BOCAS trae este domingo a Maluma en exclusiva

Maluma, el arrollador fenómeno del espectáculo mundial, es la portada de la edición 99 de la Revista BOCAS que circula a partir de este domingo 27 de septiembre.

En una extensa, divertida y exclusiva entrevista, el cantante paisa recordó los puntos álgidos de su vida y obra, como aquella vez que abandonó su sueño de ser un futbolista profesional para convertirse en cantante: “Llegué un día al entrenamiento y le dije al D.T. que yo iba a empezar a cantar reguetón. Casi no me cree. Todos mis parceros del equipo me gozaron, se rieron de mí y yo les dije: ‘Ok, van a ver que yo voy a cumplir mis sueños y algún día me van a recordar’”

Y los cumplió. Hoy es una superestrella mundial; tiene cinco álbumes de estudio —‘Papi Juancho’ es el más reciente—; un premio Grammy Latino (2018); un avión de 22 millones de dólares y acaba de iniciar su carrera cinematográfica de la mano de Jennifer López con ‘Marry Me’ (una película que se estrenará en febrero de 2021).

Juan Luis Londoño, Maluma o el 'Pretty boy', le narró al editor de BOCAS, Mauricio Silva, cómo llegó a ser una celebridad global: “En 2018, cuando llegué al Madison Square, vi una pantalla que decía: ‘Maluma, congratulations, sold out’. ¡En el Garden! Yo salí al escenario y me dieron como ganas de vomitar de la alegría”.



El cantante de 26 años también contó cómo sus canciones en español las corean en Israel, Rumania y Polonia; cómo las letras de ‘Cuatro babys’ y ‘Felices los cuatro’ lo envolvieron en polémicas y cómo hoy se codea con Madona, Shakira, Puff Daddy, Kim Kardashian y el mismísimo príncipe de Abu Dhabi.



La edición 99 de BOCAS incluye, además, una entrevista con el rey de las películas de acción —y también exgobernador de California—, Arnold Schwarzenegger, quien se refirió al paso del tiempo y a su imagen como actor todopoderoso: “Definitivamente apesta cuando envejeces. Y creo que, tal vez, estoy sufriendo por eso más que nadie, porque me miro en el espejo y recuerdo que fui Mr. Universo o Mr. Olympia y que fui alguien que hacía flexiones de banca con 500 libras y levantaba otras 700. Luego, de repente, llegas a una edad en la que ves que tu cuerpo ya no tiene esa forma”.

De otra parte, los maestros de la caricatura política española, Gallego y Rey hablaron de su trabajo en una entrevista a cargo del caricaturista Vladdo, en la que hicieron gala de sus críticas hacia visibles figuras políticas de la actualidad: “Trump es un personaje atrabiliario, es un payaso. ¡Vamos!, perdón por los pobres payasos, que me disculpen; pero es que es un personaje realmente lamentable en todos los sentidos”.



Además, la actual sensación de la literatura latinoamericana, la escritora argentina Mariana Enriquez, habló sobre la creación y sus fijaciones: “No quiero que mis obsesiones me abrumen la ficción, pero al mismo tiempo yo no sé si un creador puede evitar las obsesiones. Este es un momento un poco crítico en ese sentido porque me voy dando cuenta de que siempre termina uno escribiendo sobre lo mismo”.



Finalmente, la activista colombiana Luz Marina Bernal, una 'madre de Soacha' que sufrió la muerte de su hijo a manos de las fuerzas armadas, en lo que se ha conocido como ‘los falsos positivos’, contó las razones de su lucha y cómo pasó de ser una madre entregada a liderar una causa social: “Pensaron que por ser un municipio receptor de familias desplazadas podían llevarse unos cuantos jóvenes hijos de familias pobres y que no íbamos a tener el valor para buscarlos y, sobre todo, para señalarlos a ellos directamente como lo hicimos”.

