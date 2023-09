A través de las redes sociales la madre de la influencer, 'La Segura', reveló la ostentosa cifra que ha gastado en sus cirugías estéticas.



Alexa Mena es una de las figuras más recordadas por los seguidores de su hija, y no solo por su lazo familiar, sino porque en repetidas ocasiones ha acompañado a la creadora en varios de sus proyectos digitales.

Esta madre de tres hijos, ha participado en los clips que Natalia Segura sube a las redes, así que, tanto los fanáticos de esta como los suyos, siempre están al pendiente de todo lo que le suceda a ella y a su familia.



(Le puede interesar: (Fotos) El impresionante ‘cambio de cara’ de Yalin, la más viral, antes y después de las cirugías ).



Así lo demostró en una publicación que se viralizó recientemente, durante un video con el también influencer, Javier Cardenas, y donde la caleña detalló que se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Durante una dinámica de preguntas con el creador de contenido, Mena reveló que se ha hecho cambios en su rostro, nariz, abdomen y busto.



De hecho, hay zonas que se ha operado más de una vez, así que sus visitas al quirófano se tornan incontables al igual que el precio de las operaciones.



"Me he hecho muchas cirugías, dos en la nariz que me costaron 15 millones de pesos cada una. En los senos me he hecho siete cirugías desde cero”, afirmó la modelo que tiene un canal con contenido exclusivo para adultos.



(Siga leyendo: La mujer que vendió su casa y sus pertenencias para hacerse cirugías estéticas).



Cambiar el tamaño de su busto es uno de los procesos en los que más ha invertido, ya que anualmente se operaba para ir aumentando su tamaño hasta llegar al deseado, incluso reveló que sus actuales prótesis fueron personalizadas.



“Las primeras me costaron 15 millones, luego pasé a un tamaño mayor. Cada año me operaba, cada año subía el precio y también según el tamaño del implante (…) El último implante fue una cirugía muy especial, porque esos solamente los hicieron para mí, el tamaño son 1000, estos que tengo (…) Solamente a mí me los hicieron y me costaron 40 millones de pesos”, afirmó en el clip.

¿Cuánto dinero se ha gastado en cirugías en total?

Además de las zonas anteriormente mencionadas, la modelo también se ha practicado varios procedimientos para reducir su masa corporal la zona baja de su abdomen. Confirmó que se ha hecho cinco liposucciones y cada una le costó 25 millones de pesos.



(Lea también: Las fotos antes y después del impresionante cambio de cara de Alina Lozano tras cirugía).



Además, recordó la vez que se colocó biopolímeros en su cola y que hace un poco más de tres años se retiró. Operación que tuvo un valor de 30 millones de pesos.



La caleña dejó claro que parte de sus cirugías se encuentran por encima de los 12 millones de pesos, así que a lo largo de sus intervenciones se ha gastado "75 mil dólares", que en pesos colombianos son unos 300 millones de pesos, aproximadamente, según su declaración en la publicación.







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias