Madonna se confiesa

La mayor estrella de pop de todos los tiempos todavía pelea por se la número uno. Lady Gaga la tiene sin cuidado y ahora enfila todas las baterías hacia el cine. Acaba de cumplir 53 años. Pero todavía se considera una mujer rebelde en todo el sentido de la palabra. Hace poco logró que en Italia boicotearan su debut como directora por afirmar que Silvio Berlusconi no sabía gobernar, pero para ella fue un titular más. Madonna tiene boca para eso y más.

Louise Veronica Ciccone, la gran Madonna, la hija más célebre de Bay City, Michigan, no sólo sigue siendo uno de los más relevantes íconos del mundo contemporáneo, sino que ahora, a sus 53, tal vez algo temprano, tal vez apresurado, alcanza el título de leyenda viva de la música y el cine.



Y no para. La reina del pop –que me recibe en su suite del hotel Excélsior con un espectacular vestido Dolce & Gabbana– continúa en su obstinada tarea de hacer “ruido” artístico, ya sea con unas fotos provocativas, con su música, con la adaptación de papeles “hollywodescos” diseñados a la medida de sus finos zapatos o con su nuevo novio: un joven bailarín francés de 24 años.



Todos sabemos que Madonna necesita reinventarse. Y su última reinvención es como directora de cine. Hace poco estrenó en los cines de todo el mundo una visión muy personal de la historia de amor entre Wallis Simpson y el heredero a la corona británica, Eduardo VIII –el hombre que renunció a su trono por amor y al que ella ve como una estrella del punk–. Louise Veronica Ciccone explica que existe un paralelismo entre la primera “plebeya” que se incrustó en la nobleza y la fama tal y como se entiende hoy en día.



–Todos pensamos que conocemos a Michael Jackson o a Marilyn Monroe o a Martin Luther King. Pero en realidad la gente que no está en sus vidas no los conoce. Aunque leas cada libro sobre ellos nunca los conocerás– dice Madonna.



Y hoy promete un nuevo disco –para el inicio del próximo año– y una película que va a realizar junto a su hija de 15 años, Lourdes. No para. Y sigue siendo la misma guapa, imponente e inteligente de siempre. Su década de ejercicio extremo al lado de Tracey Anderson (el gurú del fitness), su dieta proteínica que sigue religiosamente, y sus cuatro hijos, la mantienen en forma. No para. Es Madonna.

¿La fama es una espada de dos filos?

No lo sé. No me gusta hablar en esos términos. Yo no hago juicios. La vivo como

parte de mi existencia. Reconozco que tiene sus más y sus menos, entiendo que todo el mundo se sienta intrigado por ella y quiera conseguirla, pero si eres lo suficientemente inteligente sabrás que es una trampa.

¿Cómo consigue mantenerse siempre en la cresta de la actualidad?

Creo que es porque soy muy curiosa. Una mujer con una curiosidad enorme. Me gusta

prestar atención a todo lo que me rodea. Busco energía nueva, nuevos talentos, nuevas voces, porque es más fácil escuchar y recibir ideas frescas que repetirse constantemente.

Todos deseamos tener libertad, libertad de expresión, un tema al que llevo enfrentándome desde hace mucho tiempo FACEBOOK

TWITTER

Sus películas, sus canciones, tienden a contar historias de heroínas. Usted siempre ha enarbolado la bandera de la mujer poderosa que con su esfuerzo consigue la libertad.

Creo que he encontrado mi voz como artista y ese ha sido mi objetivo desde que empecé. Mis personajes, mis canciones, muestran cómo cada uno busca su lugar en el mundo. Todos deseamos tener libertad, libertad de expresión, un tema al que llevo enfrentándome desde hace mucho tiempo.

¿Sigue teniendo la misma pasión por la música, la misma ambición, que cuando empezó?

