Famosos que se han hecho más fuertes luego de tocar fondo

La mayoría recordarán a Macaulay Culkin por su maravillosa actuación en las cintas de Mi pobre angelito. Su talento le auguraba un futuro prometedor, pero luego de un tiempo su carrera brilló más por su ausencia que por su éxito.



(Siga leyendo: Angelina Jolie criticó a quienes censuran 'Eternals' en algunos países)



Este es el caso de muchos famosos para los que la fama se convierte en un arma de doble filo, que le ha costado a muchos su felicidad.



(Además: 'La casa de papel' da pistas sobre su final: fuego y una banda acorralada)

El aislamiento, el estrés, la ansiedad o una idolatría por parte de los fans que puede llegar a ser tanto adictiva como abrumadora, no son los únicos síntomas que pueden acorralar a los artistas cuando se les viene la fama encima. Muchos de ellos, pasan por situaciones tan complejas que deciden retirarse del estrellato, ya sea por un tiempo o para siempre.



Estas son las historias de cuatro personajes famosos que sorprendieron al público al recuperarse:

Macaulay Culkin

Macauley se convirtió en una de las estrellas promesa de los años noventa gracias a su protagónico en las cintas de Mi pobre angelito. Después protagonizó más filmes, pero ninguno alcanzó el mismo éxito. Una estrella infantil a la que le llegaron los flashes y el dinero demasiado pronto.



El actor tenía todo para triunfar pero decidió alejarse en medio de varias controversias por el abuso económico de sus padres. Pronto se vio sumido en las adicciones que lo hicieron verse irreconocible. De hecho, en 2012, varios medios llegaron a afirmar que los médicos le habían dado seis meses de vida debido a su fuerte adicción a la heroína y a los antidepresivos.



(Le puede interesar: ¿Qué tal es Encanto de Disney? Críticos ya la vieron y dieron su opinión)



Su vida dio un giro de 180° cuando decidió entrar el rehabilitación. Hace cuatro años, conoció a Brenda Song con quien ahora ha formado una familia encantadora.



La estrella sorprendió recientemente cuando desfiló en una pasarela de la firma Gucci, dejándose ver mejor que nunca.

Este es el final feliz que merecemos los niños de los '90 pic.twitter.com/mqGcEqbVhH — Ana (@CapitAnna) November 3, 2021

Brendan Fraser

A finales de los años noventa Brendan Fraser era uno de los actores más cotizados y taquilleros de Hollywood. Especialmente cuando mezclaba comedia y aventuras en títulos como George de la selva.



En una entrevista con la revista GQ, Fraser confesó que sufrió un abuso sexual por parte de Philip Berk, el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. "Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Como si tuviera una pelota en la garganta. Creía que iba a llorar", explicó Fraser al mismo tiempo que contaba cómo aquel incidente lo convirtió en una persona solitaria, obligándole a retirarse de los focos.



(Lea también: Vuelve Dexter: ¿podrá el asesino serial contener sus instintos de matar?)



El acoso de Berk, su divorcio de Afton Smith y la muerte de su madre llevaron a Brendan Fraser a una depresión que, combinada con sus problemas de salud y el rechazo que sufrió por parte de la industria al denunciar el incidente, hicieron que el actor volviese a retirarse de los escenarios.



Tras varios años de ausencia y de sanar heridas, el actor comenzó a reintegrarse en la industria con proyectos pequeños que lo llevaron a otros más importantes como Doom Patrol. Ahora estará trabajando junto a los mejores directores y actores del medio en Killers of the Flower Moon. También será el villano en la esperada cinta Batgirl.

Jessica Simpson

La cantante no es ninguna novata en la industria del espectáculo sin embargo, el haber comenzado desde muy temprana edad la llevó a sufrir los estragos de la fama.



Jessica Simpson escribió un libro de memorias titulado Open Book (Libro abierto, en español), en el que revela su lucha contra el alcohol y las pastillas que la llevaron a creer que se estaba matando.



En un fragmento del libro publicado en la revista People, Simpson relata que empezó a automedicarse con alcohol y pastillas luego de lidiar con el dolor de haber sido abusada sexualmente cuando era una niña. Las presiones profesionales contribuyeron al estrés, lo que la llevó a decirle a un médico que estaba en problemas.



(Además: Salma Hayek cuenta su experiencia en 'Eternals', nueva película de Marvel)



Recientemente la intérprete de Irresistable compartió una impactante fotografía para celebrar 4 años de sobriedad. “Esta persona en la madrugada del 1 de noviembre de 2017 es una versión irreconocible de mí misma”, escribió.



En ese momento, Simpson era adicta al alcohol y tomaba pastillas para adelgazar y las cosas se pusieron tan mal que incluso bebía en las funciones escolares de su hija.



“Sabía que en este mismo momento me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de respeto por mí misma y desafiar este mundo con una claridad penetrante. Personalmente, para hacer esto, necesitaba dejar de beber alcohol porque mantenía mi mente y mi corazón dando vueltas en la misma dirección y, sinceramente, estaba exhausta “ puntualizó la cantante.

Britney Spears

Últimamente, los documentales Framing Britney y Britney vs Spears, han estado en el interés del ojo público. En ellos, se hicieron revelaciones impactantes sobre lo que llevó a Britney a tocar fondo: el acoso de los paparazzi, entrevistas incómodas y presentadores de televisión que sólo se dedicaron a sexualizarla y humillarla, la llevaron al límite.



(Lea también: Gal Gadot será la Reina Malvada en la nueva versión de Blancanieves)



Durante 13 años, Britney vivió un verdadero infierno bajo la tutela de su padre. Y no sólo eso, su propia familia la abandonó cuando más lo necesitaba y se dedicó a vivir de sus ganancias a sus espaldas.



El 2021 fue un año decisivo para ella, pues luego de luchar mucho tiempo por su libertad, finalmente logró retirar el control de su padre sobre ella y sus finanzas.

Otras noticias

-Luto en rodaje de Indiana Jones: miembro del equipo fue hallado muerto





-Estrenos imperdibles en cines y plataformas para esta semana