertos. Torneo de reservas, torneo profesional. Yo tenía un muy buen amigo hincha de Millonarios, entonces indistintamente íbamos a los partidos de Santa Fe o de Millonarios. Eso no afectaba; antes no había barras separadas. Vi muchas veces a la Selección Colombia, partidos internacionales, al Real Madrid, al Santos de Pelé; yo he visto mucho.

¿Y sigue yendo?

Desde la pandemia no he vuelto. Pero de pronto retomo eso en algún momento.

¿Beatles o Rolling Stones?

Los dos, totalmente. No son excluyentes.

¿John Lennon o Paul McCartney?

Ambos, pero yo tengo mi corazoncito más para el lado de Paul. Lo que siempre he dicho es que desde 1964, Paul es mi íntimo amigo. El único problema es que él no lo sabe.

¿Micrófono o máquina de escribir?

Las dos cosas. Me gusta escribir y me leen, y el micrófono ha sido mi compañero desde hace 54 años. Finalmente son complementarios. Ahora, en este momento estoy escribiendo más que haciendo radio, aunque estoy haciendo los Facebook Live e Instagram TV todos los sábados a las 11 a. m. Radio es algo que siempre está allá en el fondo de la mente y el corazón.

¿Le interesa la política?

Sí, finalmente el ser humano, como han dicho, es un animal político. Lo que pasa es que la guardo para mí. Con el veneno que hay en redes, tomar posición da para que la gente se vuelva ofensiva. Alguna vez hice un comentario y alguien inmediatamente salió a decir: “No hable estupideces, dedíquese a lo que sabe, solamente hable de música”. Como si uno no pudiera pensar en otras cosas. Pero bueno, mejor no generar controversia.

¿Le gustaría irse a vivir a otro lado o está contento en Colombia?

No, yo siempre he estado bien aquí. Si se da la posibilidad o la necesidad, porque uno nunca sabe, de ir a otro lado, ¿por qué no?

¿Y a qué sitio así imaginariamente le gustaría?

A través de los años he pensado que sería rico vivir en la tierra de mis padres, poder ir a Alemania. Inglaterra me parece un país interesante y, por supuesto, por amistades, inclusive por familia, a Estados Unidos.

¿En qué proyectos está involucrado, además de sus programas en redes sociales?

Estoy terminando de editar un libro, escribiendo otro y hay dos más en proyecto.

O sea, hay Manolo para rato.

Tengo un acuerdo tácito con la gente. En 1971, un día yo me dije: “Cuando la gente no me quiera seguir escuchando, me retiro”. Lo divertido es que 54 años después hay una gran cantidad de gente que escucha lo que hago y lee lo que escribo. Ese romance no ha terminado. El día que yo no pueda más o que la gente no quiera más, daré las gracias por una carrera inmensamente maravillosa, insospechadamente larga, una carrera bendecida, hermosa y privilegiada. ¿Qué más puedo decir?

Esta entrevista fue realizada por Eduardo Arias

Fotos: Ricardo Pinzón

Edición #128 Mayo- Junio 2023