Claro que sí, no lo haría de otro modo. Quiero que mis canciones sean números

uno. Que todo el mundo las escuche. Jamás he hecho un disco y no me importara que

el público lo oyera. Mi música es un reflejo de mi evolución como ser humano. Ahora

escribo de una manera más simple que antes, de una forma más directa. Lo cual

no significa que me levante por la mañana y escriba una canción sobre lo bien que me

siento. Mis canciones son bastante irónicas, contradicciones, si las comparas con lo que solía escribir antes. Mi música hoy en día es más compleja que la que hacía en el pasado.

Sin duda el mundo de la música está evolucionando gracias a Internet, ¿piensa vender su música desde su propio website como hizo Radiohead?

Creo que es una estupenda idea aunque no estoy segura de cómo funcionará. Estamos en una nueva era en la música donde todos tratamos de hacer cosas importantes y se cometen errores. Lo que hizo Radiohead es revolucionario. Me parece que estamos viviendo la oscuridad que precede al amanecer en el mundo de la música. Yo estoy lista para probar cosas nuevas con mi música, con la promoción, quiero que mis canciones se escuchen en todo el mundo y lleguen a mucha gente.

¿Se siente más estrella por formar parte del paseo de la fama del Rock’n Roll Hall?

La verdad es algo hacia lo que siento cierta ambivalencia, no sé qué pensar. Trato de

verlo como una forma de hacer honor a los cantantes y a los compositores por su

contribución al mundo de la música, en mi caso durante veinticinco años, por ese lado es un orgullo.

Hablando de música. ¿Siente que Lady Gaga trata de emular su carrera?

Primero que todo no quiero comentar sobre la obsesión que se ha creado en torno a

Lady Gaga porque no sé en qué está basada, ni en lo profunda o superficial que pueda

ser.

¿Le halaga que ella trate de emular su estilo?

Claro, ¿por qué no?

La cantante norteamericana dice que piensa seguir expresándose diciendo siempre lo que piensa. Su voz y una carrera auténtica la han mantenido en la cresta del mundo de la música. Foto: Efe

Sin duda usted tiene un sentido de los negocios impresionante, ¿los huele?

Creo que sí, pero no pienso que yo sea una mujer de negocios, no lo sé, supongo que

tengo una buena intuición para los negocios, eso es todo.

¿El hecho de que usted no venga de una familia adinerada ha influido en su

actitud hacia el dinero?

Por supuesto. Cuando tienes que ganarte tu posición en el mundo, tienes una visión

completamente distinta que si la heredas. Cuando naces con algo que te han regalado, que por apellido te pertenece, no tienes hambre por demostrar quién eres, ni por conseguir una posición.

¿Es una mujer que siempre tiene todo bajo control?

Soy una mujer que ha aprendido a colaborar, me gusta controlar ciertos aspectos de

mi vida, pero sé bien como delegar. Llevo muchos años en equipo, como pareja, como

madre, como artista, sé colaborar. Pero reconozco que soy una mujer de opiniones

fuertes. Por supuesto que respeto a los demás y todo el mundo está en su derecho

de mostrar lo que piensa o lo que quiere. Entiendo que es siempre mejor trabajar en

equipo.

Cuando naces con algo que te han regalado, que por apellido te pertenece, no tienes hambre por demostrar quién eres, ni por

conseguir una posición FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Spike Lee, las vidas negras importan)

Las mujeres parecen estar de moda en la política, ¿las mujeres son tan fuertes como usted las refleja?

La fuerza no es específica de ningún género. Conozco hombres fuertes y hombres

débiles, mujeres fuertes y mujeres débiles. Todos subestimamos nuestra capacidad, lo importante es no abusar y saber utilizarla en el momento adecuado. Personalmente admiro a la gente que es fuerte emocional y mentalmente y que sabe utilizar esa fuerza sabiamente.

Usted es una de las mujeres más importantes del mundo. ¿Cómo se siente

siendo un modelo para seguir?

Soy consciente de que todo lo que digo y hago se juzga con una medida distinta a

la que se usa con otros artistas. Todo lo que yo hago se magnifica mucho y trato

de utilizar mi poder de comunicación para influir de la mejor forma posible a la mayor cantidad de gente.

