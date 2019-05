¿Puede Maluma vivir sin redes sociales?

En los tiempos que corren, ¿puede un artista de la dimensión de Maluma desconectarse de las redes sociales? La pregunta cobra vigencia por la inesperada decisión de Juan Luis Londoño, nombre real del cantante de reguetón, de cerrar en un acto de indignación su cuenta de Instagram.

Su protesta, sin embargo, solo duró unas horas porque tras la pausa la volvió a abrir. No era para menos. Darle un portazo a las carreras a 42 millones y medio de seguidores –que son los que él tiene en esta red social- amerita una reflexión más profunda.



La molestia de Maluma tuvo su origen en una polémica creada por unas imágenes en las que aparece sosteniendo a un cachorro de león. El cantante colombiano suprimió su perfil no sin antes responder visiblemente molesto a los ataques de una parte de sus seguidores.

“Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. ¿Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado?", expresó en unos videos poco antes de desaparecer de Instagram.



Maluma acaba de iniciar una gira en Ciudad de México a donde había llegado lleno de optimismo porque quería mostrar su nueva faceta tras engancharse literalmente a la onda 'new age' y haber titulado su cuarto álbum de estudio: '11:11'. En la cultura popular, mirar el reloj y que sean las 11:11 se ha convertido, en los últimos años, en motivo de buenos augurios.

Pero debido a los comentarios en su contra, la visita no empezó bien. Pero, ¿había podido mantenerse aislado de las redes sociales? No tan tajantemente, explica la experta en el estudio social de las nuevas tecnologías, Renata Cabrales. “Sí”, dice ella. “Un artista tiene derecho a desintoxicarse de muchas formas, una de ellas es cerrar de manera temporal sus redes. Si está siendo atacado, está en su derecho”.



Cabrales, sin embargo, opina que “no creo que sea a largo plazo”, como en efecto ocurrió. ¿Por qué? Porque para los artistas las herramientas que ofrece el ciberespacio son casi imprescindibles. “Los artistas han suplido con sus redes muchos propósitos: dar a conocer novedades musicales, fortalecer la interacción con sus públicos, contar su día a día de manera ágil y sin intermediación. Hay algunos artistas menos mediáticos que Maluma, que pueden decidir no usar más sus redes. No creo que sea el caso de él”.



En una línea similar opina el también experto en tecnología Álvaro Montes aunque él precisa que para la gente del espectáculo es una decisión más compleja: “El retiro de celebridades y marcas de las redes sociales es un fenómeno que empieza a configurarse en el mundo”, dice él.



“Un caso muy emblemático reciente - en el mundo político - es el de Alexandra Ocasio-Cortez. Ella logró llegar a donde está por su magistral manejo de las redes sociales pero cerró su cuenta en Facebook y redujo las otras, a pesar que era la principal rival de Trump en la ardientes discusiones en las redes”, explica.



Montes anota que “hay marcas de cosméticos que tomaron la misma decisión, y YouTubers famosos como Casey Neistat. Empieza a brotar un protesta de mucha gente contra la decadente cultura de los likes, de buscar aceptación social a toda costa y porque las redes afectan la salud mental de los humanos”.



Sin embargo, dice que en “el caso de los artistas de masas, es difícil porque debido a los cambios en el modelo de negocio de la industria musical, la dependencia de la popularidad en redes es importante para el mercadeo de un artista”.

Es difícil porque debido a los cambios en el modelo de negocio de la industria musical, la dependencia de la popularidad en redes es importante para el mercadeo de un artista FACEBOOK

TWITTER

Montes piensa que la repentina decisión de Maluma no es aislada. “Empezarán a aparecer más casos como el de Maluma, en la medida en que se evidencia que el número de seguidores y de likes no es tan fundamental como se ha creído hasta ahora”, pronostica.



El analista de medios Omar Rincón, por su parte, no ve sencillo el retiro de Maluma de las redes sociales. Al contrario, cree que el cantante es un producto de estas. “Sin ellas no existiría”, sentencia.



Rincón argumenta que Maluma es el artista pop colombiano que seguramente tiene el concepto más claro del manejo de las redes sociales y por ello es capaz de generar noticia a través de éstas cada 24 horas.



"Es un tipo que la tiene clara como un sujeto-espectáculo y se debe a la generación de tendencias en las redes. Él es un producto de las redes digitales, sin estas no existiría. Maluma está haciendo un experimento para demostrar que lo más 'cool' sería no estar en las redes. Vivir sin ellas es imposible, porque los artistas pertenecen a sus seguidores... Creo que es un efecto publicitario", opina Rincón.



ENTRETENIMIENTO