​Medellín será la primera ciudad en escuchar el nuevo álbum de Maluma

El cantante de música urbana ya está pronto a publicar su nuevo disco, el cual asegura que es "una puerta para meditar y mirar al interior".



Aunque el lanzamiento oficial será el viernes 17 de mayo, en una entrevista con Jimmy Fallon reveló que este jueves 16 presentará su disco por primera vez, en Medellín, en medio de una gran fiesta.



Su nueva producción, titulada '11:11', consta de 16 canciones; entre ellas, colaboraciones con los artistas Ozuna, Ricky Martin, Ty Dolla $ign, Nicky Jam, Zion & Lennoz, Sech y Farina. Así mismo, una segunda canción con Madonna, que se llama 'Soltera'.

En su cuenta de Instagram, el artista empezó la cuenta regresiva y publicó una pequeña parte del video de su canción 'Dispuesto', en la que comparte con el puertorriqueño Ozuna.

Maluma pausó la gira '11:11 World Tour', que ya visitó Lima y Chile, y anunció que la retomará a finales de mayo para continuar con presentaciones en México. En junio llegará con sus nuevos temas a varias ciudades de Europa.

Para generar mayor expectativa a sus seguidores, el 14 de mayo lanzó 'Déjale saber', que envía un firme mensaje a la mujer para que no se deje maltratar por nadie.



Otros temas que hacen parte de '11:11' son 'HP', que intrepretó durante su entrevista en The Tonight Show, con Fallon; 'Puesto pa' ti', con Farina, y 'No puedo olvidarte' al lado de Nicky Jam.