¿Por qué decidió llevar el amor de Eduardo VIII y Wally Simpson a la gran

pantalla?

Nunca en la historia alguien se ha atrevido a tanto. Dejar un trono por amor es un

hecho fascinante. Eso fue lo que me atrajo desde el principio. Por otra parte me gusta

ese período; los años 20 y 30 siempre me han interesado.

¿Sería capaz de renunciar al poder por amor?

Creo que es importante destacar y entender que en el amor, en general, siempre tienes que renunciar a algo. Si quieres mantener una relación tienes que dar algo a cambio. Lo que Edward da por amor es enorme y monumental y no creo que él,

en aquellos momentos, fuera capaz de entender lo que significaba su decisión.

Cuando abdicó no sabía que jamás iba a permitírsele la entrada de nuevo a su país,

que jamás iba a servir como británico en ningún evento, si hubiera pensado lo que

iba a suceder tal vez no lo hubiera hecho. Por otra parte ahora vivimos en tiempos

distintos y tenemos el lujo y la habilidad de hacer muchas cosas. Tenemos familias, tenemos amor, no hay razón para renunciar a nada. Ahora tenemos que aprender cómo equilibrar nuestras vidas, el compromiso es mucho mayor.

Debe existir algo de Wally Simpson en usted.

Sin duda su deseo de entender la naturaleza del amor. Cuando empecé a investigar

su historia me preguntaba constantemente cómo debía ser para ellos estar

tan enamorados. Me sorprendía que un hombre fuera capaz de renunciar a tanto.

Los hombres quieren poder. Matarían por su posición. A lo largo de la historia muchos hombres han creado guerras para conseguir un trono, pocos lo han dejado por una mujer. En este caso estamos frente a un hombre que lo deja todo por amor. Me parece una idea tan romántica que decidí llevarla al cine. En el caso de Wally es lo mismo pero a la inversa. Ella quiere que la amen de esa manera.

Creo que cuando nacemos se nos da una baraja de cartas, pero todos podemos cambiar nuestro destino. La felicidad está en

nuestras manos, depende de las decisiones que tomamos a lo largo del camino FACEBOOK

TWITTER

¿Qué descubrió de Wally Simpson rodando este filme?

Su vulnerabilidad. Su fuerza. Su habilidad para sobrevivir. Siento que el personaje me

ha ayudado. A través de ella he aprendido que todos tenemos oportunidades en la

vida y lo importante que es apreciarlas.

¿Es supersticiosa?

No, pero tengo mis rutinas. Mis rituales. Me gusta conectar con todo lo que hago.

Rodando este filme por ejemplo tocaba la ropa de los actores antes de empezar a

rodar. Necesitaba ese contacto físico.

¿Cree en el destino?

Creo que cuando nacemos se nos da una baraja de cartas, pero todos podemos cambiar nuestro destino. La felicidad está en nuestras manos, depende de las decisiones que tomamos a lo largo del camino.

Su hijo David es de Malawi. ¿Qué importancia tiene Malawi para usted?

En Malawi conocí a mi hijo David, y si pudiera habría adoptado diez niños más.

Hay una gran necesidad de padres y no hay nada más maravilloso, más hermoso que

dar ese paso. Fue una época muy dura. Muy dolorosa y una gran lucha. Hice un documental sobre ese país porque una mujer que vive allí me dijo “tú tienes hijos, tú eres madre, has escrito un libro para niños, has donado dinero a fundaciones infantiles, hay un estado de emergencia en Malawi. Hay un millón de niños huérfanos con sida y la gente te presta atención, por favor ayúdanos”. No pude decir que no. Fui allí y experimente de primera mano lo que ocurría. Fui succionada por ellos y gracias a Dios, porque me he encontrado con gente maravillosa que está cambiando las vidas de estos niños. Al llegar a Malawi pensé que podría salvar y cambiar algunas vidas. Pero luego me di cuenta de que uno tiene que cambiar su propia vida para modificar algo. Hace falta tan poco para ayudar a personas en los países en desarrollo.

