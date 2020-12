Maluma estrenó su video de 'Medallo City' en Navidad

A manera de regalo de Navidad, Maluma estrenó justamente este 24 de diciembre el video de la canción Medallo City, en la que refuerza el mensaje de la canción que es justamente un homenaje a lo positivo de Medellín.

Las imágenes comienzan con el artista en lo alto de la torre Coltejer de la capital paisa, un ícono de la ciudad, para resaltar este homenaje en el que invita a contar otras historias de su gente y su cultura.

"De Medallo city pa'l planeta Tierra" dice esta canción que hace parte de su álbum Papi Juancho, lanzado en el 2020. El video no podía tener otro escenario ya que la canción, que ya ha sido escuchada por los seguidores del artista tiene versos como el siguiente: "Esta melodía que está mela, me la 'cranié' y espero que no falle ,pa'hablarleblarle al mundo de Medallo y sus calles. Les estoy hablando de mi city os llevo de norte a sur y por el tour de grafiti".



Y más adelante, resalta, el mensaje de que Medellín no es solo Pablo Escobar, al aparecer con esa leyenda en la parte trasera de una camiseta que por delante dice: "Hay una historia mejor que contar".

REDACCIÓN DE CULTURA