Usted es una madre que vive en el ojo público, ¿presta una atención especial

a la protección de sus hijos o considera que su seguridad es parte de la vida de su familia?

Trato de evitar que mis hijos vayan a lugares donde hay fotógrafos. En Inglaterra hay

una ley que prohíbe fotografiar a los niños y eso lo hace un poquito más fácil. Los aeropuertos no los podemos evitar, pero sí trato de evitar que se enfrenten a situaciones en las que su privacidad es invadida aunque no siempre lo consigo. En cuanto a nuestra seguridad, cuando necesitamos protección la contratamos, pero quiero que vivan una vida normal y muchas veces no es necesario.

¿No tiene temor de que su película sea juzgada no solo por el filme sino por su imagen?

Suele ser así, por esa razón no presto mucha atención a las críticas, ni leo lo que escriben sobre la película o sobre mí.

Además de su carrera musical, Madonna incursionó en el cine como directora con una película inspirada en la historia de amor de Eduardo VIII y Wally Simpson. Foto: Efe

¿Por qué decidió ponerse de nuevo tras las cámaras?

En Hollywood hay muchos cantantes que deciden actuar, pero no tantos que tomen la

decisión de dirigir. Como realizador puedes contar la historia que quieras, mientras que como actor tienes que adaptarte a otro director. Lo que me gusta de dirigir es la combinación de elementos interesantes. A mí me fascina el arte, la arquitectura, la música, la literatura, la moda, y al rodar este filme he tenido la oportunidad de mezclar esos ingredientes en una misma receta. Soy muy detallista y eso me lleva invariablemente hacia el camino de la dirección.

¿Se atrevería a dirigirse a sí misma en un video o en una película?

No me atrae la idea de dirigirme a mí misma, no creo que fuera objetiva. Prefiero hacer una sola cosa. Quiero estar solo a un lado de la cámara, o frente a ella o detrás. Recuerdo que cuando trabajé en Dick Tracy con Warren Beatty él dirigía e interpretaba la película y la verdad, cuando vistes demasiados sombreros acabas estresándote mucho y no prestando la atención necesaria a ningún trabajo. Te puede volver loco.

¿Qué directores la han influido como realizadora?

Muchos desde Ingmar Bergman a Godard, a Francis Ford Coppola, la lista es muy larga.

¿Qué tanto se exige a sí misma?

Creo que es importante reconocer que no soy la dueña de mi talento, simplemente lo

manejo. Sé que tengo la fortuna de haber recibido muchos dones pero no soy dueña

de ellos. Creo que en el momento en que te apropias de ti mismo todo se esfuma. También tengo una gran curiosidad por aprender cosas nuevas y me situó siempre en una posición de riesgo obligándome a trabajar hasta la extenuación. Me mueve el deseo de expresar lo que aprendo, eso, unido a mis oportunidades, forma parte de mi éxito.

¿Hay algo a lo que usted no se atreva?

Hay muchas cosas que quiero conseguir en la vida. Soy muy curiosa y no creo que mi

camino esté ligado únicamente a la música o al cine. Me considero una mujer bastante creativa y me gusta dar rienda suelta a mi creatividad en muchos campos creativos.

¿Su forma de vivir es una forma de rebeldía?

Tengo una edad fantástica para protestar. Estamos en un momento social borrascoso

y creo que es importante reflejarlo en la cultura pop. Yo pienso seguir expresándome

diciendo siempre lo que pienso.

¿Se va a dedicar más a dirigir?

No lo sé. Míralo en una bola de cristal y me lo dices (se ríe).

¿Sigue soñando con el Príncipe encantado?

¡Todas soñamos con el príncipe encantado!

(Tal vez quiera leer: Los golpes de Garbiñe Muguruza)

POR: MARÍA ESTÉVEZ

REVISTA BOCAS

EDICIÓN OCTUBRE 2011